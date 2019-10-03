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«На бумаге» в Литве всё ещё более 3 млн человек



Место жительства в самоуправлениях Литвы декларировало более 3 млн человек, сообщает Реестровый центр.

За девять месяцев этого года число людей, декларировавших место жительства в Литве, сократилось на 2,4 тыс. и на 1 октября составляло 3,03 млн.

"Однако в третьем квартале отмечено увеличение – примерно на полторы тысячи. В крупных городах лидирует Вильнюс, рост отмечается и в Каунасе, Клайпеде", – сказал на пресс-конференции глава Отдела открытия данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.

Он подчеркивает, что декларированное место жительство не тождественно фактическому месту жительства, поэтому реальная численность населения страны может отличаться.

Численность населения Вильнюса в этом году выросла на 7,2 тыс. до 578 тыс., Каунаса – на 0,3 тыс. до 309 тыс., Клайпеды – на 1,1 тыс. до 166 тыс.
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За полугодие численность членов литовских партий сократилась со 114,5 тыс. до 110,7 тыс. человек, показывают новые данные Министерства юстиции.

По сравнению с мартом, когда партии последний раз декларировали свою численность, ряды всех партий поредели или остались без изменения. Единственная вновь учрежденная Партия свободы увеличила численность – с 2,3 тыс. до 2,9 тыс.

Самой многочисленной остается Литовская социал-демократическая партия с численностью 16,5 тыс. человек, в марте в партии состояло 17 тыс. человек.

Партия Союз отечества - Литовские христианские демократы на 1 октября декларировала численность 13,9 тыс. человек (в марте этого года – 14 тыс.), Партия труда – 11,4 тыс. человек (в марте – 11,8 тыс.), партия "Порядок и справедливость" – 11 тыс. (в марте – 11,2 тыс.).

В Литовском либеральном движении, по данным на 1 октября, состояло 6,9 тыс. человек (7,3 тыс. в марте), численность Литовского союза "крестьян" и "зеленых" за полугодие не изменилась и была 4,3 тыс., также, как и численность Литовского союза свободы (либералов) – 4,1 тыс. человек.

Литовская партия центра декларировала 3,87 тыс. членов (3,9 тыс. в марте), Литовская социал-демократическая трудовая партия – 3,3 тыс. (3,4 тыс. в марте). Численность Литовского союза народников и республиканцев остается без изменений – 3,3 тыс. человек.

Численность Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей тоже остается неизменной – 2,1 тыс. человек.

Свою численность не сообщил Минюсту только Союз русских Литвы, который в марте декларировал 2 тыс. членов.

Партии два раза в год, до 1 марта и до 1 октября, должны представить в Минюст данные о своей численности. Есть требование, что в партии должно состоять минимум 2 тыс. человек, в отношении партий, не соответствующих этому требованию, начинается процесс ликвидации.

В Литве 25 действующих партий, еще две ликвидируются – это Литовская партия политзаключенных и Союз народного единства.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: партии, население, численность
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 октября, 14:20

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