Литва-Беларусь - диалог и сотрудничество 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) отозвало визит в Минск, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не поедет в Белоруссию, сообщили в четверг дипломаты.



"Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", – сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.



Л. Линкявичюс на этой неделе планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Белоруссии.



Представители Еврокомиссии говорят, что визит откладывается из-за изменений в повестке дня и после согласования с белорусскими представителями.



Правительство Литвы в последнее время стало предпринимать шаги по расширению диалога с белорусскими властями. Оппозиционные консерваторы критикуют такую позицию. В связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) отозвало визит в Минск, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не поедет в Белоруссию, сообщили в четверг дипломаты."Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", – сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.Л. Линкявичюс на этой неделе планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Белоруссии.Представители Еврокомиссии говорят, что визит откладывается из-за изменений в повестке дня и после согласования с белорусскими представителями.Правительство Литвы в последнее время стало предпринимать шаги по расширению диалога с белорусскими властями. Оппозиционные консерваторы критикуют такую позицию. * * *



Литва и Беларусь намерены привлечь больше транзитных грузов России, Украины и Казахстана, говорит литовский министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.



"Мы видим перспективу организовать регулярные рейсы скорых грузовых поездов между Литвой и Беларусью для перевозки основных грузов. Общими усилиями мы будем стараться привлечь больше грузов России, Украины и Казахстана", – сказал Я. Наркевич.



На "Белорусской транспортной неделе" в Минске он с министром транспорта этой страны Алексеем Авраменко обсудил сотрудничество в сфере грузовых и пассажирских перевозок, развитие пунктов пограничного контроля, судоходство по Неману, сообщает Минтранспорта.



Я. Наркевич встретился с главой одного из крупнейших белорусских экспортеров, производителя калийных удобрений "Беларуськалий" Иваном Головатом и обсудил объемы экспорта продукции этой компании через Клайпедский порт. "Беларуськалий" является акционером контролируемого гражданином Литвы Игорем Удовицким Терминала насыпных грузов в Клайпеде (ему принадлежит 30% акций).



Как сообщается, Литва и Беларусь будут стремиться еще сократить время пересечения госграницы, улучшить условия поездок, повысить пропускную способность погранпереходов Мядининкай и Каменный Лог, начать регулярные рейсы судов между Гродно и Друскининкай. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: визит, МИД, перевозки, минтрас — статья прочитана 116 раз Комментарии