В ЕП в Брюсселе состоятся слушания В. Синкявичюса 🔊 Воспроизвести



В Европарламенте (ЕП) в четверг состоятся слушания делегированного Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса.



Министра экономики Литвы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого нужно одобрение европарламентариев.



Накануне слушаний европарламентарии говорили, что надеются больше узнать о личности и лидерских качествах литовского политика.



Слушания рассчитаны на три часа, В. Синкявичюсу будет предоставлено вступительное слово, потом ему будет задано 25 вопросов из различных областей, попадающих в рамки его портфеля – окружающей среды и океанов.



Слушания проведут Комитет по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания, а также Комитет по рыболовству. Им уже представлены письменные ответы В. Синкявичюса об охране окружающей среды и океанов, политике в области рыбного хозяйства.



По окончании слушаний состоится оценочное заседание. Комитеты могут попросить предоставить больше информации или, если ответы их все равно не устроят, провести дополнительные слушания, которые будут короче.



Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.



В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории. В Европарламенте (ЕП) в четверг состоятся слушания делегированного Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса.Министра экономики Литвы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого нужно одобрение европарламентариев.Накануне слушаний европарламентарии говорили, что надеются больше узнать о личности и лидерских качествах литовского политика.Слушания рассчитаны на три часа, В. Синкявичюсу будет предоставлено вступительное слово, потом ему будет задано 25 вопросов из различных областей, попадающих в рамки его портфеля – окружающей среды и океанов.Слушания проведут Комитет по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания, а также Комитет по рыболовству. Им уже представлены письменные ответы В. Синкявичюса об охране окружающей среды и океанов, политике в области рыбного хозяйства.По окончании слушаний состоится оценочное заседание. Комитеты могут попросить предоставить больше информации или, если ответы их все равно не устроят, провести дополнительные слушания, которые будут короче.Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории. Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: выступление, Европарламент, еврокомиссар, Синкявичюс — статья прочитана 81 раз Комментарии