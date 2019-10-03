Могут быть убраны некоторые фамилии, выбитые на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе СМИ 🔊 Воспроизвести



В связи с появлением новых данных могут быть убраны некоторые фамилии, выбитые на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе, пишет



По словам директора Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Тересе Бураускайте, центр проводит новую программу с целью еще раз проверить все документы, на основании которых были выбиты надписи на стене бывшего здания КГБ.



"Уже сейчас могу сказать, что несколько фамилий, видимо, будет убрано со стены. Однако, скорее всего, не из-за их связи с Холокостом", – сказала газете Т. Бураускайте.



Директор центра отметила, что ранее процесс проверки проводился "немного второпях". В связи с появлением новых данных могут быть убраны некоторые фамилии, выбитые на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе, пишет газета Lietuvos rytas По словам директора Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Тересе Бураускайте, центр проводит новую программу с целью еще раз проверить все документы, на основании которых были выбиты надписи на стене бывшего здания КГБ."Уже сейчас могу сказать, что несколько фамилий, видимо, будет убрано со стены. Однако, скорее всего, не из-за их связи с Холокостом", – сказала газете Т. Бураускайте.Директор центра отметила, что ранее процесс проверки проводился "немного второпях". Закончить новую проверку планируется примерно в конце следующего года.



Газета утверждает, что располагает данными, что на фасаде здания были увековечены фамилии людей, связанных с убийствами евреев или активным пособничеством нацистским властям. Связи других лиц с активным вооруженным антисоветским сопротивлением были очень туманны или их вообще не было, однако в их делах много данных о преступлениях.



"Помогали при убийствах евреев и забирали их имущество. Убивали и насиловали членов семей советских коллаборантов - женщин и детей. Был грабителем, но назван партизаном. Большинство воевало на стороне нацистов и в их армии. Такая ужасная тень омрачает биографию не одного лица, имена которых выбиты на фасаде здания бывшего КГБ, находящемся на проспекте Гядимино, что напротив площади Лукишкес", - пишет автор статьи Витаутас Бруверис.



Обращает на себя внимание, что автор мимоходом упоминает об убийствах и изнасилованиях женщин и детей. Может быть, потому, что члены семей учителей, врачей и прочих жертв среди мирного населения - "коллаборанты", как бы это и объяснение тому, что творили гости из леса?



Идея выбить фамилии жертв на фасаде бывшего здания КГБ, которое было местом пыток, была проведена в жизнь в 2000 году. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: геноцид, музей, холокост, КГБ, фамилии География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 141 раз Комментарии