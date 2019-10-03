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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Д. Грибаускайте в Варшаве вручена награда Рыцарь свободы
Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском форуме по безопасности в среду вечером была вручена награда "Рыцарь свободы".
Эту награду вручает Фонд генерала Казимира Пулавского – независимый центр исследований, действующий в областях внешней политики и политики безопасности.
Офис Д. Грибаускайте сообщил, что она удостоена награды за заслуги перед безопасностью Балтийских стран и Польши, а также за твердую позицию относительно инвазии России в Украину.
Благодаря за награду, экс-президент подчеркнула, что это оценка Литвы за сплочение сил в течение последних десяти лет с целью обеспечения обороны всего региона.
По словам Д. Грибаускайте, страны Балтии и Польшу объединяет общий исторический опыт и современное понимание того, как много можно сделать, если стремиться к цели сообща.
Ранее эту награду получил и экс-президент Валдас Адамкус.
Фонд К. Пулавского организует Варшавский форум по безопасности ежегодно с 2014 года.
Ключевые слова: Грибаускайте, орден
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