Д. Грибаускайте в Варшаве вручена награда Рыцарь свободы 🔊 Воспроизвести



Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском форуме по безопасности в среду вечером была вручена награда "Рыцарь свободы".



Эту награду вручает Фонд генерала Казимира Пулавского – независимый центр исследований, действующий в областях внешней политики и политики безопасности.



Офис Д. Грибаускайте сообщил, что она удостоена награды за заслуги перед безопасностью Балтийских стран и Польши, а также за твердую позицию относительно инвазии России в Украину.



Благодаря за награду, экс-президент подчеркнула, что это оценка Литвы за сплочение сил в течение последних десяти лет с целью обеспечения обороны всего региона.



По словам Д. Грибаускайте, страны Балтии и Польшу объединяет общий исторический опыт и современное понимание того, как много можно сделать, если стремиться к цели сообща.



Ранее эту награду получил и экс-президент Валдас Адамкус.



Фонд К. Пулавского организует Варшавский форум по безопасности ежегодно с 2014 года. Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском форуме по безопасности в среду вечером была вручена награда "Рыцарь свободы".Эту награду вручает Фонд генерала Казимира Пулавского – независимый центр исследований, действующий в областях внешней политики и политики безопасности.Офис Д. Грибаускайте сообщил, что она удостоена награды за заслуги перед безопасностью Балтийских стран и Польши, а также за твердую позицию относительно инвазии России в Украину.Благодаря за награду, экс-президент подчеркнула, что это оценка Литвы за сплочение сил в течение последних десяти лет с целью обеспечения обороны всего региона.По словам Д. Грибаускайте, страны Балтии и Польшу объединяет общий исторический опыт и современное понимание того, как много можно сделать, если стремиться к цели сообща.Ранее эту награду получил и экс-президент Валдас Адамкус.Фонд К. Пулавского организует Варшавский форум по безопасности ежегодно с 2014 года. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Грибаускайте, орден — статья прочитана 164 раза Комментарии