Die Welt Германия : благодаря президенту Путину Аркаим стал культовым местом

Древнее поселение Аркаим само по себе уже удивительное место. Но после того как здесь побывал президент Владимир Путин, как говорят, чтобы зарядиться положительной энергией, оно стало в России культовым. На Урале есть и другие удивительные места, способные поразить археологов, уфологов и туристов.
Урал
Урал — это не только горы, простирающиеся на более чем 2 500 километров с севера на юг, за которыми цари, а позднее и коммунисты расправлялись с неугодными. Это прежде всего огромный российский регион, федеральный округ, с площадью 1,8 миллионов кв. км он в пять раз больше Германии.
В северной части, с горами, покрытыми лесами, в которых расположились озера, реки и небольшие поселки, регион похож на средневысокие горы Германии. Южный Урал, напротив, более плоский, степной, промышленно развитый — и благодаря Транссибирской магистрали он более доступный для путешественников, чем отдаленный север.
На юге сконцентрированы самые крупные города Урала (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), здесь находятся впечатляющие памятники культуры (Аркаим), заповедники (Таганай, Зюраткуль, Ильменский), есть и ряд паломнических мест монархистов (большая часть Романовых была убита на Урале), а также верящих в чудо (музей Распутина в Покровском). Тот, кто ищет русскую душу — найдет ее на Урале.
Центр силы России — Аркаим
Поселение, возраст которого составляет 4 000 лет, с кольцевыми дорогами, постройками вдоль кольцевых стен и канализацией уже само по себе удивительное. Но после того как в Аркаиме побывал президент Путин — как говорят, чтобы зарядиться там положительной энергией — обнаруженный в 1987 году археологический комплекс приобрел в России культовый статус.
Миф о монархии
Спустя 60 лет после убийства Романовых коммунисты взорвали Дом Ипатьева в Екатеринбурге — место казни в 1918-м году не должно было превратиться в место паломничества.
Но тщетно. Присутствие царской семьи на Урале сегодня ощущается больше, чем где-то еще — будь то Екатеринбург или Ганина Яма (расположенный рядом с городом рудник, где до 1991 года находились останки жертв) или находящийся в 130 километрах Алапаевск, где родственники императора были сожжены заживо — везде новые церкви, например, Храм на Крови. Память о монархии живет.
Даже открытый в 2016 году Ельцин-Центр в Екатеринбурге также связан с императором — потому что Ельцин был первым президентом России, который в свое время, будучи партийным секретарем, в 1967 году отдал распоряжение взорвать Дом Ипатьева.
Аномальная зона
Для мансов, древнего народа Урала, леса у Молебки являются священными. Для уфологов эта область площадью 45 кв. км своего рода мекка. Там геолог Эмиль Бакунин в 1983 году увидел парящие объекты, вызвав тем самым широкий интерес к этому месту. Для ученых треугольник Молебка-Пермь является аномальной зоной, а для туристов — одно из самых привлекательных мест на Урале.
Граница с Азией
Древние греки дали Европе свое имя, но свой образ континент приобрел лишь в XVII веке. Тогда Филипп Иоганн фон Страленберг (1667-1747) по заказу Петра II. начертил карту востока России. А на Урале немецко-шведский географ провел на карте границу с Азией. Где обелиски сегодня обозначают воображаемую линию, там всегда находятся туристы и фольклорные группы.
Самая древняя известная деревянная скульптура в мире
11,5 тысяч лет — такой возраст, по данным германо-российской группы исследователей, у Шигирского идола, названного в честь места находки в Шигирcком торфянике. Это «самая древняя известная деревянная скульптура в мире», говорится в журнале Antiquity, опубликовавшем в 2018 году результаты исследования. В 1894 году старатели нашли обломки деревянной скульптуры с узором, которые при соединении их вместе образовывали похожую на человека метровую фигуру с большой головой.
Цитата
«Ты в этом мире — лишь комочек муки, терпящий и разреженный, как ртуть».
Это строки Василия Стуса. Украинский поэт был одним из самых известных заключенных лагеря «Пермь-36». В 1987 году, через два года после смерти Стуса лагерь для диссидентов был закрыт. Единственный из лагерей системы ГУЛАГа он был сохранен в первоначальном виде. Вместо того чтобы снести его, как поступили с другими лагерями, жители Перми в начале 90-х годов выступили за перестройку лагеря в мемориальный комплекс. В 2018 году музейный комплекс посетили туристы из 48 стран.
Автор: Беттина Зайпп (Bettina Seipp) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ
Центр силы России — Аркаим
Поселение, возраст которого составляет 4 000 лет, с кольцевыми дорогами, постройками вдоль кольцевых стен и канализацией уже само по себе удивительное. Но после того как в Аркаиме побывал президент Путин — как говорят, чтобы зарядиться там положительной энергией — обнаруженный в 1987 году археологический комплекс приобрел в России культовый статус.
Миф о монархии
Спустя 60 лет после убийства Романовых коммунисты взорвали Дом Ипатьева в Екатеринбурге — место казни в 1918-м году не должно было превратиться в место паломничества.
Но тщетно. Присутствие царской семьи на Урале сегодня ощущается больше, чем где-то еще — будь то Екатеринбург или Ганина Яма (расположенный рядом с городом рудник, где до 1991 года находились останки жертв) или находящийся в 130 километрах Алапаевск, где родственники императора были сожжены заживо — везде новые церкви, например, Храм на Крови. Память о монархии живет.
Даже открытый в 2016 году Ельцин-Центр в Екатеринбурге также связан с императором — потому что Ельцин был первым президентом России, который в свое время, будучи партийным секретарем, в 1967 году отдал распоряжение взорвать Дом Ипатьева.
Аномальная зона
Для мансов, древнего народа Урала, леса у Молебки являются священными. Для уфологов эта область площадью 45 кв. км своего рода мекка. Там геолог Эмиль Бакунин в 1983 году увидел парящие объекты, вызвав тем самым широкий интерес к этому месту. Для ученых треугольник Молебка-Пермь является аномальной зоной, а для туристов — одно из самых привлекательных мест на Урале.
Граница с Азией
Древние греки дали Европе свое имя, но свой образ континент приобрел лишь в XVII веке. Тогда Филипп Иоганн фон Страленберг (1667-1747) по заказу Петра II. начертил карту востока России. А на Урале немецко-шведский географ провел на карте границу с Азией. Где обелиски сегодня обозначают воображаемую линию, там всегда находятся туристы и фольклорные группы.
Самая древняя известная деревянная скульптура в мире
11,5 тысяч лет — такой возраст, по данным германо-российской группы исследователей, у Шигирского идола, названного в честь места находки в Шигирcком торфянике. Это «самая древняя известная деревянная скульптура в мире», говорится в журнале Antiquity, опубликовавшем в 2018 году результаты исследования. В 1894 году старатели нашли обломки деревянной скульптуры с узором, которые при соединении их вместе образовывали похожую на человека метровую фигуру с большой головой.
Цитата
«Ты в этом мире — лишь комочек муки, терпящий и разреженный, как ртуть».
Это строки Василия Стуса. Украинский поэт был одним из самых известных заключенных лагеря «Пермь-36». В 1987 году, через два года после смерти Стуса лагерь для диссидентов был закрыт. Единственный из лагерей системы ГУЛАГа он был сохранен в первоначальном виде. Вместо того чтобы снести его, как поступили с другими лагерями, жители Перми в начале 90-х годов выступили за перестройку лагеря в мемориальный комплекс. В 2018 году музейный комплекс посетили туристы из 48 стран.
Автор: Беттина Зайпп (Bettina Seipp) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ