Загрузка... Die Welt Германия : благодаря президенту Путину Аркаим стал культовым местом 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Лисицын



Древнее поселение Аркаим само по себе уже удивительное место. Но после того как здесь побывал президент Владимир Путин, как говорят, чтобы зарядиться положительной энергией, оно стало в России культовым. На Урале есть и другие удивительные места, способные поразить археологов, уфологов и туристов.



Урал



Урал — это не только горы, простирающиеся на более чем 2 500 километров с севера на юг, за которыми цари, а позднее и коммунисты расправлялись с неугодными. Это прежде всего огромный российский регион, федеральный округ, с площадью 1,8 миллионов кв. км он в пять раз больше Германии.



В северной части, с горами, покрытыми лесами, в которых расположились озера, реки и небольшие поселки, регион похож на средневысокие горы Германии. Южный Урал, напротив, более плоский, степной, промышленно развитый — и благодаря Транссибирской магистрали он более доступный для путешественников, чем отдаленный север. Урал — это не только горы, простирающиеся на более чем 2 500 километров с севера на юг, за которыми цари, а позднее и коммунисты расправлялись с неугодными. Это прежде всего огромный российский регион, федеральный округ, с площадью 1,8 миллионов кв. км он в пять раз больше Германии.В северной части, с горами, покрытыми лесами, в которых расположились озера, реки и небольшие поселки, регион похож на средневысокие горы Германии. Южный Урал, напротив, более плоский, степной, промышленно развитый — и благодаря Транссибирской магистрали он более доступный для путешественников, чем отдаленный север.



Центр силы России — Аркаим



Поселение, возраст которого составляет 4 000 лет, с кольцевыми дорогами, постройками вдоль кольцевых стен и канализацией уже само по себе удивительное. Но после того как в Аркаиме побывал президент Путин — как говорят, чтобы зарядиться там положительной энергией — обнаруженный в 1987 году археологический комплекс приобрел в России культовый статус.



Миф о монархии



Спустя 60 лет после убийства Романовых коммунисты взорвали Дом Ипатьева в Екатеринбурге — место казни в 1918-м году не должно было превратиться в место паломничества.



Но тщетно. Присутствие царской семьи на Урале сегодня ощущается больше, чем где-то еще — будь то Екатеринбург или Ганина Яма (расположенный рядом с городом рудник, где до 1991 года находились останки жертв) или находящийся в 130 километрах Алапаевск, где родственники императора были сожжены заживо — везде новые церкви, например, Храм на Крови. Память о монархии живет.



Даже открытый в 2016 году Ельцин-Центр в Екатеринбурге также связан с императором — потому что Ельцин был первым президентом России, который в свое время, будучи партийным секретарем, в 1967 году отдал распоряжение взорвать Дом Ипатьева.



Аномальная зона



Для мансов, древнего народа Урала, леса у Молебки являются священными. Для уфологов эта область площадью 45 кв. км своего рода мекка. Там геолог Эмиль Бакунин в 1983 году увидел парящие объекты, вызвав тем самым широкий интерес к этому месту. Для ученых треугольник Молебка-Пермь является аномальной зоной, а для туристов — одно из самых привлекательных мест на Урале.



Граница с Азией



Древние греки дали Европе свое имя, но свой образ континент приобрел лишь в XVII веке. Тогда Филипп Иоганн фон Страленберг (1667-1747) по заказу Петра II. начертил карту востока России. А на Урале немецко-шведский географ провел на карте границу с Азией. Где обелиски сегодня обозначают воображаемую линию, там всегда находятся туристы и фольклорные группы.



Самая древняя известная деревянная скульптура в мире



11,5 тысяч лет — такой возраст, по данным германо-российской группы исследователей, у Шигирского идола, названного в честь места находки в Шигирcком торфянике. Это «самая древняя известная деревянная скульптура в мире», говорится в журнале Antiquity, опубликовавшем в 2018 году результаты исследования. В 1894 году старатели нашли обломки деревянной скульптуры с узором, которые при соединении их вместе образовывали похожую на человека метровую фигуру с большой головой.



Цитата



«Ты в этом мире — лишь комочек муки, терпящий и разреженный, как ртуть».



Это строки Василия Стуса. Украинский поэт был одним из самых известных заключенных лагеря «Пермь-36». В 1987 году, через два года после смерти Стуса лагерь для диссидентов был закрыт. Единственный из лагерей системы ГУЛАГа он был сохранен в первоначальном виде. Вместо того чтобы снести его, как поступили с другими лагерями, жители Перми в начале 90-х годов выступили за перестройку лагеря в мемориальный комплекс. В 2018 году музейный комплекс посетили туристы из 48 стран.



Автор: Беттина Зайпп (Bettina Seipp) для Die Welt, Германия, перевод На юге сконцентрированы самые крупные города Урала (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), здесь находятся впечатляющие памятники культуры (Аркаим), заповедники (Таганай, Зюраткуль, Ильменский), есть и ряд паломнических мест монархистов (большая часть Романовых была убита на Урале), а также верящих в чудо (музей Распутина в Покровском). Тот, кто ищет русскую душу — найдет ее на Урале.Поселение, возраст которого составляет 4 000 лет, с кольцевыми дорогами, постройками вдоль кольцевых стен и канализацией уже само по себе удивительное. Но после того как в Аркаиме побывал президент Путин — как говорят, чтобы зарядиться там положительной энергией — обнаруженный в 1987 году археологический комплекс приобрел в России культовый статус.Спустя 60 лет после убийства Романовых коммунисты взорвали Дом Ипатьева в Екатеринбурге — место казни в 1918-м году не должно было превратиться в место паломничества.Но тщетно. Присутствие царской семьи на Урале сегодня ощущается больше, чем где-то еще — будь то Екатеринбург или Ганина Яма (расположенный рядом с городом рудник, где до 1991 года находились останки жертв) или находящийся в 130 километрах Алапаевск, где родственники императора были сожжены заживо — везде новые церкви, например, Храм на Крови. Память о монархии живет.Даже открытый в 2016 году Ельцин-Центр в Екатеринбурге также связан с императором — потому что Ельцин был первым президентом России, который в свое время, будучи партийным секретарем, в 1967 году отдал распоряжение взорвать Дом Ипатьева.Для мансов, древнего народа Урала, леса у Молебки являются священными. Для уфологов эта область площадью 45 кв. км своего рода мекка. Там геолог Эмиль Бакунин в 1983 году увидел парящие объекты, вызвав тем самым широкий интерес к этому месту. Для ученых треугольник Молебка-Пермь является аномальной зоной, а для туристов — одно из самых привлекательных мест на Урале.Древние греки дали Европе свое имя, но свой образ континент приобрел лишь в XVII веке. Тогда Филипп Иоганн фон Страленберг (1667-1747) по заказу Петра II. начертил карту востока России. А на Урале немецко-шведский географ провел на карте границу с Азией. Где обелиски сегодня обозначают воображаемую линию, там всегда находятся туристы и фольклорные группы.11,5 тысяч лет — такой возраст, по данным германо-российской группы исследователей, у Шигирского идола, названного в честь места находки в Шигирcком торфянике. Это «самая древняя известная деревянная скульптура в мире», говорится в журнале Antiquity, опубликовавшем в 2018 году результаты исследования. В 1894 году старатели нашли обломки деревянной скульптуры с узором, которые при соединении их вместе образовывали похожую на человека метровую фигуру с большой головой.«Ты в этом мире — лишь комочек муки, терпящий и разреженный, как ртуть».Это строки Василия Стуса. Украинский поэт был одним из самых известных заключенных лагеря «Пермь-36». В 1987 году, через два года после смерти Стуса лагерь для диссидентов был закрыт. Единственный из лагерей системы ГУЛАГа он был сохранен в первоначальном виде. Вместо того чтобы снести его, как поступили с другими лагерями, жители Перми в начале 90-х годов выступили за перестройку лагеря в мемориальный комплекс. В 2018 году музейный комплекс посетили туристы из 48 стран.Автор: Беттина Зайпп (Bettina Seipp) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: культура, в Европе, история, образование Ключевые слова: Путин, туризм — статья прочитана 144 раза Комментарии