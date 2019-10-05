Загрузка... Helsingin Sanomat Финляндия : привлекательный человек выглядит иначе, чем раньше 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Одиноков



Можно ли использовать свою внешность в качестве валюты? Может ли внешность помогать в поиске партнера, друга и в работе? Ответ — да, говорит финский политолог. Но предупреждает: внешность во многом влияет на успех в жизни, и в итоге можно оказаться в постоянном «долгу» за ее использование.



Многие используют свою внешность, но это принято не везде, говорит исследователь



Внешность во многом влияет на успех в жизни, и в итоге мы можем оказаться в постоянном «долгу» за ее использование, говорит исследователь.



Можно ли использовать свою внешность в качестве валюты? Может ли внешность помогать в поиске партнера, друга и в работе?



Ответ — да: внешность можно воспринимать как богатство, капитал, которому следует уделять внимание. Более спорный момент — кто пользуется своей внешностью, кому можно пользоваться своей внешностью, и может ли человек сам повлиять на этот вопрос. Внешность во многом влияет на успех в жизни, и в итоге мы можем оказаться в постоянном «долгу» за ее использование, говорит исследователь.Можно ли использовать свою внешность в качестве валюты? Может ли внешность помогать в поиске партнера, друга и в работе?Ответ — да: внешность можно воспринимать как богатство, капитал, которому следует уделять внимание. Более спорный момент — кто пользуется своей внешностью, кому можно пользоваться своей внешностью, и может ли человек сам повлиять на этот вопрос.



Она стала главной в книге «Общество внешности — внешний вид как капитал в Финляндии XXI века» (Ulkonäköyhteiskunta — Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa). Книга скоро выйдет в Финляндии, и редакция газеты «Хельсингин саномат» (Helsingin Sanomat) уже с ней ознакомилась.



Согласно книге, в так называемом «обществе внешности» наш внешний вид определяет не только то, кто вступает в отношения и с кем, но и то, с кем дружат, и кого, к примеру, выбирают в парламент. Авторы рассуждают о том, стала ли Финляндия обществом внешности.



Магистр политологии, аспирант Университета Турку Иида Кукконен (Iida Kukkonen) — одна из авторов книги «Общество внешности». В своей диссертации по экономической социологии она изучает значимость внешности в рабочей жизни.



Внешний вид является в «обществе внешности» капиталом, и, по мнению Кукконен, «капитал внешности» используют в социальных и экономических вопросах.



Другими словами, определенная внешность предлагает человеку больше возможностей получить желаемую работу, повышение или, например, супруга или друзей. Также исследуется утверждение, что красивые люди зарабатывают больше, обаятельные люди легче получают работу, и у них есть преимущества в поиске партнера.



Одна из новых теорий значения внешности, которую представила британский социолог Кэтрин Хаким (Catherine Hakim), рассказывает об «эротическом капитале». По мнению Хаким, эротический капитал важен, к примеру, в СМИ и политике, и он неосознанно влияет на наши карьерные возможности и социальное взаимодействие.



По мнению Хаким, эротический капитал состоит из красоты, сексуальной привлекательности, чувства стиля, физической формы, жизнелюбия, сексуальной компетенции и фертильности.



Речь идет о разнородном наборе, и поэтому Кукконен считает это понятие ошибочным.



«Думаю, многие другие теории о подобном капитале могут объяснить разный характер влияния внешности лучше, чем теория Хаким», — говорит Кукконен.



По мнению Хаким, эротический капитал можно и следует наращивать самому. Кукконен и многие другие исследователи придерживаются иного мнения.



Хаким представляет «эротический капитал» как универсальную характеристику, связанную с законами спроса и предложения. Исследовательская группа Кукконен, в свою очередь, считает, что «капитал внешности» не является свойством личности, а чем-то таким, что проявляется, и чье значение определяется во взаимоотношениях людей.



Возьмем, к примеру, фразу «красота — в глазах смотрящего».



«Красота — власть, но у нее нет определенных черт, есть только то, что является ценным для нас. Оценка рождается в определенном контексте. Речь идет о том, кто наделен властью определять, что является красивым», — поясняет Кукконен.



Желанная внешность зависит не только от канонов красоты определенного периода времени, но и от того, в какой культуре мы живем и в каких социальных кругах находимся.



Например, в 1990-е годы, по мнению Кукконен, идеальной женской фигурой считалась, в том числе и в Финляндии, ужасная худоба, «героиновый шик».



«В 2010-е годы идеальная женщина тоже была худой, но у нее должны были быть формы — например, грудь и накачанные ягодицы».



Кукконен говорит, что происхождение человека тоже влияет на то, что он считает хорошей или идеальной внешностью.



Согласно исследованиям, наименее образованным нравятся так называемые обычные приятные и привлекательные черты лица. Более образованным, в свою очередь, нравятся более интересные и андрогенные черты лица.



Кроме этого, у высшей части среднего класса, по мнению Кукконен, есть больше власти, чем у более низких классов, чтобы определять, какой внешний вид является «правильным»: худое, проработанное и ухоженное тело.



«Например, это заметно в телевизионных передачах об изменении внешнего облика человека. Тело стараются сделать более подходящим под требования среднего класса».



Кукконен говорит, что, когда Финляндия была аграрным обществом, ценилась бледная кожа. Загар был признаком того, что человек участвовал в сельскохозяйственных работах, а бледность свидетельствовала о высоком социальном статусе.



«Сейчас загар может быть признаком того, что у человека есть средства на свободное время, прогулки, отпуск или солярий.



Исследовательская группа Кукконен, которую возглавляет доцент Оути Сарпила (Outi Sarpila), вместо эротического капитала использует понятие «эстетический капитал». Согласно этому понятию, внешними ресурсами считаются черты лица, размеры и формы тела, волосы и борода, стиль одежды и макияж.



«Мы не определяем, к примеру, какие черты лица или формы тела являются правильными. Это нельзя определить, потому что важен контекст», — говорит Кукконен.



К примеру, человеку, работающему с молодежью, не стоит надевать костюм, а в деловой сфере не будет годиться футболка с принтом.



«Человеку, работающему с молодежью, важно выглядеть „необычно", в то время как в бизнес-мире важно быть представительным».



И хотя эротический или эстетический капитал можно нарастить, Кукконен напоминает, что у каждого из нас разные возможности. У кого-то может быть больше денег, образование может быть лучше, и социальных контактов может быть больше, чем у других.



Некоторым достаются отличные гены, и, к примеру, худое тело не требует от них таких усилий, как от других.



Кто же пользуется своей внешностью?



Хаким считает, что для женщин внешность важнее, чем для мужчин. По ее мнению, мужчины ценят в женщинах обаяние и сексуальность, а женщины ценят в мужчинах статус, то есть высокое положение в обществе.



Женщина, по мнению Хаким, в первую очередь стремится найти такого супруга, который смог бы обеспечить ей и возможным потомкам хорошее и стабильное финансовое положение. Внешность также является для женщин важным критерием для выбора пары.



Кукконен говорит, что более раннее исследование не подтверждает утверждение Хаким в полной мере.



Согласно одним исследованиям, мужчины получают от внешности больше экономической выгоды, чем женщины. Согласно другому мнению, женщины получают от своей внешности больше выгоды, чем мужчины. Также есть исследования, в которых различий между полами обнаружено не было.



«О том, что внешность может иметь для женщин больше экономической и социальной пользы, единого мнения нет», — подытоживает Кукконен.



По ее мнению, стоит подумать о том, кто получает больше пользы от капитала внешности — сам работник или, к примеру, работодатель.



Кукконен приводит гипотетический пример: в кафе работают люди с очень хорошей внешностью, и работодатель платит им довольно низкую зарплату — в соответствии с договором. Поскольку в Финляндии культура чаевых мало распространена, работники не получают выгоды от своего внешнего вида.



«Однако предприятие получает выгоду от того, что клиенты возвращаются в кафе из-за работников с хорошей внешностью».



У медали есть две стороны. Если кто-то получает выгоду от своей внешности, то есть и кто-то, кому внешность приносит страдания.



«Внешность не является ресурсом, который приносит только пользу», — говорит Кукконен.



Например, если на собеседовании рассматривались два компетентных кандидата, и один из них получит зарплату благодаря своей внешности, можно говорить о дискриминации по внешности. Согласно данным «Евробарометра» 2015 года, Финляндия — одна из тех стран Европы, в которой граждане признают высокий уровень дискриминации по внешности на работе.



Кукконен не может сказать, как трактовать этот результат исследования.



«Можно, к примеру, подумать, что во всей Финляндии бывает очень много случаев дискриминации по внешности, или что финны просто знают о таких случаях больше, чем другие народы».



Согласно работе «Общество внешнего вида», Финляндия напрямую не запрещает дискриминацию по внешности на законодательном уровне, как это происходит, к примеру, во Франции. Дискриминация в отношении других людей запрещена, но внешний вид не упоминается отдельно.



Установлено и то, кому можно получать выгоду от своего внешнего вида. По мнению Кукконен, общественные нормы влияют на то, насколько правильным, нормальным или неодобрительным считают внешний вид человека.



«Внешность важнее в отношениях и в формировании отношений, чем в рабочей жизни», — говорит Кукконен.



Вместе со своими коллегами она изучала в Финляндии, насколько у мужчин и женщин принято пользоваться своей внешностью на работе и в других социальных отношениях или в поиске супруга или новых друзей.



Согласно исследованию, опубликованному весной 2018 года, успех женщины на работе за счет внешности осуждается сильнее, чем в случае с мужчинами. Другими словами, если женщина пытается воспользоваться своей внешностью, чтобы получить рабочее место или повысить себе зарплату, это будут осуждать сильнее, чем если в такой же ситуации окажется мужчина.



Кукконен видит в этой ситуации противоречие.



«Нормы общества таковы, что женщине нужно развивать свой капитал внешности, но если она им пользуется, то на это смотрят плохо. В то же время женщинам навязывают мысли о том, что внешностью можно пользоваться, и что она является источником власти».



В исследовании не уточняются причины порицаний, но Кукконен и коллеги позже выявили их на групповых интервью. Во время них представители разных профессий рассуждали, почему использование внешности может считаться хорошей или плохой идеей.



По результатам групповых интервью пока не опубликованы научные статьи, но в книге «Общество внешности» ведутся рассуждения на эту тему.



Во время беседы большая часть людей посчитала, что использование внешности противоречит принципам меритократии. Меритократия является принципом управления, в котором люди получают важные посты в соответствии со своими навыками, способностями и квалификацией, а не благодаря семейным связям или, к примеру, внешности.



«То, что человек умеет делать, и как он умеет это делать, должно быть важнее того, как он выглядит», — подытоживает Кукконен.



Многие также рассуждают о том, насколько ситуация зависит от человека, а также напоминают о конкуренции на рынке труда. По мнению многих, один человек вряд ли сможет изменить ситуацию.



«Многие представляли рынок труда как войну против всех, как битву, в которой хороши все средства, даже внешность. Если хочется преуспеть, нужно попытаться выглядеть хорошо, хочется нам того или нет», — говорит Кукконен.



Часть интервьюируемых сообщила, что в том случае, если все попытаются воспользоваться своим внешним видом, возникнут проблемы для всего коллектива.



Это может способствовать увеличению требований к внешности, которых и так уже очень много. Согласно опросу «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat), около половины финской молодежи ежедневно переживают из-за своей внешности. Ежедневно такие проблемы испытывали четыре из десяти женщин и двое из десяти мужчин.



В произведении «Общество внешности» также поднимается вечная тема «долга» за внешность: всегда нужно что-то поправлять или развивать, так что хорошая внешность и стремление к ней в итоге становятся ежедневной работой.



Неужели мы уже живем в обществе внешности?



Авторы приходят к следующему выводу: Финляндия еще мало развилась в формате общества внешности, поскольку многим финнам не хочется тратить на это много времени и денег.



О существовании черт «общества внешнего вида» говорит, к примеру, то, что самосознание финна и внешность тесно связаны: мы считаем свою внешность важной частью нашей личности.



Авторы предлагают обсудить тему изменения нынешнего общества в сторону большего «общества внешности». По мнению авторов, развитие общества в этом направлении важно приостановить.



Автор: Аннина Вайнио (Annina Vainio) для Helsingin Sanomat, Финляндия, перевод Так называемый «капитал нашей внешности или тела» и его возможности — эта тема изучается уже давно.Она стала главной в книге «Общество внешности — внешний вид как капитал в Финляндии XXI века» (Ulkonäköyhteiskunta — Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa). Книга скоро выйдет в Финляндии, и редакция газеты «Хельсингин саномат» (Helsingin Sanomat) уже с ней ознакомилась.Согласно книге, в так называемом «обществе внешности» наш внешний вид определяет не только то, кто вступает в отношения и с кем, но и то, с кем дружат, и кого, к примеру, выбирают в парламент. Авторы рассуждают о том, стала ли Финляндия обществом внешности.Магистр политологии, аспирант Университета Турку Иида Кукконен (Iida Kukkonen) — одна из авторов книги «Общество внешности». В своей диссертации по экономической социологии она изучает значимость внешности в рабочей жизни.Внешний вид является в «обществе внешности» капиталом, и, по мнению Кукконен, «капитал внешности» используют в социальных и экономических вопросах.Другими словами, определенная внешность предлагает человеку больше возможностей получить желаемую работу, повышение или, например, супруга или друзей. Также исследуется утверждение, что красивые люди зарабатывают больше, обаятельные люди легче получают работу, и у них есть преимущества в поиске партнера.Одна из новых теорий значения внешности, которую представила британский социолог Кэтрин Хаким (Catherine Hakim), рассказывает об «эротическом капитале». По мнению Хаким, эротический капитал важен, к примеру, в СМИ и политике, и он неосознанно влияет на наши карьерные возможности и социальное взаимодействие.По мнению Хаким, эротический капитал состоит из красоты, сексуальной привлекательности, чувства стиля, физической формы, жизнелюбия, сексуальной компетенции и фертильности.Речь идет о разнородном наборе, и поэтому Кукконен считает это понятие ошибочным.«Думаю, многие другие теории о подобном капитале могут объяснить разный характер влияния внешности лучше, чем теория Хаким», — говорит Кукконен.По мнению Хаким, эротический капитал можно и следует наращивать самому. Кукконен и многие другие исследователи придерживаются иного мнения.Хаким представляет «эротический капитал» как универсальную характеристику, связанную с законами спроса и предложения. Исследовательская группа Кукконен, в свою очередь, считает, что «капитал внешности» не является свойством личности, а чем-то таким, что проявляется, и чье значение определяется во взаимоотношениях людей.Возьмем, к примеру, фразу «красота — в глазах смотрящего».«Красота — власть, но у нее нет определенных черт, есть только то, что является ценным для нас. Оценка рождается в определенном контексте. Речь идет о том, кто наделен властью определять, что является красивым», — поясняет Кукконен.Желанная внешность зависит не только от канонов красоты определенного периода времени, но и от того, в какой культуре мы живем и в каких социальных кругах находимся.Например, в 1990-е годы, по мнению Кукконен, идеальной женской фигурой считалась, в том числе и в Финляндии, ужасная худоба, «героиновый шик».«В 2010-е годы идеальная женщина тоже была худой, но у нее должны были быть формы — например, грудь и накачанные ягодицы».Кукконен говорит, что происхождение человека тоже влияет на то, что он считает хорошей или идеальной внешностью.Согласно исследованиям, наименее образованным нравятся так называемые обычные приятные и привлекательные черты лица. Более образованным, в свою очередь, нравятся более интересные и андрогенные черты лица.Кроме этого, у высшей части среднего класса, по мнению Кукконен, есть больше власти, чем у более низких классов, чтобы определять, какой внешний вид является «правильным»: худое, проработанное и ухоженное тело.«Например, это заметно в телевизионных передачах об изменении внешнего облика человека. Тело стараются сделать более подходящим под требования среднего класса».Кукконен говорит, что, когда Финляндия была аграрным обществом, ценилась бледная кожа. Загар был признаком того, что человек участвовал в сельскохозяйственных работах, а бледность свидетельствовала о высоком социальном статусе.«Сейчас загар может быть признаком того, что у человека есть средства на свободное время, прогулки, отпуск или солярий.Исследовательская группа Кукконен, которую возглавляет доцент Оути Сарпила (Outi Sarpila), вместо эротического капитала использует понятие «эстетический капитал». Согласно этому понятию, внешними ресурсами считаются черты лица, размеры и формы тела, волосы и борода, стиль одежды и макияж.«Мы не определяем, к примеру, какие черты лица или формы тела являются правильными. Это нельзя определить, потому что важен контекст», — говорит Кукконен.К примеру, человеку, работающему с молодежью, не стоит надевать костюм, а в деловой сфере не будет годиться футболка с принтом.«Человеку, работающему с молодежью, важно выглядеть „необычно", в то время как в бизнес-мире важно быть представительным».И хотя эротический или эстетический капитал можно нарастить, Кукконен напоминает, что у каждого из нас разные возможности. У кого-то может быть больше денег, образование может быть лучше, и социальных контактов может быть больше, чем у других.Некоторым достаются отличные гены, и, к примеру, худое тело не требует от них таких усилий, как от других.Хаким считает, что для женщин внешность важнее, чем для мужчин. По ее мнению, мужчины ценят в женщинах обаяние и сексуальность, а женщины ценят в мужчинах статус, то есть высокое положение в обществе.Женщина, по мнению Хаким, в первую очередь стремится найти такого супруга, который смог бы обеспечить ей и возможным потомкам хорошее и стабильное финансовое положение. Внешность также является для женщин важным критерием для выбора пары.Кукконен говорит, что более раннее исследование не подтверждает утверждение Хаким в полной мере.Согласно одним исследованиям, мужчины получают от внешности больше экономической выгоды, чем женщины. Согласно другому мнению, женщины получают от своей внешности больше выгоды, чем мужчины. Также есть исследования, в которых различий между полами обнаружено не было.«О том, что внешность может иметь для женщин больше экономической и социальной пользы, единого мнения нет», — подытоживает Кукконен.По ее мнению, стоит подумать о том, кто получает больше пользы от капитала внешности — сам работник или, к примеру, работодатель.Кукконен приводит гипотетический пример: в кафе работают люди с очень хорошей внешностью, и работодатель платит им довольно низкую зарплату — в соответствии с договором. Поскольку в Финляндии культура чаевых мало распространена, работники не получают выгоды от своего внешнего вида.«Однако предприятие получает выгоду от того, что клиенты возвращаются в кафе из-за работников с хорошей внешностью».У медали есть две стороны. Если кто-то получает выгоду от своей внешности, то есть и кто-то, кому внешность приносит страдания.«Внешность не является ресурсом, который приносит только пользу», — говорит Кукконен.Например, если на собеседовании рассматривались два компетентных кандидата, и один из них получит зарплату благодаря своей внешности, можно говорить о дискриминации по внешности. Согласно данным «Евробарометра» 2015 года, Финляндия — одна из тех стран Европы, в которой граждане признают высокий уровень дискриминации по внешности на работе.Кукконен не может сказать, как трактовать этот результат исследования.«Можно, к примеру, подумать, что во всей Финляндии бывает очень много случаев дискриминации по внешности, или что финны просто знают о таких случаях больше, чем другие народы».Согласно работе «Общество внешнего вида», Финляндия напрямую не запрещает дискриминацию по внешности на законодательном уровне, как это происходит, к примеру, во Франции. Дискриминация в отношении других людей запрещена, но внешний вид не упоминается отдельно.Установлено и то, кому можно получать выгоду от своего внешнего вида. По мнению Кукконен, общественные нормы влияют на то, насколько правильным, нормальным или неодобрительным считают внешний вид человека.«Внешность важнее в отношениях и в формировании отношений, чем в рабочей жизни», — говорит Кукконен.Вместе со своими коллегами она изучала в Финляндии, насколько у мужчин и женщин принято пользоваться своей внешностью на работе и в других социальных отношениях или в поиске супруга или новых друзей.Согласно исследованию, опубликованному весной 2018 года, успех женщины на работе за счет внешности осуждается сильнее, чем в случае с мужчинами. Другими словами, если женщина пытается воспользоваться своей внешностью, чтобы получить рабочее место или повысить себе зарплату, это будут осуждать сильнее, чем если в такой же ситуации окажется мужчина.Кукконен видит в этой ситуации противоречие.«Нормы общества таковы, что женщине нужно развивать свой капитал внешности, но если она им пользуется, то на это смотрят плохо. В то же время женщинам навязывают мысли о том, что внешностью можно пользоваться, и что она является источником власти».В исследовании не уточняются причины порицаний, но Кукконен и коллеги позже выявили их на групповых интервью. Во время них представители разных профессий рассуждали, почему использование внешности может считаться хорошей или плохой идеей.По результатам групповых интервью пока не опубликованы научные статьи, но в книге «Общество внешности» ведутся рассуждения на эту тему.Во время беседы большая часть людей посчитала, что использование внешности противоречит принципам меритократии. Меритократия является принципом управления, в котором люди получают важные посты в соответствии со своими навыками, способностями и квалификацией, а не благодаря семейным связям или, к примеру, внешности.«То, что человек умеет делать, и как он умеет это делать, должно быть важнее того, как он выглядит», — подытоживает Кукконен.Многие также рассуждают о том, насколько ситуация зависит от человека, а также напоминают о конкуренции на рынке труда. По мнению многих, один человек вряд ли сможет изменить ситуацию.«Многие представляли рынок труда как войну против всех, как битву, в которой хороши все средства, даже внешность. Если хочется преуспеть, нужно попытаться выглядеть хорошо, хочется нам того или нет», — говорит Кукконен.Часть интервьюируемых сообщила, что в том случае, если все попытаются воспользоваться своим внешним видом, возникнут проблемы для всего коллектива.Это может способствовать увеличению требований к внешности, которых и так уже очень много. Согласно опросу «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat), около половины финской молодежи ежедневно переживают из-за своей внешности. Ежедневно такие проблемы испытывали четыре из десяти женщин и двое из десяти мужчин.В произведении «Общество внешности» также поднимается вечная тема «долга» за внешность: всегда нужно что-то поправлять или развивать, так что хорошая внешность и стремление к ней в итоге становятся ежедневной работой.Авторы приходят к следующему выводу: Финляндия еще мало развилась в формате общества внешности, поскольку многим финнам не хочется тратить на это много времени и денег.О существовании черт «общества внешнего вида» говорит, к примеру, то, что самосознание финна и внешность тесно связаны: мы считаем свою внешность важной частью нашей личности.Авторы предлагают обсудить тему изменения нынешнего общества в сторону большего «общества внешности». По мнению авторов, развитие общества в этом направлении важно приостановить.Автор: Аннина Вайнио (Annina Vainio) для Helsingin Sanomat, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: общество, внешность, люди — статья прочитана 172 раза Комментарии