Загрузка... Крупный успех в лечении меланомы на поздней стадии - выживает более половины пациентов 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



В лечении одной из самых страшных раковых опухолей - меланомы - достигнут большой успех, сообщает



Десять лет назад всего один из 20 пациентов, которому диагностировали меланому на поздней стадии, выживал в течение пяти лет. Большинство умирали в течение нескольких месяцев после постановки диагноза.



Теперь, по данным британских врачей, 52% пациентов с таким диагнозом имеют шанс прожить по крайней мере пять лет, благодаря иммунотерапии.



Насколько опасна меланома?



Меланома - пятый по распространенности вид рака в Британии. От неё гибнет около 2300 человек в год. В лечении одной из самых страшных раковых опухолей - меланомы - достигнут большой успех, сообщает ВВС Десять лет назад всего один из 20 пациентов, которому диагностировали меланому на поздней стадии, выживал в течение пяти лет. Большинство умирали в течение нескольких месяцев после постановки диагноза.Теперь, по данным британских врачей, 52% пациентов с таким диагнозом имеют шанс прожить по крайней мере пять лет, благодаря иммунотерапии.Насколько опасна меланома?Меланома - пятый по распространенности вид рака в Британии. От неё гибнет около 2300 человек в год.



"В прошлом метастазирующая меланома считалась неизлечимым заболеванием, - говорит профессор Джеймс Ларкин, консультант медицинского управления Ройял Марсден. - Онкологи считали меланому особым видом рака, который было невозможно лечить на стадии образования метастаз".



Что показали клинические испытания?



В клинических испытаниях, которые проходили в течение пяти лет в британских больницах, приняли участие 945 пациентов с меланомой четвертой стадии.



Треть из них получала ниволумаб, треть - ипилимумаб, а еще трети вводились оба лекарства.



Спустя пять лет врачи проанализировали выживаемость пациентов.



Оказалось, что выжили:



-26% больных, получавших ипилимумаб



-44% больных, получавших ниволумаб



-52% больных, получавших и тот и другой препарат



"Мы были поражены столь быстрым прогрессом в течение такого короткого времени, - рассказывает профессор Ларкин. - Речь идет о самой необычной трансформации в лечении вида рака, который до этого считался самым трудно излечимым онкологическим заболеванием".



Результаты клинических испытания были доложены на заседании Европейского общества медицинской онкологии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.



Свидетельства пациентов



PAM SMITH Image caption Пам Смит: я могла никогда не увидеть своих внуков



67 летняя Пам Смит, проходившая лечение в больнице города Танбридж-Уэллс, была включена в программу испытаний в январе 2014 года.



Она была в отчаянии, узнав, что ее рак является неизлечимым. У нее не было никаких шансов выжить, если бы не новые методы лечения, говорит Пам.



В течение четырех месяцев каждые две недели ей вводили препараты, но лекарства вызвали у нее такие сильные побочные эффекты в форме диареи, что лечение пришлось прекратить.



Однако ее опухоль сократилась вдвое и перестала расти. По словам Пам, она прекрасно себя чувствует.



"Я могла никогда не увидеть своих внуков, - говорит она. - Прошло уже больше пяти лет с момента диагноза, и моему внуку исполнилось шесть лет".



Можно ли считать результат полным излечением?



В случае рака всегда трудно говорить о полном излечении, но ремиссия в течение пяти лет является крупным достижением.



Некоторые из пациентов, которые принимают эти препараты, находятся в полной ремиссии и сканирование не выявляет у них патологий.



Другие, подобно Пам, имеют опухоли, но те не проявляют признаков роста.



Из всех выживших пациентов три четверти больше не нуждаются в приеме антираковых препаратов.



Иммунотерапия доказывает свою эффективность



Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.



Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё научились обманывать раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу нового класса лекарственных препаратов.



Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.



Как насчет побочных симптомов?



Да, новые препараты воздействуют на всю иммунную систему человека и могут вызывать такие побочные эффекты как усталость, воспаления кожи и диарею.



Иногда побочные эффекты оказываются настолько серьезными, что пациент, подобно Пам Смит, не может пройти полный курс лечения.



Однако даже кратковременное лечение, как оказалось, оказывает длительное благотворное воздействие на иммунную систему и на общее состояние больных.



Это сильно отличает иммунотерапию от других методов лечения, например, химиотерапии, которая перестает действовать при прекращении приема препаратов.



В то же время следует учитывать, что воздействие на иммунную систему может приводить к тому, что побочные эффекты могут проявляться и в дальнейшем.



Насколько доступны новые лекарства?



Результаты этого клинического испытания привели к тому, что новые иммунопрепараты начинают применяться по всему миру.



Государственная служба здравоохранения Британии необычно быстро одобрила применение новых препаратов. Теперь ими лечат и другие виды рака - легких и почек. Если диагноз ставится на раннем этапе заболевания, шансы на выживание высоки. Однако если к моменту обнаружения рак начал агрессивно распространяться в организме пациента и образовывать метастазы, смерть наступала в течение в течение 6-9 месяцев после постановки диагноза."В прошлом метастазирующая меланома считалась неизлечимым заболеванием, - говорит профессор Джеймс Ларкин, консультант медицинского управления Ройял Марсден. - Онкологи считали меланому особым видом рака, который было невозможно лечить на стадии образования метастаз".В клинических испытаниях, которые проходили в течение пяти лет в британских больницах, приняли участие 945 пациентов с меланомой четвертой стадии.Треть из них получала ниволумаб, треть - ипилимумаб, а еще трети вводились оба лекарства.Спустя пять лет врачи проанализировали выживаемость пациентов.-26% больных, получавших ипилимумаб-44% больных, получавших ниволумаб-52% больных, получавших и тот и другой препарат"Мы были поражены столь быстрым прогрессом в течение такого короткого времени, - рассказывает профессор Ларкин. - Речь идет о самой необычной трансформации в лечении вида рака, который до этого считался самым трудно излечимым онкологическим заболеванием".Результаты клинических испытания были доложены на заседании Европейского общества медицинской онкологии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.67 летняя Пам Смит, проходившая лечение в больнице города Танбридж-Уэллс, была включена в программу испытаний в январе 2014 года.Она была в отчаянии, узнав, что ее рак является неизлечимым. У нее не было никаких шансов выжить, если бы не новые методы лечения, говорит Пам.В течение четырех месяцев каждые две недели ей вводили препараты, но лекарства вызвали у нее такие сильные побочные эффекты в форме диареи, что лечение пришлось прекратить.Однако ее опухоль сократилась вдвое и перестала расти. По словам Пам, она прекрасно себя чувствует."Я могла никогда не увидеть своих внуков, - говорит она. - Прошло уже больше пяти лет с момента диагноза, и моему внуку исполнилось шесть лет".В случае рака всегда трудно говорить о полном излечении, но ремиссия в течение пяти лет является крупным достижением.Некоторые из пациентов, которые принимают эти препараты, находятся в полной ремиссии и сканирование не выявляет у них патологий.Другие, подобно Пам, имеют опухоли, но те не проявляют признаков роста.Из всех выживших пациентов три четверти больше не нуждаются в приеме антираковых препаратов.Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё научились обманывать раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу нового класса лекарственных препаратов.Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.Да, новые препараты воздействуют на всю иммунную систему человека и могут вызывать такие побочные эффекты как усталость, воспаления кожи и диарею.Иногда побочные эффекты оказываются настолько серьезными, что пациент, подобно Пам Смит, не может пройти полный курс лечения.Однако даже кратковременное лечение, как оказалось, оказывает длительное благотворное воздействие на иммунную систему и на общее состояние больных.Это сильно отличает иммунотерапию от других методов лечения, например, химиотерапии, которая перестает действовать при прекращении приема препаратов.В то же время следует учитывать, что воздействие на иммунную систему может приводить к тому, что побочные эффекты могут проявляться и в дальнейшем.Результаты этого клинического испытания привели к тому, что новые иммунопрепараты начинают применяться по всему миру.Государственная служба здравоохранения Британии необычно быстро одобрила применение новых препаратов. Теперь ими лечат и другие виды рака - легких и почек. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, здоровье, образование Ключевые слова: ученые, онкология, лекарство — статья прочитана 53 раза Комментарии