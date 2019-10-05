Загрузка... Астрономы открыли планету-гиганта, которая не должна существовать 🔊 Воспроизвести UNIVERSITY OF BERN Image caption Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли



Астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, если верить современным теориям формирования планет, не должна существовать, сообщает



Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли и схожа с Юпитером, но при этом она вращается вокруг крошечного "красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.



Размер этой планеты относительно своей звезды очень велик - ранее предполагалось, что вокруг "красных карликов" могут вращаться только небольшие планеты. Астрономы обнаружили необычную планету-гиганта, которая, если верить современным теориям формирования планет, не должна существовать, сообщает ВВС Найденная планета находится в 30 световых годах от Земли и схожа с Юпитером, но при этом она вращается вокруг крошечного "красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.Размер этой планеты относительно своей звезды очень велик - ранее предполагалось, что вокруг "красных карликов" могут вращаться только небольшие планеты.



Открытие сделано командой астрономов из разных стран, чье исследование опубликовал журнал Science.



CALAR ALTO OBSERVATORY Image caption Планету обнаружили с помощью данных от обсерватория Калар-Альто в Испании



"Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - прокомментировал новость астроном Питер Уитли из британского университета Уорика, - Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу".



В своих наблюдениях за "красным карликом" GJ 3512 ученые использовали телескопы из Испании и США.



Компьютерные модели



Астрономы создают компьютерные модели, чтобы проверить свои гипотезы формирования планет из газовых облаков, вращающихся вокруг молодых звезд. Эти модели показывают, что вокруг крошечных "красных карликов" класса М должны скапливаться небольшие планеты.



"Вокруг таких звезд должны быть планеты размера Земли", - говорит один из авторов исследования Кристоф Мордасини, профессор Берского университета в Швейцарии.



"Но GJ 3512b - планета-гигант, ее масса только в два раза меньше Юпитера, а значит, она, по крайней мере, на порядок тяжелее планет, которые должны быть у звезды-карлика в соответствии с теоретическими моделями", - сказал профессор Мордасини.



ESO / M KORNMESSER/NICK RISINGER



Исследования ставят под вопрос широко распространенную модель формирования планет, известную как аккреция.



"Обычно мы представляем себе, что планета-гигант начинает формироваться как ядро, вращающее в диске газа, окружающего молодую звезду. Потом оно быстро увеличивается в размерах, притягивая к себе частицы газа", - говорит профессор Уитли.



"Но авторы [нового исследования] настаивают, что в дисках вокруг маленьких звезд недостаточно материала, чтобы это произошло. Вместо этого, им кажется наиболее вероятным, что планета сформировалась внезапно, когда часть диска разрушилась", - добавил ученый.



"До настоящего времени единственными известными нам планетами, совместимыми с неустойчивыми дисками, были несколько молодых, горячих планет с очень большой массой, находившихся далеко от своих звезд", - сказал один из соавторов работы, опубликованной в журнале Science, Губерт Клар из Института астрономии Макса Планка.



"Но с GJ 3512b у нас есть удивительный пример планеты, которая могла появиться из неустойчивого диска вокруг звезды с очень маленькой массой. Это открытие говорит нам, что мы должны пересмотреть наши модели", - добавил ученый. Если масса Солнца в 1050 раз больше массы Юпитера, то эта планета, названная GJ 3512b, уступает в размерах своей звезде, карлику GJ 3512, всего в 270 раз.Открытие сделано командой астрономов из разных стран, чье исследование опубликовал журнал Science."Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - прокомментировал новость астроном Питер Уитли из британского университета Уорика, - Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу".В своих наблюдениях за "красным карликом" GJ 3512 ученые использовали телескопы из Испании и США.Астрономы создают компьютерные модели, чтобы проверить свои гипотезы формирования планет из газовых облаков, вращающихся вокруг молодых звезд. Эти модели показывают, что вокруг крошечных "красных карликов" класса М должны скапливаться небольшие планеты."Вокруг таких звезд должны быть планеты размера Земли", - говорит один из авторов исследования Кристоф Мордасини, профессор Берского университета в Швейцарии."Но GJ 3512b - планета-гигант, ее масса только в два раза меньше Юпитера, а значит, она, по крайней мере, на порядок тяжелее планет, которые должны быть у звезды-карлика в соответствии с теоретическими моделями", - сказал профессор Мордасини.Исследования ставят под вопрос широко распространенную модель формирования планет, известную как аккреция."Обычно мы представляем себе, что планета-гигант начинает формироваться как ядро, вращающее в диске газа, окружающего молодую звезду. Потом оно быстро увеличивается в размерах, притягивая к себе частицы газа", - говорит профессор Уитли."Но авторы [нового исследования] настаивают, что в дисках вокруг маленьких звезд недостаточно материала, чтобы это произошло. Вместо этого, им кажется наиболее вероятным, что планета сформировалась внезапно, когда часть диска разрушилась", - добавил ученый."До настоящего времени единственными известными нам планетами, совместимыми с неустойчивыми дисками, были несколько молодых, горячих планет с очень большой массой, находившихся далеко от своих звезд", - сказал один из соавторов работы, опубликованной в журнале Science, Губерт Клар из Института астрономии Макса Планка."Но с GJ 3512b у нас есть удивительный пример планеты, которая могла появиться из неустойчивого диска вокруг звезды с очень маленькой массой. Это открытие говорит нам, что мы должны пересмотреть наши модели", - добавил ученый. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, образование Ключевые слова: космос, открытие, астрономия, планета — статья прочитана 90 раз Комментарии