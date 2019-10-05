Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда

Британский стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин "Валовый внутренний продукт" и запускает собственный одноименный бренд, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.
"ВВП" является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.
Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.