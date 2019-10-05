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Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда

© Страница banksy в Instagram Картина британского стрит-арт художника Бэнкси "Devolved Parliament". Архивное фото


Британский стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин "Валовый внутренний продукт" и запускает собственный одноименный бренд, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.

"ВВП" является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.
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РИА «Новости»
Категории: экономика, культура
Ключевые слова: бизнес, художник, Бэнкси
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добавлена сегодня, 5 октября, 10:40

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