Загрузка... Le Monde: у австрийских курильщиков остался один верный защитник — ультраправые 🔊 Воспроизвести



Австрия, которая сильно отстаёт от остальных членов Евросоюза на ниве борьбы с курением, похоже, наконец добилась прогресса в этом отношении: с 1 ноября в стране со второй попытки должны будут ввести полный запрет на курение в барах и ресторанах, пишет Le Monde. Австрийские курильщики, впрочем, могут положиться на ультраправых — Австрийская партия свободы, которая уже добилась отмены аналогичного запрета в прошлом году, сделала «свободу на курение» одним из пунктов своей программы на предстоящих досрочных выборах.



Чтобы окончательно убедиться в том, что Австрийская партия свободы (АПС) — это «партия за курение», достаточно было лишь посетить её последний съезд, состоявшийся 14 сентября, и посмотреть, сколько её членов во время каждого перерыва в спешке покидали зал, чтобы угоститься сигаретой, пишет обозреватель Le Monde. Как с иронией отмечает журналист, члены партии — «в подавляющем большинстве белые курильщики» — могут смело полагаться на своего нового лидера Норберта Хофера: он без всяких сомнений «сделает всё возможное, чтобы они могли спокойно продолжать курить в стране, которая и так остаётся на последних местах в Европе в плане борьбы с употреблением табака». Чтобы окончательно убедиться в том, что Австрийская партия свободы (АПС) — это «партия за курение», достаточно было лишь посетить её последний съезд, состоявшийся 14 сентября, и посмотреть, сколько её членов во время каждого перерыва в спешке покидали зал, чтобы угоститься сигаретой, пишет обозреватель Le Monde. Как с иронией отмечает журналист, члены партии — «в подавляющем большинстве белые курильщики» — могут смело полагаться на своего нового лидера Норберта Хофера: он без всяких сомнений «сделает всё возможное, чтобы они могли спокойно продолжать курить в стране, которая и так остаётся на последних местах в Европе в плане борьбы с употреблением табака».



Успешно защитить такую свободу АПС уже смогла в 2018 году — тогда партия сумела добиться отмены запрета на курение, который должен был войти в силу ещё 1 мая, сделав этот шаг одним из условий создания коалиции с консерваторами, напоминает читателям автор. Бывший лидер партии и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, который сам является заядлым курильщиком, объяснял такой курс партии стремлением поддержать «свободу людей вести нездоровый образ жизни, если они этого пожелают»; та же логика в итоге побудила коалицию к «эксперименту» с повышением максимальной скорости на автомагистралях до 140 км/ч, говорится в материале.



В результате действий АПС в большинстве венских трактиров и бистро сейчас «нечем дышать» — хотя некоторые владельцы заведений и оборудовали для курильщиков отдельные залы, большинство из них позволяют клиентам курить везде, сетует обозреватель Le Monde. Отмена запрета на курение, меж тем, обрадовала не только «традиционный электорат партии», но и обосновавшиеся в Вене крупные диаспоры турок и выходцев с Балкан, которые также курят в собственных кафе, отмечает автор. По данным Le Monde, в 2016 году Австрия оказалась на последнем, 35 месте в составленном неназванной исследовательской организацией «рейтинге европейских стран по активности мер против употребления табака»; при этом, по доле граждан, курящих ежедневно, страна занимает третье место в ЕС после Греции и Венгрии — таких австрийцев набралось 24,3%.



Эта «культурная особенность», впрочем, теперь оказалась под угрозой: ряд медиков и общественных организаций страны зарегистрировали петицию под названием Don’t Smoke с требованием провести референдум по вопросу курения — и к октябрю 2018 года им удалось собрать 880 тыс. подписей, лишь чуть-чуть не дотянув до 900 тыс., необходимых для организации референдума, подчёркивается в материале. Такой успех петиции стал прежде всего «сопутствующим ущербом» от развала коалиции правых и ультраправых в мае прошлого года, произошедшего после того, как господина Штрахе «засняли на Ибице, пока тот принимал деньги от человека, которого называли русским олигархом», пишет автор. В июле этого года консерваторы наконец встали на сторону левой и «зелёной» оппозиции и поддержали введение запрета на курение, который и должен будет войти в силу в ноябре; АПС, как и в прошлый раз, голосовала против.



Возглавляемая консерваторами Торговая палата Австрии тут же отреагировала на запрет, запустив «активную лоббистскую компанию», дабы вновь добиться его отмены, рассказывает журналист Le Monde. «Изменение законодательства затронет тысячи баров и ресторанов и усугубит их и без того непрочное положение — и в особенности это касается ночных клубов и заведений в деревнях», — цитирует французское издание официальное заявление палаты. Дабы «избежать прямых ассоциаций между их кампанией и ультраправыми силами», представители палаты также поспешили уточнить, что запрет также навредит и кальянным, говорится в материале газеты.



В начале сентября Норберт Хофер предложил оппонентам компромисс — разрешать курение с 8 или 9 часов вечера, то есть, «когда в барах уже нет детей»; предложение тут же было поддержано владельцами кафе, пишет Le Monde. Между тем, авторы инициативы Don’t Smoke убеждены, что «как раз по вечерам в барах и находится молодёжь», передаёт их слова издание. «Вожак» консерваторов и бывший канцлер Австрии Себастьян Курц также выступил против инициативы Хофера и выступает за полный запрет, который уже поддержал своим голосом в июне. Однако всё ещё может измениться: хотя опросы общественного мнения и предсказывают победу Курца, они же свидетельствуют о том, что ему не удастся получить большинство в одиночку — а значит, ему, возможно, придётся снова вступить в союз с ультраправыми и поддержать ради этого отмену запрета на курение, отмечает автор статьи.



Оригинал новости ИноТВ С 1 ноября Австрия должна будет запретить курение в барах и ресторанах, наконец введя таким образом норму, которая уже много лет действует практически на всей территории Европейского союза — если, конечно, «ультраправой» АПС не удастся вновь добиться отмены запрета, продолжает автор. Как поясняет обозреватель Le Monde, господина Хофера заботит не только проблема нелегальной миграции — он также сделал одним из пунктов своей программы на досрочных выборах, которые состоятся в воскресенье 29 сентября, «борьбу за свободу курения».Успешно защитить такую свободу АПС уже смогла в 2018 году — тогда партия сумела добиться отмены запрета на курение, который должен был войти в силу ещё 1 мая, сделав этот шаг одним из условий создания коалиции с консерваторами, напоминает читателям автор. Бывший лидер партии и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, который сам является заядлым курильщиком, объяснял такой курс партии стремлением поддержать «свободу людей вести нездоровый образ жизни, если они этого пожелают»; та же логика в итоге побудила коалицию к «эксперименту» с повышением максимальной скорости на автомагистралях до 140 км/ч, говорится в материале.В результате действий АПС в большинстве венских трактиров и бистро сейчас «нечем дышать» — хотя некоторые владельцы заведений и оборудовали для курильщиков отдельные залы, большинство из них позволяют клиентам курить везде, сетует обозреватель Le Monde. Отмена запрета на курение, меж тем, обрадовала не только «традиционный электорат партии», но и обосновавшиеся в Вене крупные диаспоры турок и выходцев с Балкан, которые также курят в собственных кафе, отмечает автор. По данным Le Monde, в 2016 году Австрия оказалась на последнем, 35 месте в составленном неназванной исследовательской организацией «рейтинге европейских стран по активности мер против употребления табака»; при этом, по доле граждан, курящих ежедневно, страна занимает третье место в ЕС после Греции и Венгрии — таких австрийцев набралось 24,3%.Эта «культурная особенность», впрочем, теперь оказалась под угрозой: ряд медиков и общественных организаций страны зарегистрировали петицию под названием Don’t Smoke с требованием провести референдум по вопросу курения — и к октябрю 2018 года им удалось собрать 880 тыс. подписей, лишь чуть-чуть не дотянув до 900 тыс., необходимых для организации референдума, подчёркивается в материале. Такой успех петиции стал прежде всего «сопутствующим ущербом» от развала коалиции правых и ультраправых в мае прошлого года, произошедшего после того, как господина Штрахе «засняли на Ибице, пока тот принимал деньги от человека, которого называли русским олигархом», пишет автор. В июле этого года консерваторы наконец встали на сторону левой и «зелёной» оппозиции и поддержали введение запрета на курение, который и должен будет войти в силу в ноябре; АПС, как и в прошлый раз, голосовала против.Возглавляемая консерваторами Торговая палата Австрии тут же отреагировала на запрет, запустив «активную лоббистскую компанию», дабы вновь добиться его отмены, рассказывает журналист Le Monde. «Изменение законодательства затронет тысячи баров и ресторанов и усугубит их и без того непрочное положение — и в особенности это касается ночных клубов и заведений в деревнях», — цитирует французское издание официальное заявление палаты. Дабы «избежать прямых ассоциаций между их кампанией и ультраправыми силами», представители палаты также поспешили уточнить, что запрет также навредит и кальянным, говорится в материале газеты.В начале сентября Норберт Хофер предложил оппонентам компромисс — разрешать курение с 8 или 9 часов вечера, то есть, «когда в барах уже нет детей»; предложение тут же было поддержано владельцами кафе, пишет Le Monde. Между тем, авторы инициативы Don’t Smoke убеждены, что «как раз по вечерам в барах и находится молодёжь», передаёт их слова издание. «Вожак» консерваторов и бывший канцлер Австрии Себастьян Курц также выступил против инициативы Хофера и выступает за полный запрет, который уже поддержал своим голосом в июне. Однако всё ещё может измениться: хотя опросы общественного мнения и предсказывают победу Курца, они же свидетельствуют о том, что ему не удастся получить большинство в одиночку — а значит, ему, возможно, придётся снова вступить в союз с ультраправыми и поддержать ради этого отмену запрета на курение, отмечает автор статьи. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: курение, Австрия, ультраправые — статья прочитана 82 раза Комментарии