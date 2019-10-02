В США без иронии ответили на шутку Путина о вмешательстве в выборы 

Соединенные Штаты обладают всеми инструментами, чтобы противостоять вмешательству России в президентские выборы в США в 2020 году. Так во входящем в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре прокомментировали шутку президента России Владимира Путина на эту тему. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter журналист радиостанции "Голос Америки" Джефф Сэлдин. Об этом сообщает
"В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят", — заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.
Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: выборы, Путин, вмешательство, Трамп, шутка