Порошенко заявил, что обсуждал с Джулиани инвестиции 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко (архивное фото)



При этом бывший лидер Украины настаивает, что никогда не обсуждал украинские компании с американскими официальными лицами, сообщает



Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что обсуждал инвестиции с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в 2017 году, но никогда не обсуждал украинские компании с американскими официальными лицами.



Как и многие украинские деятели, Порошенко пытается дистанцироваться от расследования по импичменту в отношении Трампа, причиной которого стал телефонный разговор между американским лидером и преемником Порошенко Владимиром Зеленским. При этом бывший лидер Украины настаивает, что никогда не обсуждал украинские компании с американскими официальными лицами, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что обсуждал инвестиции с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в 2017 году, но никогда не обсуждал украинские компании с американскими официальными лицами.Как и многие украинские деятели, Порошенко пытается дистанцироваться от расследования по импичменту в отношении Трампа, причиной которого стал телефонный разговор между американским лидером и преемником Порошенко Владимиром Зеленским. «Мы, определенно, не хотим вовлекаться в политический процесс внутри Соединенныех Штатов», – сказал журналистам Порошенко, ныне являющийся членом парламента.



Порошенко сказал, что встречался с Джулиани в 2017 году как с «другом Украины» и что они обсуждали «политическую поддержку и инвестиции», но больше ничего. В подробности он вдаваться не стал.



По словам Порошенко, он никогда не обсуждал «коммерческие компании» с Трампом, экс-президентом Бараком Обамой, бывшим вице-президентом Джо Байденом или кем-либо еще из американских официальных лиц. Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 гг.



Джулиани хочет, чтобы Украина провела расследование в отношении Байдена, чей сын Хантер состоял в правлении украинской газовой компании «Бурисма». В ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 июля, Трамп попросил Зеленского «изучить» ситуацию с Байденами. Теперь этот телефонный разговор оказался в центре расследования по импичменту.



Российский президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал этот разговор в среду на конференции в Москве, отметив, что критики Трампа готовы использовать «любые поводы для атаки» на американского президента.



По словам Порошенко, ему неизвестно о каких-либо встречах между Джулиани и бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.



Как и Порошенко, многие украинцы относятся к попыткам импичмента в США как чужой проблеме, однако их беспокоит одно: что роль Украины в деле Трампа укрепляет влияние России и подрывает авторитет неопытного в политике Зеленского, в то время как он пытается решить наиболее важные для страны проблемы – коррупцию и вооруженный конфликт с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.



Зеленский во вторник анонсировал договоренность с сепаратистами, которая позволит проложить путь к мирным переговорам и прекращению пятилетнего конфликта, однако украинские националисты считают этот шаг капитуляцией перед Россией.



Как отмечает эксперт аналитического центра R.Politik Татьяна Становая, скандал в США «ослабляет позиции Зеленского внутри страны».



Из расшифровки июльского телефонного разговора с Трампом стало известно, что Зеленский лестно отзывался о Трампе, критиковал американского посла и европейских лидеров и назвал украинского генпрокурора «своим человеком».



«Он дал основания сомневаться в его способности быть честным президентом», – отмечает Становая, добавляя, что это первый серьезный удар по авторитету Зеленского с момента его решительной победы над Порошенко на апрельских выборах.



Комментарии Зеленского в разговоре с Трампом еще больше укрепят Кремль во мнении, что украинские лидеры подчиняются американским интересам.



Тем временем Госдепартамент дал предварительное согласие на продажу противотанковых ракет Украине на сумму 39 миллионов долларов, чтобы помочь стране в борьбе с сепаратистами. Это станет дополнением к военной помощи в размере 400 миллионов долларов, которая была разморожена в прошлом месяце. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: скандал, Порошенко, Трамп, Джулиани География: Украина — статья прочитана 115 раз Комментарии