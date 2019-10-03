Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Следственный комитет РФ



Командиру загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево SSJ100, в результате чего погиб 41 человек, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет, сообщает



Дениса Евдокимова обвиняют по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".



По версии следствия, командир "осуществил грубую посадку", а его дальнейшие действия, которые нарушали "установленные правила", привели к разрушению и возгоранию самолета.



В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" в пресс-релизе подчеркнула, что всячески содействует расследованию, и призвала СМИ и официальных лиц до окончания следствия не распространять "преждевременные выводы" о причинах катастрофы.



Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться.



Примерно через полчаса после вылета они начали приземление, сесть удалось только со второй попытки.



При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.



Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись. Командиру загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево SSJ100, в результате чего погиб 41 человек, предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет, сообщает РИА Новости Дениса Евдокимова обвиняют по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".По версии следствия, командир "осуществил грубую посадку", а его дальнейшие действия, которые нарушали "установленные правила", привели к разрушению и возгоранию самолета.В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" в пресс-релизе подчеркнула, что всячески содействует расследованию, и призвала СМИ и официальных лиц до окончания следствия не распространять "преждевременные выводы" о причинах катастрофы.Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться.Примерно через полчаса после вылета они начали приземление, сесть удалось только со второй попытки.При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели.Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись. РИА Новости Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, пожар, погибшие, SSJ100 География: Россия — статья прочитана 85 раз Комментарии