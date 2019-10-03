В Севастополе пресекли незаконную продажу литовского сыра 🔊 Воспроизвести © Depositphotos/



Товар общей массой четыре килограмма был уничтожен. В отношении индивидуального предпринимателя начато дело об административном правонарушении. В Севастополе пресекли незаконную продажу сыров немецкого и литовского производства. Об этом сообщил



В ходе проверки выяснилось, что сыры "Дорблю" и "Джугас" продавались в магазине "Скворцово"в Балаклавском районе. Товар общей массой четыре килограмма был уничтожен.



Также прокуратура начала административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществлял продажу незаконной продукции.



В 2014 году Москва ввела продовольственное эмбарго — запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Речь идет о США, государствах ЕС, Канаде, Австралии и Норвегии. С 2016 года эмбарго распространяется на Украину.



Президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова отменить эмбарго, если европейские партнеры поступят так же. Москва неоднократно подчеркивала, что не считает продуктивными разговоры на языке санкций. Товар общей массой четыре килограмма был уничтожен. В отношении индивидуального предпринимателя начато дело об административном правонарушении. В Севастополе пресекли незаконную продажу сыров немецкого и литовского производства. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу севастопольской прокуратуры.В ходе проверки выяснилось, что сыры "Дорблю" и "Джугас" продавались в магазине "Скворцово"в Балаклавском районе. Товар общей массой четыре килограмма был уничтожен.Также прокуратура начала административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществлял продажу незаконной продукции.В 2014 году Москва ввела продовольственное эмбарго — запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Речь идет о США, государствах ЕС, Канаде, Австралии и Норвегии. С 2016 года эмбарго распространяется на Украину.Президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова отменить эмбарго, если европейские партнеры поступят так же. Москва неоднократно подчеркивала, что не считает продуктивными разговоры на языке санкций. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: сыр, санкции, Севастополь, Крым — статья прочитана 57 раз Комментарии