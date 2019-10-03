Загрузка... «Чисто геополитическая ситуация»: в России не исключили строительства «Северного потока — 2» в обход Дании 🔊 Воспроизвести Прокладка микротоннеля около Любмина © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт



Российские энергетические проекты, в том числе «Северный поток — 2», призваны диверсифицировать маршруты поставок топлива в Европу, заявил Владимир Путин, сообщает Российские энергетические проекты, в том числе «Северный поток — 2», призваны диверсифицировать маршруты поставок топлива в Европу, заявил Владимир Путин, сообщает RT . Он также отметил, что трансбалтийский газопровод будет построен, даже если Дания не даст разрешения на проведение работ в своих водах. О готовности проложить трубы в обход королевства заявили также в Минэнерго и «Газпроме». Впрочем, там подчеркнули, что надеются получить одобрение от Копенгагена и сохранить изначальный маршрут.



Глава государства подчеркнул, что строительство трубопроводов ведётся совместно с европейскими компаниями и носит исключительно коммерческий характер без какой-либо политической подоплёки.



«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берёт верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — добавил Путин.



Российский лидер также оценил ситуацию с задержкой получения разрешения на строительство «Северного потока — 2» со стороны Копенгагена.



«Дания — маленькая страна, она подвергается сильному давлению, это от неё зависит, сможет ли она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет. Если нет, есть другие маршруты, это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект будет реализован», — подчеркнул Путин.



Владимир Путин выступает на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019» РИА Новости © Илья Питалев



Как заявил министр энергетики Александр Новак, российская сторона не видит причин, по которым Копенгаген может в итоге отказать в выдаче разрешения на строительство магистрального трубопровода «Северный поток — 2», и рассчитывает сохранить изначальный маршрут.



«Проект реализуется, мы ждём решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько дольше по времени будет осуществляться», — заявил Новак на сессии форума «Российская энергетическая неделя».



Он также заметил, что многие страны оказывают поддержку «Северному потоку — 2».



«Это действительно — ещё раз повторю — долгосрочный, на многие годы, проект, который будет обеспечивать надёжные поставки энергоресурса в Европейский союз», — добавил глава Минэнерго.



Вместе с тем глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков указал, что датская сторона не рассматривает заявки уже два года, при этом во время строительства «Северного потока — 1» все разрешения были получены. Оба проекта имеют схожий маршрут, добавил он.



«Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединённые Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — заявил Зубков.



По его словам, реализация проекта «Северный поток — 2» по-прежнему укладывается в срок, поскольку на работы в территориальных водах Дании потребуется четыре-пять недель. Между тем идёт рассмотрение обходных маршрутов.



«Мы обойдём через нейтральные воды... Надо где-то в одном месте, ближе к Дании такие крюки давать — это не слишком здорово», — пояснил глава совета директоров «Газпрома».



РИА Новости © Сергей Гунеев



Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Магистраль суммарной протяжённостью обеих ниток около 2400 км планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта составляет примерно €9,5 млрд. В его реализации, помимо «Газпрома», участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.



По состоянию на 1 октября по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости.



«Оператор «Северного потока — 2» может пойти в суд»



Дания подвергается колоссальному давлению со стороны США по вопросу разрешения на строительство «Северного потока — 2», заметил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.



«Там есть коалиция против данного проекта. Датчан заставили принять закон о том, что заявки на строительство газопровода они рассматривают не только с точки зрения вреда для окружающей среды, но и как угрозу национальной безопасности. Они его приняли под нажимом США. И теперь их задача — не говорить ни да, ни нет. Я думаю, что оператор «Северного потока — 2» вообще может пойти в суд и сказать, что это необоснованное затягивание этого процесса. Реальных оснований для отказа у датчан нет», — сказал эксперт.



В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов также указал, что ответить отказом датская сторона не может.



«Все прекрасно понимают, что сказать нет они не могут, потому что уже несколько лет действует аналогичный «Северный поток — 1». Они затягивают решение, но тянуть время бесконечно невозможно, рано или поздно будет какой-то ответ. С другой стороны, понятно, что проект будет реализован: когда газопровод построен на 80%, остановить его строительство уже невозможно», — пояснил собеседник RT. Российские энергетические проекты, такие как «Турецкий поток» и оба «Северных потока», направлены на укрепление энергетической безопасности Европы, поскольку «уберут транзитные риски» и «диверсифицируют маршруты поставок» топлива. Об этом на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что строительство трубопроводов ведётся совместно с европейскими компаниями и носит исключительно коммерческий характер без какой-либо политической подоплёки.«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берёт верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — добавил Путин.Российский лидер также оценил ситуацию с задержкой получения разрешения на строительство «Северного потока — 2» со стороны Копенгагена.«Дания — маленькая страна, она подвергается сильному давлению, это от неё зависит, сможет ли она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет. Если нет, есть другие маршруты, это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект будет реализован», — подчеркнул Путин.Как заявил министр энергетики Александр Новак, российская сторона не видит причин, по которым Копенгаген может в итоге отказать в выдаче разрешения на строительство магистрального трубопровода «Северный поток — 2», и рассчитывает сохранить изначальный маршрут.«Проект реализуется, мы ждём решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько дольше по времени будет осуществляться», — заявил Новак на сессии форума «Российская энергетическая неделя».Он также заметил, что многие страны оказывают поддержку «Северному потоку — 2».«Это действительно — ещё раз повторю — долгосрочный, на многие годы, проект, который будет обеспечивать надёжные поставки энергоресурса в Европейский союз», — добавил глава Минэнерго.Вместе с тем глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков указал, что датская сторона не рассматривает заявки уже два года, при этом во время строительства «Северного потока — 1» все разрешения были получены. Оба проекта имеют схожий маршрут, добавил он.«Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединённые Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — заявил Зубков.По его словам, реализация проекта «Северный поток — 2» по-прежнему укладывается в срок, поскольку на работы в территориальных водах Дании потребуется четыре-пять недель. Между тем идёт рассмотрение обходных маршрутов.«Мы обойдём через нейтральные воды... Надо где-то в одном месте, ближе к Дании такие крюки давать — это не слишком здорово», — пояснил глава совета директоров «Газпрома».Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Магистраль суммарной протяжённостью обеих ниток около 2400 км планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта составляет примерно €9,5 млрд. В его реализации, помимо «Газпрома», участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.По состоянию на 1 октября по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости.Дания подвергается колоссальному давлению со стороны США по вопросу разрешения на строительство «Северного потока — 2», заметил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.«Там есть коалиция против данного проекта. Датчан заставили принять закон о том, что заявки на строительство газопровода они рассматривают не только с точки зрения вреда для окружающей среды, но и как угрозу национальной безопасности. Они его приняли под нажимом США. И теперь их задача — не говорить ни да, ни нет. Я думаю, что оператор «Северного потока — 2» вообще может пойти в суд и сказать, что это необоснованное затягивание этого процесса. Реальных оснований для отказа у датчан нет», — сказал эксперт.В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов также указал, что ответить отказом датская сторона не может.«Все прекрасно понимают, что сказать нет они не могут, потому что уже несколько лет действует аналогичный «Северный поток — 1». Они затягивают решение, но тянуть время бесконечно невозможно, рано или поздно будет какой-то ответ. С другой стороны, понятно, что проект будет реализован: когда газопровод построен на 80%, остановить его строительство уже невозможно», — пояснил собеседник RT. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 135 раз Комментарии