Expressen Швеция : чемпионка ЧМ планирует покинуть страну 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Григорий Сысоев



Спортивную Россию опять штормит, пишет шведская газета. Спортсменам угрожают новые санкции из-за подозрительных действий российского антидопингового агентства. Многие атлеты отказываются это терпеть, ведь впереди Олимпиада. Звезда легкой атлетики Мария Ласицкене подумывает о переезде.



Россию опять штормит.



Страну подозревают в манипуляциях с допинговыми тестами, переданными ВАДА в январе этого года. По мнению «Би-би-си», это может привести к отстранению от «всех спортивных мероприятий».



А теперь Мария Ласицкене, которая вечером в понедельник выиграла золото ЧМ в прыжках в высоту, угрожает покинуть страну.



Еще перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году стали появляться заявления, что у России рыльце в пуху. А после соревнований весь мир потряс документальный фильм немецкой телерадиокомпании ARD «Допинговая тайна: как Россия творит своих чемпионов». Россию опять штормит.Страну подозревают в манипуляциях с допинговыми тестами, переданными ВАДА в январе этого года. По мнению «Би-би-си», это может привести к отстранению от «всех спортивных мероприятий».А теперь Мария Ласицкене, которая вечером в понедельник выиграла золото ЧМ в прыжках в высоту, угрожает покинуть страну.Еще перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году стали появляться заявления, что у России рыльце в пуху. А после соревнований весь мир потряс документальный фильм немецкой телерадиокомпании ARD «Допинговая тайна: как Россия творит своих чемпионов».



Хаос вокруг России



Это привело к целому ряду последствий для страны. Международное антидопинговое агентство ВАДА отстранило российский антидопинговый орган РУСАДА от работы, и в результате множество атлетов из России не смогли участвовать в Олимпийских играх. В Пхёнчхане им запретили представлять Россию, можно было соревноваться лишь под нейтральным флагом.



Международная легкоатлетическая ассоциация ИААФ применила тот же самый принцип. С 2015 года она запретила России соревноваться, но допускает до стартов отдельных атлетов в нейтральном статусе.



Однако с допингом на этом не было покончено. Летом 2018 года Антикоррупционная служба атлетики (AIU), созданная в 2017 году для борьбы с допингом в легкой атлетике, сообщила о 120 случаях допинга, и почти половина положительных тестов (47,5%) пришлись на россиян.



России угрожает новое отстранение



Осенью Россия опять оказалась в центре внимания. 20 сентября в ВАДА проголосовали за то, чтобы снять дисквалификацию России, что вызвало бурные протесты. Например, бывшая лыжница Бекки Скотт (Beckie Scott) из комиссии спортсменов ВАДА в знак протеста покинула свой пост. Адвокат российского разоблачителя Григория Родченкова Джим Уолден (Jim Walden) назвал решение «величайшим в истории предательством чистых спортсменов».



И вот, год спустя, России угрожает новое отстранение.



В прошлом декабре представители ВАДА побывали в Москве, чтобы еще раз проверить ряд тестов на допинг с Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года. Российская лаборатория должна была передать ВАДА все данные не позднее 31 декабря, но тянула до 10 января. И теперь очень многое указывает на то, что переданные ВАДА пробы подверглись некоторым манипуляциям.



«Эксперты-криминалисты сравнили материал, полученный нами от разоблачителя, и материал из России, и кое-что не сходится», — сообщил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли (Olivier Niggli) агентству «Франс-Пресс».



Звезда угрожает уехать из страны



России дали три недели на то, чтобы объяснить несостыковки, иначе ее ожидают серьезные последствия. Россиян могут «отстранить от всех спортивных мероприятий», таких как Олимпийские игры в Токио в 2020 году и Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022.



Не исключено, что вероятные манипуляции скажутся не только на России.



Согласно норвежскому сайту «Спортивная политика» (Idrettspolitikk), возникнет немало вопросов по поводу всех проб, взятых российской антидопинговой лабораторией, в том числе положительных. Теоретически это может привести к тому, что те, кого эта лаборатория поймала на допинге, выйдут сухими из воды — ведь данные не внушают доверия.



Вдобавок ко всему главная звезда российской легкой атлетики прыгунья в высоту Мария Ласицкене, в понедельник завоевавшая золото Чемпионата мира, угрожает покинуть страну, если антидопинговое агентство России снова отстранят от работы.



Она хочет показать всему миру, что чиста и регулярно сдает тесты на допинг. Ласицкене с супругом Владасом Ласицкасом уже присматривают варианты. Они подумывают переехать в какую-нибудь европейскую страну, но «точно не в США».



По словам Ласицкаса, они не хотели бы жить чересчур далеко от родных и кота Хэппи.



Автор: Петтер Ланден (Petter Landén) для Expressen, Швеция, перевод ARD при содействии российской бегуньи на 800 м Юлии Степановой и ее мужа разоблачила государственную допинговую систему в России.Это привело к целому ряду последствий для страны. Международное антидопинговое агентство ВАДА отстранило российский антидопинговый орган РУСАДА от работы, и в результате множество атлетов из России не смогли участвовать в Олимпийских играх. В Пхёнчхане им запретили представлять Россию, можно было соревноваться лишь под нейтральным флагом.Международная легкоатлетическая ассоциация ИААФ применила тот же самый принцип. С 2015 года она запретила России соревноваться, но допускает до стартов отдельных атлетов в нейтральном статусе.Однако с допингом на этом не было покончено. Летом 2018 года Антикоррупционная служба атлетики (AIU), созданная в 2017 году для борьбы с допингом в легкой атлетике, сообщила о 120 случаях допинга, и почти половина положительных тестов (47,5%) пришлись на россиян.Осенью Россия опять оказалась в центре внимания. 20 сентября в ВАДА проголосовали за то, чтобы снять дисквалификацию России, что вызвало бурные протесты. Например, бывшая лыжница Бекки Скотт (Beckie Scott) из комиссии спортсменов ВАДА в знак протеста покинула свой пост. Адвокат российского разоблачителя Григория Родченкова Джим Уолден (Jim Walden) назвал решение «величайшим в истории предательством чистых спортсменов».И вот, год спустя, России угрожает новое отстранение.В прошлом декабре представители ВАДА побывали в Москве, чтобы еще раз проверить ряд тестов на допинг с Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года. Российская лаборатория должна была передать ВАДА все данные не позднее 31 декабря, но тянула до 10 января. И теперь очень многое указывает на то, что переданные ВАДА пробы подверглись некоторым манипуляциям.«Эксперты-криминалисты сравнили материал, полученный нами от разоблачителя, и материал из России, и кое-что не сходится», — сообщил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли (Olivier Niggli) агентству «Франс-Пресс».России дали три недели на то, чтобы объяснить несостыковки, иначе ее ожидают серьезные последствия. Россиян могут «отстранить от всех спортивных мероприятий», таких как Олимпийские игры в Токио в 2020 году и Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022.Не исключено, что вероятные манипуляции скажутся не только на России.Согласно норвежскому сайту «Спортивная политика» (Idrettspolitikk), возникнет немало вопросов по поводу всех проб, взятых российской антидопинговой лабораторией, в том числе положительных. Теоретически это может привести к тому, что те, кого эта лаборатория поймала на допинге, выйдут сухими из воды — ведь данные не внушают доверия.Вдобавок ко всему главная звезда российской легкой атлетики прыгунья в высоту Мария Ласицкене, в понедельник завоевавшая золото Чемпионата мира, угрожает покинуть страну, если антидопинговое агентство России снова отстранят от работы.Она хочет показать всему миру, что чиста и регулярно сдает тесты на допинг. Ласицкене с супругом Владасом Ласицкасом уже присматривают варианты. Они подумывают переехать в какую-нибудь европейскую страну, но «точно не в США».По словам Ласицкаса, они не хотели бы жить чересчур далеко от родных и кота Хэппи.Автор: Петтер Ланден (Petter Landén) для Expressen, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение — статья прочитана 54 раза Комментарии