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Expressen Швеция : чемпионка ЧМ планирует покинуть страну

© РИА Новости, Григорий Сысоев


Спортивную Россию опять штормит, пишет шведская газета. Спортсменам угрожают новые санкции из-за подозрительных действий российского антидопингового агентства. Многие атлеты отказываются это терпеть, ведь впереди Олимпиада. Звезда легкой атлетики Мария Ласицкене подумывает о переезде.

Россию опять штормит.

Страну подозревают в манипуляциях с допинговыми тестами, переданными ВАДА в январе этого года. По мнению «Би-би-си», это может привести к отстранению от «всех спортивных мероприятий».

А теперь Мария Ласицкене, которая вечером в понедельник выиграла золото ЧМ в прыжках в высоту, угрожает покинуть страну.

Еще перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году стали появляться заявления, что у России рыльце в пуху. А после соревнований весь мир потряс документальный фильм немецкой телерадиокомпании ARD «Допинговая тайна: как Россия творит своих чемпионов».
ARD при содействии российской бегуньи на 800 м Юлии Степановой и ее мужа разоблачила государственную допинговую систему в России.

Хаос вокруг России

Это привело к целому ряду последствий для страны. Международное антидопинговое агентство ВАДА отстранило российский антидопинговый орган РУСАДА от работы, и в результате множество атлетов из России не смогли участвовать в Олимпийских играх. В Пхёнчхане им запретили представлять Россию, можно было соревноваться лишь под нейтральным флагом.

Международная легкоатлетическая ассоциация ИААФ применила тот же самый принцип. С 2015 года она запретила России соревноваться, но допускает до стартов отдельных атлетов в нейтральном статусе.

Однако с допингом на этом не было покончено. Летом 2018 года Антикоррупционная служба атлетики (AIU), созданная в 2017 году для борьбы с допингом в легкой атлетике, сообщила о 120 случаях допинга, и почти половина положительных тестов (47,5%) пришлись на россиян.

России угрожает новое отстранение

Осенью Россия опять оказалась в центре внимания. 20 сентября в ВАДА проголосовали за то, чтобы снять дисквалификацию России, что вызвало бурные протесты. Например, бывшая лыжница Бекки Скотт (Beckie Scott) из комиссии спортсменов ВАДА в знак протеста покинула свой пост. Адвокат российского разоблачителя Григория Родченкова Джим Уолден (Jim Walden) назвал решение «величайшим в истории предательством чистых спортсменов».

И вот, год спустя, России угрожает новое отстранение.

В прошлом декабре представители ВАДА побывали в Москве, чтобы еще раз проверить ряд тестов на допинг с Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года. Российская лаборатория должна была передать ВАДА все данные не позднее 31 декабря, но тянула до 10 января. И теперь очень многое указывает на то, что переданные ВАДА пробы подверглись некоторым манипуляциям.

«Эксперты-криминалисты сравнили материал, полученный нами от разоблачителя, и материал из России, и кое-что не сходится», — сообщил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли (Olivier Niggli) агентству «Франс-Пресс».

Звезда угрожает уехать из страны

России дали три недели на то, чтобы объяснить несостыковки, иначе ее ожидают серьезные последствия. Россиян могут «отстранить от всех спортивных мероприятий», таких как Олимпийские игры в Токио в 2020 году и Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022.

Не исключено, что вероятные манипуляции скажутся не только на России.

Согласно норвежскому сайту «Спортивная политика» (Idrettspolitikk), возникнет немало вопросов по поводу всех проб, взятых российской антидопинговой лабораторией, в том числе положительных. Теоретически это может привести к тому, что те, кого эта лаборатория поймала на допинге, выйдут сухими из воды — ведь данные не внушают доверия.

Вдобавок ко всему главная звезда российской легкой атлетики прыгунья в высоту Мария Ласицкене, в понедельник завоевавшая золото Чемпионата мира, угрожает покинуть страну, если антидопинговое агентство России снова отстранят от работы.

Она хочет показать всему миру, что чиста и регулярно сдает тесты на допинг. Ласицкене с супругом Владасом Ласицкасом уже присматривают варианты. Они подумывают переехать в какую-нибудь европейскую страну, но «точно не в США».

По словам Ласицкаса, они не хотели бы жить чересчур далеко от родных и кота Хэппи.

Автор: Петтер Ланден (Petter Landén) для Expressen, Швеция, перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение
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добавлена сегодня, 3 октября, 11:00

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