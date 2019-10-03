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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Меркель оценила возможность снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящее время рано говорить об отмене антироссийских санкций. Таким образом она прокомментировала согласование формулы Штайнмайера участниками контактной группы в Минске, сообщает RT.
«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но ещё много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — цитирует её РИА Новости.
При этом она уточнила, что есть предпосылки для проведения в Париже саммита в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, ФРГ и Франции. Меркель сообщила о желании «назначить дату» встречи.
Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что все участники переговоров согласовали формулу Штайнмайера, позволяющую начать процедуру имплементации закона об особом статусе Донбасса.
Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал это заявление.
russian.rt.com
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