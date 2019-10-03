Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи, сообщает РИА Новости.
"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.
По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать".
Возвращение России в ПАСЕ
В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.
Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, несмотря на попытки Киева всячески этому помешать. Так, Украина вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России в Совет Европы. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.
Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, несмотря на попытки Киева всячески этому помешать. Так, Украина вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России в Совет Европы. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.