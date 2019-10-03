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Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото


Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи, сообщает РИА Новости.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.

По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать".
Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.

Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, несмотря на попытки Киева всячески этому помешать. Так, Украина вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России в Совет Европы. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Совет Европы, членство, взносы
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добавлена сегодня, 3 октября, 09:00

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