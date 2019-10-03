Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Доминик Бутен Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото



Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи, сообщает



"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.



По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать". Москва выплатила все долги по взносам в Совет Европы, заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич на заседании парламентской ассамблеи, сообщает РИА Новости "Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", — сказала она.По словам Пейчинович-Бурич, она хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать". Возвращение России в ПАСЕ



В 2014 году, после возвращения Крыма, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия российской стороны не будут восстановлены.



Отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.



В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, несмотря на попытки Киева всячески этому помешать. Так, Украина вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России в Совет Европы. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Совет Европы, членство, взносы — статья прочитана 138 раз Комментарии