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Жители Прибалтики стали рекордсменами по числу заявок на электронные визы в Санкт-Петербург
Наибольшее количество заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области подали жители стран Балтии. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.
Посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе можно с 1 октября гражданам 53 стран, включая все государства Евросоюза.
«Из Эстонии у нас около 400 человек, Латвия — более 100, [а также] Литва, Германия, Польша, Филиппины, Индия, Китай», — заявил представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко.
По электронной визе иностранцы могут находиться в России не дольше восьми суток. Она действительна в течение 30 календарных дней.
Санкт-Петербург стал одним из самых излюбленных иностранными туристами российских регионов. Почти такую же популярность приобрел Калининград, который можно посетить по электронной визе с 1 июля.
rubaltic.ru
Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение
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