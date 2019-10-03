Жители Прибалтики стали рекордсменами по числу заявок на электронные визы в Санкт-Петербург 🔊 Воспроизвести Источник изображения: Коммерсант



Наибольшее количество заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области подали жители стран Балтии. Об этом сообщает



Посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе можно с 1 октября гражданам 53 стран, включая все государства Евросоюза.



«Из Эстонии у нас около 400 человек, Латвия — более 100, [а также] Литва, Германия, Польша, Филиппины, Индия, Китай», — заявил представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко.



По электронной визе иностранцы могут находиться в России не дольше восьми суток. Она действительна в течение 30 календарных дней.



Санкт-Петербург стал одним из самых излюбленных иностранными туристами российских регионов. Почти такую же популярность приобрел Калининград, который можно посетить по электронной визе с 1 июля. Наибольшее количество заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области подали жители стран Балтии. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.Посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе можно с 1 октября гражданам 53 стран, включая все государства Евросоюза.«Из Эстонии у нас около 400 человек, Латвия — более 100, [а также] Литва, Германия, Польша, Филиппины, Индия, Китай», — заявил представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко.По электронной визе иностранцы могут находиться в России не дольше восьми суток. Она действительна в течение 30 календарных дней.Санкт-Петербург стал одним из самых излюбленных иностранными туристами российских регионов. Почти такую же популярность приобрел Калининград, который можно посетить по электронной визе с 1 июля. rubaltic.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: правила, Санкт Петербург, Э-визы, получение — статья прочитана 133 раза Комментарии