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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Вильнюс посетит секретарь по энергетике США Р. Перри
В понедельник Литву посетит секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщило в среду Министерство энергетики.
Он примет участие в энергетическом форуме высокого уровня в Вильнюсе, на который приедут министры из стран Центральной и Восточной Европы.
На мероприятии намечается обсудить, как "усилить вовлеченность правительства и частного сектора США в деле преодоления вызовов в области энергетической безопасности региона", утверждает министерство.
Министры обсудят синхронизацию энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы, повышение кибернетической безопасности критической энергетической инфраструктуры, диверсификацию импорта природного газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и развитие этой сферы в регионе.
Литва импортировала СПГ из США, обе страны также критикуют прокладку газопровода Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря из России в Германию.
Ключевые слова: США, энергетика, визит, секретарь
География: Литва
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