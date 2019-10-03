Вильнюс посетит секретарь по энергетике США Р. Перри 🔊 Воспроизвести секретарь по энергетике США Рик Перри



В понедельник Литву посетит секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщило в среду Министерство энергетики.



Он примет участие в энергетическом форуме высокого уровня в Вильнюсе, на который приедут министры из стран Центральной и Восточной Европы.



На мероприятии намечается обсудить, как "усилить вовлеченность правительства и частного сектора США в деле преодоления вызовов в области энергетической безопасности региона", утверждает министерство.



Министры обсудят синхронизацию энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы, повышение кибернетической безопасности критической энергетической инфраструктуры, диверсификацию импорта природного газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и развитие этой сферы в регионе.



Литва импортировала СПГ из США, обе страны также критикуют прокладку газопровода Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря из России в Германию. В понедельник Литву посетит секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщило в среду Министерство энергетики.Он примет участие в энергетическом форуме высокого уровня в Вильнюсе, на который приедут министры из стран Центральной и Восточной Европы.На мероприятии намечается обсудить, как "усилить вовлеченность правительства и частного сектора США в деле преодоления вызовов в области энергетической безопасности региона", утверждает министерство.Министры обсудят синхронизацию энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы, повышение кибернетической безопасности критической энергетической инфраструктуры, диверсификацию импорта природного газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и развитие этой сферы в регионе.Литва импортировала СПГ из США, обе страны также критикуют прокладку газопровода Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря из России в Германию. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, энергетика, визит, секретарь География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии