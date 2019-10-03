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Вильнюс посетит секретарь по энергетике США Р. Перри

секретарь по энергетике США Рик Перри


В понедельник Литву посетит секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщило в среду Министерство энергетики.

Он примет участие в энергетическом форуме высокого уровня в Вильнюсе, на который приедут министры из стран Центральной и Восточной Европы.

На мероприятии намечается обсудить, как "усилить вовлеченность правительства и частного сектора США в деле преодоления вызовов в области энергетической безопасности региона", утверждает министерство.

Министры обсудят синхронизацию энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы, повышение кибернетической безопасности критической энергетической инфраструктуры, диверсификацию импорта природного газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и развитие этой сферы в регионе.

Литва импортировала СПГ из США, обе страны также критикуют прокладку газопровода Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря из России в Германию.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, энергетика, визит, секретарь
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 октября, 09:30

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