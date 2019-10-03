Минэнерго будет представлять государство в споре с белорусским строителем газопроводов 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду уполномочило Министерство энергетики представлять государство в споре с белорусской компанией по строительству газопроводов "Белтрубопроводстрой", которая предъявила Литве претензию на сумму 10 млн евро.



Эта компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода Литвы и Польши GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью.



"Белтрубопроводстрой" в сентября предъявил правительству Литвы претензию в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро.



Исключенный из конкурса на строительство GIPL стоимостью почти 100 млн евро еще в июне белорусская компания утверждает, что ее использовали, чтобы снизить цену предложений других участников. Литовское правительство в среду уполномочило Министерство энергетики представлять государство в споре с белорусской компанией по строительству газопроводов "Белтрубопроводстрой", которая предъявила Литве претензию на сумму 10 млн евро.Эта компания вместе с каунасской KRS была исключена из конкурса подрядчика газопровода Литвы и Польши GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью."Белтрубопроводстрой" в сентября предъявил правительству Литвы претензию в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро.Исключенный из конкурса на строительство GIPL стоимостью почти 100 млн евро еще в июне белорусская компания утверждает, что ее использовали, чтобы снизить цену предложений других участников. Предложивший на конкурсе самую низкую цену – 74,9 млн евро (без НДС) "Белтрубопроводстрой" все еще надеется быть объявленным его победителем, хотя победитель уже объявлен и вскоре с ним намечается подписать договор. В противном случае компания не исключает возможность обращения в международный арбитраж.



Член совета директоров "Белтрубопроводстроя" Александр Пугачёв в понедельник сказал BNS, что позиция литовских чиновников, будто от предприятия исходит риск для национальной безопасности, совершенно необоснованна, а у компании сейчас нет заказов в России.



А. Пугачёв возмущался, что с возглавляемым им предприятием даже не говорили о вероятных претензиях. По его словам, компанию просто использовали, чтобы снизить цену предложений.



А. Пугачёв также сказал, что у правительства есть шесть месяцев на рассмотрение претензии, и если за это время не будет достигнуто соглашение, то белорусское предприятие предъявит иск в международном арбитраже.



Литовское правительство исключило консорциум KRS и "Белтрубопроводстроя" из конкурса, усмотрев риск в его коммерческих связях с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами.



Правительство исходило из заключения комиссии по проверке сделок стратегических предприятий от 20 июня, в которой говорится, что основными заказчиками "Белтрубопроводстроя" являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна "Газпром", от них компания получает основные доходы.



Победителем конкурса была объявлена предложившая цену 79,85 млн евро литовская компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora вместе с компанией Siauliu dujotiekio statyba.



Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающих сетей Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка начнет действовать в конце 2021 года.



Вся стоимость проекта – 500 млн евро, инвестиции только в Литве составят около 136 млн евро. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии