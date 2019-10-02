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Умер певец Карел Готт
Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре артист рассказал, что врачи у него диагностировали острую лейкемию. Артист начал лечение в одной из пражских больниц. Об этом сообщает ЗВЕЗДА со ссылкой на издание Stars 24.
Свою карьеру Карел Готт начал в 1950-х годах. Его называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Певец также получил признание в СССР и записывал композиции на русском языке. Готт считается одним из самых успешных певцов Чехии.
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tvzvezda.ru
Ключевые слова: певец, Чехия, кончина, Карел Готт
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