Умер певец Карел Готт

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Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет.



Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре артист рассказал, что врачи у него диагностировали острую лейкемию. Артист начал лечение в одной из пражских больниц. Об этом сообщает



Свою карьеру Карел Готт начал в 1950-х годах. Его называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Певец также получил признание в СССР и записывал композиции на русском языке. Готт считается одним из самых успешных певцов Чехии.



Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет.Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре артист рассказал, что врачи у него диагностировали острую лейкемию. Артист начал лечение в одной из пражских больниц. Об этом сообщает ЗВЕЗДА со ссылкой на издание Stars 24.Свою карьеру Карел Готт начал в 1950-х годах. Его называли королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Певец также получил признание в СССР и записывал композиции на русском языке. Готт считается одним из самых успешных певцов Чехии. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: певец, Чехия, кончина, Карел Готт — статья прочитана 158 раз Комментарии