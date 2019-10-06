В ожидании фестиваля «Покровские колокола» 🔊 Воспроизвести



С 6 по 10 ноября 2019 г. в Вильнюсе пройдёт четырнадцатый международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола».



Названный в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, фестиваль собирает под своим сводом хранителей веры, без которой не может существовать и развиваться традиционная народная культура. Это наши корни и наше наследие.



За 14 лет существования фестиваль «Покровские колокола» стал известен во многих странах - в нём приняли участие фольклорные и этнографические ансамбли из многих уголков мира.



И в этом году фестиваль порадует своих зрителей коллективами из 13 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Корсики, Латвии, Норвегии, Польши, России, Эстонии, Сербии, Украины.



Культуру России будут представлять три творческих вуза – Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова, а также коллективы из Москвы, Белгородской и Новосибирской областей. Названный в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, фестиваль собирает под своим сводом хранителей веры, без которой не может существовать и развиваться традиционная народная культура. Это наши корни и наше наследие.За 14 лет существования фестиваль «Покровские колокола» стал известен во многих странах - в нём приняли участие фольклорные и этнографические ансамбли из многих уголков мира.И в этом году фестиваль порадует своих зрителей коллективами из 13 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Корсики, Латвии, Норвегии, Польши, России, Эстонии, Сербии, Украины.Культуру России будут представлять три творческих вуза – Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова, а также коллективы из Москвы, Белгородской и Новосибирской областей. Особый колорит фестивалю придают лучшие фольклорные коллективы национальных общин Литвы, которые, живя в иноязычном окружении, бережно сохраняют традиции своего народа.



В этом году в фестивале принимают участие азербайджанские, белорусские, польские, татарские, армянские, украинские, еврейские, русские взрослые и детские фольклорные коллективы, а также солисты, ставшие победителями Республиканского конкурса «Наследники традиций». Кроме того, в фестивале примут участие и литовские фольклорные коллективы.



«Покровские колокола» - единственный фестиваль в странах Балтии, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music.



В этом году вновь на открытии фестиваля - 6 ноября - в вильнюсском Дворце конгрессов зрителя ждёт премьера: в исполнении Литовского камерного оркестра под руководством С.Крылова, ансамбля «Аринушка» и других музыкантов прозвучит произведение Лаймиса Вилкончюса «Скворцова обедня».



Участников и зрителей фестиваля «Покровские колокола» в этом году ждёт насыщенная программа: концерты фольклорных ансамблей, курсы мастерства известных специалистов по этнографии,



ярмарка народных ремёсел, образовательные программы для детей и молодёжи - известные педагоги, среди которых немало профессоров, проведут мастер-классы для всех желающих, народные мастера из разных уголков Литвы снова будут делиться с детьми и молодёжью секретами ремёсел. А ещё будут круглый стол «Фольклор в современном мире: вопросы педагогики, исполнительства, результаты полевых исследований», конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки», вечера народного танца, выездные концерты в малые города Литвы и многое другое.



Более подробная информация - на сайте www.arinuska.lt и в сети Facebook - www.facebook.com/PokrovskijeKolokola/ Ирена ЗАХАРОВА, художественный руководитель и продюсер фестиваля , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Покровские колокола Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 70 раз Комментарии