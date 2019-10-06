Животворящая сила перемен 🔊 Воспроизвести



Как уже «Обзор» сообщил в прошлом номере, Исполком УЕФА изменил формат розыгрыша Лиги наций в сезоне 2020/2021. Лиги «А», «В» и «С» теперь будут состоять из 16 сборных, а в Лиге «D» сыграют семь команд.



Сборная Литвы, занявшая последнее место в своей группе, только благодаря нововведениям осталась в Лиге «С».



В Лиге «А» выступят Португалия, Голландия, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия. Их распределят по четырём группам (по четыре команды).



Четыре худшие команды по итогам турнира перейдут в Лигу «В».



В Лиге «В» выступят Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Сборная Литвы, занявшая последнее место в своей группе, только благодаря нововведениям осталась в Лиге «С».В Лиге «А» выступят Португалия, Голландия, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия. Их распределят по четырём группам (по четыре команды).Четыре худшие команды по итогам турнира перейдут в Лигу «В».В Лиге «В» выступят Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Их тоже распределят по четырём группам (по четыре команды). Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу «А», четыре худшие - в Лигу «С».



В Лиге «С» выступят Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия. И их распределят по четырём группам (по четыре команды).



Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу «В», две худшие - в Лигу «D».



В Лиге «D» выступят Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино. Их распределят по двум группам (четыре и три команды).



Жеребьёвка турнира пройдёт 3 марта 2020 года в Амстердаме. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Спорт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 109 раз Комментарии