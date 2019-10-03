Народный поэт Литвы 🔊 Воспроизвести К 100-летию со дня рождения Э.Межелайтиса



В шар земной упираясь ногами,



Солнца шар я держу на руках.



Так стою, меж двумя шарами



Солнечным и земным.



Э.Межелайтис



Эдуардас Межелайтис – литовский советский поэт и переводчик, родился 3 октября 1919 г. в деревне Карейвишкяй Шяуляйского уезда в рабочей семье.



Его мать была сельской учительницей. Дед поэта был столяром и плотником, отец – рабочим. С пяти лет маленький Эдуардас пас гусей. Он был из беднейших слоев населения, рано почувствовал на своей шкуре неравенство. Например, как-то раз его отогнали от кустов цветущих роз из господского сада с криком «Это не для таких как ты, свинёнок!».



В 1923 г. семья переехала в Каунас, где с 1931 г. Эдуардас учился в 4-й прогимназии. В 1935 г. он перешёл в 3-ю гимназию, где литературу ему преподавала Саломея Нерис. Она оказала большое влияние на юного поэта. Многие учителя были известны своими антифашистскими убеждениями. Это во многом определило приверженность поэта коммунистическим идеям, его неприятие всякого национализма. Его мать была сельской учительницей. Дед поэта был столяром и плотником, отец – рабочим. С пяти лет маленький Эдуардас пас гусей. Он был из беднейших слоев населения, рано почувствовал на своей шкуре неравенство. Например, как-то раз его отогнали от кустов цветущих роз из господского сада с криком «Это не для таких как ты, свинёнок!».В 1923 г. семья переехала в Каунас, где с 1931 г. Эдуардас учился в 4-й прогимназии. В 1935 г. он перешёл в 3-ю гимназию, где литературу ему преподавала Саломея Нерис. Она оказала большое влияние на юного поэта. Многие учителя были известны своими антифашистскими убеждениями. Это во многом определило приверженность поэта коммунистическим идеям, его неприятие всякого национализма. С 1934 г. Межелайтис состоял в подпольной комсомольской организации. Печатать свои произведения он начал в 1935 г.



С 1939 г. Эдуардас учился на юридическом факультете Каунасского университета Витаутаса Великого. В 1940 г. университет был переведён в Вильнюс.



Межелайтис был активным сторонником присоединения Литвы к СССР в 1940 г. С лета 1940 г. он работал в редакции газеты «Комъяунимо теса».



Во время Великой Отечественной войны Межелайтис был эвакуирован из Литвы и в 1941–1942 гг. работал на заводе «Красный гигант» в городе Никольске Пензенской области.



С 1942 г. он - в Красной Армии; с 1943 г. – военный корреспондент дивизионной газеты 16-й Литовской стрелковой дивизии на Брянском, Центральном и 1-м Прибалтийском фронтах.



В 1944 г. Межелайтис был отозван из армии и направлен на комсомольскую работу в Литву и до 1946 г. работал секретарём ЦК ЛКСМ Литвы.



О Великой Отечественной войне поэт кратко, но впечатляюще сказал: «Бомба в сердце мне попала».



В это время он издал несколько сборников стихов. В 1946 г. его творчество было подвергнуто жестокой идеологической проработке «за безыдейность». Его сняли с должности.



С 1946 г. Межелайтис – редактор комсомольского журнала «Яунимо грятос». Потом, до 1951 г., был редактором журнала «Жвайгждуте».



В 1954-1959 гг. Межелайтис – секретарь Союза писателей Литвы, а в 1959-1970 гг. - председатель правления. В 1959-1990 гг. он – секретарь правления Союза писателей СССР.



Эдуардас Межелайтис – поэт яркого лирического дарования. Это проявилось уже в первых сборниках его стихов: «Лирика» (1943), «Ветер родины» (1946), «Мой соловей» (1952) - назван так поэтом в честь первой его учительницы поэтессы Саломеи Нерис.



Источник его творчества – фольклор и родная природа. Лирический герой его поэзии ощущал неразрывную связь со своим народом и родной природой. Ранняя лирика поэта по своему пафосу и стилю близка традициям поэзии С.Нерис и С.Есенина.



Вехами в его творчестве были поэма «Братская поэма» (1955), посвящённая теме дружбы народов, и сборник стихов «Человек» (1961, с иллюстрациями С.Красаускаса). Этот сборник – гимн Человеку и Земле. При этом там ощущается чувство тревоги за судьбу человечества. За это произведение в 1962 г.



Межелайтис был удостоен Ленинской премии.



С конца 1950-х годов творчество Межелайтиса заслуженно признавалось одной из вершин национальной литовской поэзии.



Бу­ду­чи вы­ра­зи­те­лем официальной идео­ло­гии, Межелайтис в то же вре­мя стре­мил­ся к мо­дер­ни­за­ции ли­товской по­эзии, об­ра­ща­ясь к фор­маль­ным экс­пе­ри­мен­там в ду­хе аван­гар­диз­ма. Для твор­че­ст­ва Межелайтиса ха­рак­тер­но мно­го­об­ра­зие жан­ро­вых форм: по­эма, бал­лада, со­нет, сти­хотворный цикл и др.



Произведения Межелайтиса были переведены на многие языки мира. И сам он переводил на литовский язык произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Т.Г.Шевченко, Ш.Петёфи, А.Миц­ке­ви­ча, В.В.Мая­ков­ско­го, С.Я.Мар­ша­ка и других авторов.



За большие заслуги в развитии советской литературы и активную общественную деятельность в 1974 г. Межелайтис был удостоен звания Героя Социалистического Труда.



Межелайтис был депутатом Верховного Совета СССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР. Он – народный поэт Литовской ССР (1974).



Межелайтис был дважды женат. Супруги: Станислава Межелайтене (умерла



в 1992 г.) и Эляна Межелайтене. У него было двое детей: Дайна Межелайтите-Теличенене и Ауримас Межелайтис.



Его родина, родная Литва, сегодня стала другой. Он её не понимал и понять не мог. Но до самой смерти Межелайтис верил, что она живёт и под пеплом. И не просто живёт. Но из пепла вновь возродится.



В последние годы Межелайтис, в отличие от большинства деятелей искусств Литвы, не отказался от своих коммунистических убеждений, состоял членом КПСС до прекращения её деятельности. Он никогда не каялся за свою деятельность во времена СССР. За это его, конечно, жестоко травили. Но и в наши дни не все отвернулись от него, периодически издаются его произведения.



Эдуардас Межелайтис был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Дружбы народов. Награждён премией имени Дж. Неру (1969).



Скончался Эдуардас Межелайтис 6 июня 1997 г., похоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. В Вильнюсе на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.



Узнав о смерти Э.Межелайтиса, Белла Ахмадулина написала: «Это была горькая весть о смерти Эдуардаса Межелайтиса. Он был поэт. Я думаю, что его жизнь шла непросто, нелегко. Прошу всех, кто любил Эдуардаса Межелайтиса, принять мою любовь и сострадание».



Сегодня – спустя двадцать лет – в обществе приходит осознание, что Межелайтис для литовской культуры – огромная многоплановая фигура.



В последние годы жизни Межелайтис часто повторял, что, сделав однажды свой выбор, он уже не мог предать ни себя, ни других. Поэт искренне делал то, во что внутренне верил. Он гордился тем, что был поэтом своей эпохи. А когда стала закрадываться тень сомнения, просто уехал в деревню и добровольно отошёл от общественной жизни. Время, бесспорно, всё расставит на свои места, вернёт оно и заслуженное признание Межелайтису. Валентин МАТЮХИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: культура, история Ключевые слова: Межелайтис, Эдуардас Межелайтис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 123 раза Комментарии