Банк предостерегает 🔊 Воспроизвести Банк «SEB» распространил сообщение, в котором рассказал о том, что остановил платежи на сумму более 76 000 евро, которые в течение трёх месяцев пытались осуществить мошенники, рассылавшие клиентам смс-сообщения якобы от банка и таким образом узнававшие у них коды для подключения к э-банкингу и кравшие деньги.



Также сообщалось, что банк «SEB» помог своим клиентам вернуть 40 500 евро, которые мошенники уже перевели на другие счета как литовских, так и зарубежных банков.



По словам представителя банка «SEB» Аудрюса Шаполы, быстрая реакция клиентов и оперативные решения банка помогли пресечь операции мошенников и вернуть жителям 116 000 евро. Несмотря на это, клиенты понесли убытки на сумму 62 200 евро.



«Если мошенникам всё же удалось ввести клиента в заблуждение смс-сообщениями якобы из банка «SEB», и он подключился к ненастоящему банку, отдав мошенникам данные для подключения, а также подтвердил платежи PIN-кодами, то здесь важна скорость реакции - надо как можно быстрее связаться с банком. Нам удалось вернуть часть денег», – сказал Шапола. Также сообщалось, что банк «SEB» помог своим клиентам вернуть 40 500 евро, которые мошенники уже перевели на другие счета как литовских, так и зарубежных банков.По словам представителя банка «SEB» Аудрюса Шаполы, быстрая реакция клиентов и оперативные решения банка помогли пресечь операции мошенников и вернуть жителям 116 000 евро. Несмотря на это, клиенты понесли убытки на сумму 62 200 евро.«Если мошенникам всё же удалось ввести клиента в заблуждение смс-сообщениями якобы из банка «SEB», и он подключился к ненастоящему банку, отдав мошенникам данные для подключения, а также подтвердил платежи PIN-кодами, то здесь важна скорость реакции - надо как можно быстрее связаться с банком. Нам удалось вернуть часть денег», – сказал Шапола. Банк утверждает, что всегда старается помочь своим клиентам вернуть деньги: если банк получает данные о нечестной деятельности, то сразу останавливает платёж, связывается с другим банком или компанией и просит вернуть деньги, сотрудничает с полицией и другими ведомствами. Однако многие платежи - моментальные, это значит, что средства сразу же поступают на другой счёт, и тогда эти деньги вернуть не удаётся.



Банк напоминает, чтобы клиент никогда не вводил PIN1 и PIN2 в Smart-ID, если не он инициатор платежа.



Мошенники стали активно проявлять себя с июня - жители Литвы стали получать смс-сообщения якобы от банка. В смс-сообщениях была ссылка с поддельным сайтом банка.



«Во-первых, такие сообщения посылают не с конкретного номера банка «SEB». Во-вторых, для рассылки смс-сообщений мошенники используют инфраструктуру мобильных операторов, мобильную связь и стандартную функцию смс-сообщений.



Эта функция позволяет указать любого получателя - как физическое лицо, так и компанию. А это значит, что мошенники могут отправлять сообщение от кого хотят, хоть от Деда Мороза. Иногда такие сообщения присылают даже не с литовского номера (+370)», – рассказал Шапола.



Банк «SEB» обращает внимание на то, что мошенники не прекратили свою деятельность, поэтому физические и юридические лица должны серьёзно относиться к таким сообщениям и немедленно обращаться в банк и полицию. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 74 раза Комментарии