Банк предостерегает

Также сообщалось, что банк «SEB» помог своим клиентам вернуть 40 500 евро, которые мошенники уже перевели на другие счета как литовских, так и зарубежных банков.
По словам представителя банка «SEB» Аудрюса Шаполы, быстрая реакция клиентов и оперативные решения банка помогли пресечь операции мошенников и вернуть жителям 116 000 евро. Несмотря на это, клиенты понесли убытки на сумму 62 200 евро.
«Если мошенникам всё же удалось ввести клиента в заблуждение смс-сообщениями якобы из банка «SEB», и он подключился к ненастоящему банку, отдав мошенникам данные для подключения, а также подтвердил платежи PIN-кодами, то здесь важна скорость реакции - надо как можно быстрее связаться с банком. Нам удалось вернуть часть денег», – сказал Шапола.
Банк утверждает, что всегда старается помочь своим клиентам вернуть деньги: если банк получает данные о нечестной деятельности, то сразу останавливает платёж, связывается с другим банком или компанией и просит вернуть деньги, сотрудничает с полицией и другими ведомствами. Однако многие платежи - моментальные, это значит, что средства сразу же поступают на другой счёт, и тогда эти деньги вернуть не удаётся.
Банк напоминает, чтобы клиент никогда не вводил PIN1 и PIN2 в Smart-ID, если не он инициатор платежа.
Мошенники стали активно проявлять себя с июня - жители Литвы стали получать смс-сообщения якобы от банка. В смс-сообщениях была ссылка с поддельным сайтом банка.
«Во-первых, такие сообщения посылают не с конкретного номера банка «SEB». Во-вторых, для рассылки смс-сообщений мошенники используют инфраструктуру мобильных операторов, мобильную связь и стандартную функцию смс-сообщений.
Эта функция позволяет указать любого получателя - как физическое лицо, так и компанию. А это значит, что мошенники могут отправлять сообщение от кого хотят, хоть от Деда Мороза. Иногда такие сообщения присылают даже не с литовского номера (+370)», – рассказал Шапола.
Банк «SEB» обращает внимание на то, что мошенники не прекратили свою деятельность, поэтому физические и юридические лица должны серьёзно относиться к таким сообщениям и немедленно обращаться в банк и полицию.
Банк напоминает, чтобы клиент никогда не вводил PIN1 и PIN2 в Smart-ID, если не он инициатор платежа.
Мошенники стали активно проявлять себя с июня - жители Литвы стали получать смс-сообщения якобы от банка. В смс-сообщениях была ссылка с поддельным сайтом банка.
«Во-первых, такие сообщения посылают не с конкретного номера банка «SEB». Во-вторых, для рассылки смс-сообщений мошенники используют инфраструктуру мобильных операторов, мобильную связь и стандартную функцию смс-сообщений.
Эта функция позволяет указать любого получателя - как физическое лицо, так и компанию. А это значит, что мошенники могут отправлять сообщение от кого хотят, хоть от Деда Мороза. Иногда такие сообщения присылают даже не с литовского номера (+370)», – рассказал Шапола.
Банк «SEB» обращает внимание на то, что мошенники не прекратили свою деятельность, поэтому физические и юридические лица должны серьёзно относиться к таким сообщениям и немедленно обращаться в банк и полицию.