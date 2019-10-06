Спасти хотя бы одну жизнь… 🔊 Воспроизвести На снимке: Кястутис Бузас (слева) и Хаим Баргман. В межвоенное время в деревне Зуйкине, что под Каунасом, на берегу Нямунаса, жила большая семья рыбака Антанаса Бузаса. Как и многим многодетным семьям в ту пору, жить им было непросто, но выручала река, дававшая рыбу, которой Антанас нередко расплачивался за товары в магазине или на рынке.



Иногда его просили перевезти с берега на берег людей или какой-то нехитрый домашний скарб, и в первые дни войны, пока к Каунасу не подошли гитлеровские войска, такими переправами ему пришлось заниматься сутки напролёт.



За помощью к нему обращались бегущие от войны мирные граждане самых разных национальностей, а потом и отступающие солдаты Красной армии.



- Он перевозил и солдат, и простых людей. Была, например, семья евреев из Панемуне из шести человек, в небольшом магазинчике которых Бузасы покупали сахар, соль, спички, керосин и тому подобное, - вспоминает Кястутис Бузас, младший сын Антанаса Бузаса, во время недавней беседы с журналистами. – У отца была довольно большая лодка, где могло поместиться, наверное, человек десять. Иногда он просто давал тем же солдатам эту лодку, а потом на маленьком челне плыл за ней и возвращал её назад. Иногда его просили перевезти с берега на берег людей или какой-то нехитрый домашний скарб, и в первые дни войны, пока к Каунасу не подошли гитлеровские войска, такими переправами ему пришлось заниматься сутки напролёт.За помощью к нему обращались бегущие от войны мирные граждане самых разных национальностей, а потом и отступающие солдаты Красной армии.- Он перевозил и солдат, и простых людей. Была, например, семья евреев из Панемуне из шести человек, в небольшом магазинчике которых Бузасы покупали сахар, соль, спички, керосин и тому подобное, - вспоминает Кястутис Бузас, младший сын Антанаса Бузаса, во время недавней беседы с журналистами. – У отца была довольно большая лодка, где могло поместиться, наверное, человек десять. Иногда он просто давал тем же солдатам эту лодку, а потом на маленьком челне плыл за ней и возвращал её назад.



Эляна и Антанас



Всю свою жизнь Антанас Бузас, родившийся в 1903 году и умерший в феврале 1983 года, прожил в труде: после войны, когда была построена Каунасская гидроэлектростанция и появилось Каунасское море, от ловли рыбы пришлось отказаться – слишком уж много пней было на дне нового моря, о которые тут же были бы порваны все рыбацкие сети. Он много лет проработал разнорабочим на гидроэлектростанции, а потом до пенсии трудился на местной лесопилке.



Стоит отметить, что и жена Антанаса – Эляна – работала всю жизнь не покладая рук: дома ткала, в лесу собирала ягоды и грибы. У них было своё небольшое хозяйство – куры, кролики, свиньи, - спасавшее семью в трудные времена.



А примерно в 1963-м году, а, может, и в 1964-м или 1965-м, к А.Бузасу и его семье приезжал из Ленинграда один из спасённых красноармейцев.



К.Бузас, бывший тогда мальчишкой, вспоминает нынче, что он был, скорее всего, офицером Красной Армии и, очень даже может быть, Героем Советского Союза. Так, по крайней мере, ему запомнилось. Об этом случае тогда писала газета «Кауно тиеса». А эту публикацию прочитал другой любознательный мальчишка – Хаим Баргман, известный нынче историк и гид. Его исторические повествования, к слову, неоднократно печатал «Обзор».



Благодаря его феноменальной памяти, этот случай не пропал со временем. В этом году Х.Баргман напомнил о нём на двух исторических мероприятиях, проходивших в Каунасе и Вильнюсе - по случаю 75-летия освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия начала Второй мировой войны (видеорепортажи об этом можно посмотреть на сайте www.obzor.lt).



Хаим, опросив ряд жителей той окраины Каунаса, где могли жить Бузасы, нашёл-таки их. Точнее, Кястутиса и Бируте – из большой довоенной и послевоенной семьи Бузасов нынче живы лишь двое детей Антанаса и Эляны.



Но сколько где-то сегодня живёт потомков тех, кого-то когда-то спас Антанас Бузас? Может быть, именно в этом заключается главный подвиг простого каунасского рыбака?



Корреспонденты «Обзора» в эти дни в библиотеке продолжают поиски упомянутой Хаимом Баргманом публикации «Кауно тиесы»… Бузас-старший, как заметил Кястутис, политикой никогда особо не интересовался, поэтому в его желании помочь попавшим в беду в первые дни войны людям ничего, кроме сострадания и сердобольного характера, не стоит искать.Примечательно, что с приходом фашистов никто из соседей не донёс на рыбака-спасителя, что он помогал красноармейцам и евреям.Всю свою жизнь Антанас Бузас, родившийся в 1903 году и умерший в феврале 1983 года, прожил в труде: после войны, когда была построена Каунасская гидроэлектростанция и появилось Каунасское море, от ловли рыбы пришлось отказаться – слишком уж много пней было на дне нового моря, о которые тут же были бы порваны все рыбацкие сети. Он много лет проработал разнорабочим на гидроэлектростанции, а потом до пенсии трудился на местной лесопилке.Стоит отметить, что и жена Антанаса – Эляна – работала всю жизнь не покладая рук: дома ткала, в лесу собирала ягоды и грибы. У них было своё небольшое хозяйство – куры, кролики, свиньи, - спасавшее семью в трудные времена.А примерно в 1963-м году, а, может, и в 1964-м или 1965-м, к А.Бузасу и его семье приезжал из Ленинграда один из спасённых красноармейцев.К.Бузас, бывший тогда мальчишкой, вспоминает нынче, что он был, скорее всего, офицером Красной Армии и, очень даже может быть, Героем Советского Союза. Так, по крайней мере, ему запомнилось. Об этом случае тогда писала газета «Кауно тиеса». А эту публикацию прочитал другой любознательный мальчишка – Хаим Баргман, известный нынче историк и гид. Его исторические повествования, к слову, неоднократно печатал «Обзор».Благодаря его феноменальной памяти, этот случай не пропал со временем. В этом году Х.Баргман напомнил о нём на двух исторических мероприятиях, проходивших в Каунасе и Вильнюсе - по случаю 75-летия освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия начала Второй мировой войны (видеорепортажи об этом можно посмотреть на сайте www.obzor.lt).Хаим, опросив ряд жителей той окраины Каунаса, где могли жить Бузасы, нашёл-таки их. Точнее, Кястутиса и Бируте – из большой довоенной и послевоенной семьи Бузасов нынче живы лишь двое детей Антанаса и Эляны.Но сколько где-то сегодня живёт потомков тех, кого-то когда-то спас Антанас Бузас? Может быть, именно в этом заключается главный подвиг простого каунасского рыбака?Корреспонденты «Обзора» в эти дни в библиотеке продолжают поиски упомянутой Хаимом Баргманом публикации «Кауно тиесы»… Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 136 раз Комментарии