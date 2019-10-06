Андрей Макаревич: «Мы в долгу перед людьми» 🔊 Воспроизвести



В этом году одна из самых известных российских групп – «Машина времени» – отмечает свой 50-летний юбилей. Это звучит величественно и в то же время невероятно. Но это правда. Более того, группа продолжает представлять одну за другой новые композиции и готовиться к концертному туру, в график которого она включила два концерта в Литве – в Вильнюсе и Клайпеде.



По мере приближения встречи с Литвой основатель и душа «Машины времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждёт на концертах и что для него значит группа.



«Не так давно мы выпустили три новые песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. Не стану скрывать, что я этому очень рад! На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины времени» А.Макаревич. По мере приближения встречи с Литвой основатель и душа «Машины времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждёт на концертах и что для него значит группа.«Не так давно мы выпустили три новые песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. Не стану скрывать, что я этому очень рад! На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины времени» А.Макаревич. Хотя в последнее время «Машина времени» пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, собирающихся посетить юбилейные концерты, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции всех времён «Машины времени».



«Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями – на юбилейных концертах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Любимая песня одних была написана десять лет назад, а любимая песня других, возможно, – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы старались угодить всем», – рассказывает А.Макаревич.



Юбилейный тур «Машины времени» будет достаточно напряжённым, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше. Юбилейный тур начался в конце февраля с концерта в Краснодаре.



Отвечая на вопрос, что значит для группы тур по случаю её 50-летия, – это в большей степени обязанность или радость – А.Макаревич открыто говорит, что это и то и другое: «С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаём, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она всё ещё жива, активна, всё ещё растёт и развивается! От неё невозможно устать, она не может надоесть».



22 октября «Машина времени» даст концерт в Вильнюсе, в «Cozy by Siemens arena», а 26 октября выступит в клайпедской арене «Švyturio».



Билеты распространяет Tiketa. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Макаревич Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 121 раз Комментарии