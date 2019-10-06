Экорелигия 🔊 Воспроизвести Пожалуй, никто так не владел искусством «выпекания героев», как Геббельс. Не случайно его называли демиургом новой Германии, «делателем королей». Он действительно мастерски владел пропагандистскими приёмами, формируя в умах идеальный образ истинного борца. Именно ему в своё время удалось помочь Гитлеру взобраться на вершину власти.



Его учение не пропало даром. Оно с успехов внедряется в наше время пиар-специалистами, и ярким примером тому стала Грета Тунберг, своей пылкой речью в защиту экологии взбудоражившая весь мир. Именно она сегодня выбрана на роль то ли Мессии, то ли жертвы, то ли идола нового поколения, которое выбирает уже не пепси.



Сильным мира сего эта девочка бросила упрёк: «Вы, со своими пустыми словами, украли моё детство и мои мечты!» И это яростное требование что-то исправить - посыл миру: «Дети поднялись - против Взрослых». В нём и стон о задыхающейся планете, и о правах рабочих, и о претеснениях гомосексуалистов - всё разом. И вот у Греты уже 8 миллионов последователей, а начатая ею акция протеста против потепления климата «Fridays For Future» («Пятницы за будущее») стала всемирной. Его учение не пропало даром. Оно с успехов внедряется в наше время пиар-специалистами, и ярким примером тому стала Грета Тунберг, своей пылкой речью в защиту экологии взбудоражившая весь мир. Именно она сегодня выбрана на роль то ли Мессии, то ли жертвы, то ли идола нового поколения, которое выбирает уже не пепси.Сильным мира сего эта девочка бросила упрёк: «Вы, со своими пустыми словами, украли моё детство и мои мечты!» И это яростное требование что-то исправить - посыл миру: «Дети поднялись - против Взрослых». В нём и стон о задыхающейся планете, и о правах рабочих, и о претеснениях гомосексуалистов - всё разом. И вот у Греты уже 8 миллионов последователей, а начатая ею акция протеста против потепления климата «Fridays For Future» («Пятницы за будущее») стала всемирной. Впрочем, мир уже и без того осознал нависшую опасность. Не случайно «экологичность» сегодня самое популярное слово, которому подчинено почти всё в нашей жизни - наше меню, быт, одежда и т.д. И все эти новые веяния можно было бы считать просто модой, если бы не Грета Тунберг. Её появление говорит о том, что появилась, по сути, новая религия масс.



Сегодня ты в тренде, если вывесишь в социальных сетях хештег #Fridaysforfuture. Если отказываешься от благ цивилизации во имя экологии. Более того, в обществе стала прогрессировать экофобия, которая несёт все признаки психического расстройства. Людей охватывает панический страх перед катастрофой. И этот страх, умело уловленный СМИ, подогревается всё новыми и новыми фактами и прогнозами.



Грета Тунберг с её явной зацикленностью на теме прекрасно подходит на роль иконы новой религии. Лучшие ораторы и диктаторы всех времён и народов страдали той или иной формой психопатии. Спокойной речью - массы не зажжёшь. Нужна истерия. Нужен фанатизм.



Но любая религия - это принятие лишь одной правды. Поэтому и атеизм по своей сути - это тоже религия, так как он претендует только на одну правду. И если панический страх экофобов, уверенных в своей правде, не остановить, он перерастёт в агрессию. Такие люди могут разрушать всё, что, по их мнению, способно привести к экологической катастрофе: крушить автомобили, заводы, нефтяные вышки и все, на их взгляд, опасные изобретения и строения. Хотя, даже если мы всем миром дружно пересядем летом на велосипеды, а зимой на электросани, что, впрочем, даже неплохо, климат не перестанет меняться. Этим его не остановишь.



Желание напуганной предстоящими угрозами шведской девочки обратить внимание на надвигающуюся катастрофу вполне объяснимо и понятно, если бы не взятый обличительный тон дискуссии и агрессивное навязывание нового идеала. Настораживает, что хоругви экорелигии, поднятые Гретой, ведут за собой детей и подростков. А их, убеждённых в силе своей правоты, очень легко направить в нужном «взрослом» направлении. Чем современные геббельсы, без сомнения, и воспользуются, когда потребуются кардинальные перемещения на мировой политической арене. Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Грета Тунберг Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 168 раз Комментарии