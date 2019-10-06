70 чудесных лет воплотили мечту о богатом народе и сильном государстве

Такое резкое изменение истории, такое чудо человечества действительно происходит на востоке мира - в Китае.
Президент Си Цзиньпин торжественно заявил, что «стремление к лучшей жизни для людей является нашей целью».
В течение последних семи десятилетий Коммунистическая партия Китая и правительство следовали принципу «в первую очередь - люди», ставя во главу угла право человека на жизнь и развитие.
Предпринимались усилия для решения наиболее чувствительных вопросов, имеющих непосредственное отношение к людям, проблем их реальных интересов, прилагались усилия по улучшению благосостояния и условий жизни китайского народа, делая упор на уход за детьми и их образование, вознаграждение за труд, на здравоохранение, заботу о пожилых людях и обеспечение равных прав всем членам общества.
Качество жизни граждан значительно улучшилось, а их ощущение финансовой выгоды, счастья и безопасности постоянно усиливалось. Именно жители Китая чувствуют наибольшую пользу от развития своей страны.
За 70 лет Китай уменьшил численность бедных жителей более чем на 850 миллионов человек. Внося вклад в размере более 70 процентов в борьбу с бедностью во всём мире, Китай стал первой страной, которая достигла поставленной в программе «Цели развития тысячелетия» Организации Объединённых Наций цели -сокращения бедности.
В следующем году Китай будет стремиться к достижению цели создания всесторонне достаточно хорошо живущего общества; добиться, чтобы считающиеся бедными по нынешним стандартам люди выбрались из нищеты.
Это произойдёт впервые за 5000 лет истории Китая и станет важным вкладом в достижение «Целей гармоничного развития ООН на период до 2030 года».
Средний доход, каким располагают китайцы, увеличился со 100 юаней в 1949 году до 28 тысяч юаней в настоящее время, и число людей со средним уровнем дохода в Китае растёт.
Последние 70 лет ознаменовались огромными изменениями уровня жизни людей – началось с населения, живущего в условиях абсолютной нищеты, а сейчас достигнут уровень, когда китайцы не только имеют достаточно одежды и еды, но и живут в достатке.
Китай создал крупнейшую в мире сеть мобильной широкополосной связи с более чем 1,3 млрд пользователей и является лидером в развитии автомагистралей, высокоскоростных поездов и владении частными автомобилями. Растут современные информационные технологии, такие как «большие данные», облачная компьютерия, искусственный интеллект, сеть 5G, а гаджеты, используемые, например, для осуществления мобильных платежей, проката велосипедов или экспресс-доставки, делают повседневную жизнь людей проще и полнее.
От очередей на покупку вещей по талонам до нажатия «купить» на телефоне; от толкотни в поезде зелёного цвета, медленно едущем домой, до использования удобных скоростных поездов для экскурсионных поездок; от невозможности даже мечтать о поездке за границу к возможности путешествовать за границей в любой момент. В 2018 году в различных уголках мира побывали 150 миллионов туристов из Китая.
Когда была основана Китайская Народная Республика, никакой социальной защиты не было. В настоящее время действует крупнейшая в мире система социальных гарантий, охватывающая пенсии по возрасту, здравоохранение, выплаты по минимальному прожиточному уровню и поддержку на приобретение жилья.
Базовое пенсионное страхование охватывает более 900 миллионов человек, а медицинское страхование - более 1,3 миллиарда человек.
Средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 лет в 1949 году до 77 лет в настоящее время. Здоровье китайцев даже лучше, чем у большинства жителей в странах со средним и высоким уровнем дохода.
Уровень образования населения Китая также вырос. Когда была основана Китайская Народная Республика, уровень неграмотности составлял 80 процентов. К 2018 году 94,2 процента детей получают обязательное 9-классное образование. Общий уровень охвата высшим образованием составляет 48,1 процента, что выше среднего уровня в странах со средним и высоким уровнем дохода.
Будучи большой страной с населением 1,3 миллиарда человек, Китай является одной из самых безопасных государств в мире.
Китай уважает принцип жизнеобеспечения и развития как основополагающее право человека и способствует полной реализации всех прав человека, таких как право граждан на собственность, право знать и участвовать, осуществляет политику свободы религиозных убеждений, в соответствии с законами защищает религиозную деятельность и религиозные убеждения.
Основными религиями, исповедуемыми в Китае, являются буддизм, даоизм, ислам, а также христианский католицизм и протестантизм, насчитывающие около 200 миллионов верующих и более 380 000 священнослужителей.
В настоящее время в Китае зарегистрировано около
144 000 зарегистрированных мест отправления религиозных культов и 91 религиозная школа.
Люди всех национальностей имеют одинаковый статус, в соответствии с законом пользуются одними и теми же правами и имеют одинаковые обязанности.
Однако развитие Китая сталкивается также с различными рисками и вызовами. Враждебные силы включаются в сепаратистскую, инфильтративную, разрушительную деятельность, направленную на сдерживание мирного развития страны. Например, демонстрации этого года в Гонконге являются вызовом суверенитету, безопасности и развитию страны со стороны враждебных Китаю сил. При столкновении с такой сложной ситуацией, прекращение насилия и восстановление порядка стало основным стремлением и консенсусом среди различных слоев общества Гонконга.
Центральное правительство усилит свой контроль над такими проблемами, как нарушения принципа «одно государство, две системы» и Основного закона, испытание принципов центрального правительства и нанесение ущерба интересам Особого административного района Гонконг.
Центральное правительство будет оказывать поддержку правительству Гонконга в разрешении ситуации в соответствии с законом и на основе принципа «одно государство, две системы», но не потерпит продвижение концепции, пропагандирующей «независимость Гонконга».
Благодаря единству и настойчивым усилиям китайский народ преодолеет все трудности и вызовы и достигнет новых успехов на долгом пути к «социализму с китайскими особенностями».
Китай находится на пути мирного развития, поощряет создание сообщества одной судьбы, интегрируется в международную систему, активно участвует в международном управлении и борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и изменением климата, а также увеличивает поддержку международного развития и способствует более справедливой системе мирового управления.
Развитие Китая продолжает приносить пользу многим другим странам и нациям. Его будут углублять реформы и дальнейшая открытость, способствуя развитию высокого качества.
Ворота в Китай не закроются - наоборот, они будут открываться только шире. Поскольку Китай стремится к взаимному успеху в сотрудничестве с другими странами, он предложил миру выгодную всем инициативу «Пояса и пути», которая придерживается общего принципа совместного творчества и совместного использования, вводит модель международного сотрудничества нового типа и способствует глобальному процветанию.
Более открытый Китай сформирует более благоприятное взаимодействие с другими государствами, принесёт больше прогресса и процветания себе и миру.
Хотя Китай и Литву разделяют тысячи километров, у жителей обеих стран - общие чаяния и надежды на лучшую жизнь. В последние годы обе страны поддерживают хорошие отношения.
Сотрудничество Китая, Центральной и Восточной Европы в различных областях и инициатив «Пояса и пути», а также двусторонняя торговля достигли новых высот. Мы рады, что литовские компании хотят участвовать во 2-й Китайской международной выставке импорта. Облегчён экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница и говядина.
В Китае с успехом выступают литературные и художественные коллективы, артисты балета и оперные солисты.
Сельскохозяйственные продукты, отличные промышленные товары и прекрасные произведения искусства хорошо известны и любимы в Китае.
Проблемы современного мира бесконечны, а риски растут - судьбы стран всего мира тесно связаны. Китай надеется на сотрудничество с Литвой, планируя и развивая дружественное двустороннее сотрудничество с более широким видением и более сильным доверием, а также с твёрдой приверженностью многосторонности, свободной торговле и основанному на правилах международному порядку, на взаимовыгодной основе для обоих народов. Это стало бы вкладом в общее будущее человечества и в созидание процветающего и более красивого мира.
Предпринимались усилия для решения наиболее чувствительных вопросов, имеющих непосредственное отношение к людям, проблем их реальных интересов, прилагались усилия по улучшению благосостояния и условий жизни китайского народа, делая упор на уход за детьми и их образование, вознаграждение за труд, на здравоохранение, заботу о пожилых людях и обеспечение равных прав всем членам общества.
Качество жизни граждан значительно улучшилось, а их ощущение финансовой выгоды, счастья и безопасности постоянно усиливалось. Именно жители Китая чувствуют наибольшую пользу от развития своей страны.
За 70 лет Китай уменьшил численность бедных жителей более чем на 850 миллионов человек. Внося вклад в размере более 70 процентов в борьбу с бедностью во всём мире, Китай стал первой страной, которая достигла поставленной в программе «Цели развития тысячелетия» Организации Объединённых Наций цели -сокращения бедности.
В следующем году Китай будет стремиться к достижению цели создания всесторонне достаточно хорошо живущего общества; добиться, чтобы считающиеся бедными по нынешним стандартам люди выбрались из нищеты.
Это произойдёт впервые за 5000 лет истории Китая и станет важным вкладом в достижение «Целей гармоничного развития ООН на период до 2030 года».
Средний доход, каким располагают китайцы, увеличился со 100 юаней в 1949 году до 28 тысяч юаней в настоящее время, и число людей со средним уровнем дохода в Китае растёт.
Последние 70 лет ознаменовались огромными изменениями уровня жизни людей – началось с населения, живущего в условиях абсолютной нищеты, а сейчас достигнут уровень, когда китайцы не только имеют достаточно одежды и еды, но и живут в достатке.
Китай создал крупнейшую в мире сеть мобильной широкополосной связи с более чем 1,3 млрд пользователей и является лидером в развитии автомагистралей, высокоскоростных поездов и владении частными автомобилями. Растут современные информационные технологии, такие как «большие данные», облачная компьютерия, искусственный интеллект, сеть 5G, а гаджеты, используемые, например, для осуществления мобильных платежей, проката велосипедов или экспресс-доставки, делают повседневную жизнь людей проще и полнее.
От очередей на покупку вещей по талонам до нажатия «купить» на телефоне; от толкотни в поезде зелёного цвета, медленно едущем домой, до использования удобных скоростных поездов для экскурсионных поездок; от невозможности даже мечтать о поездке за границу к возможности путешествовать за границей в любой момент. В 2018 году в различных уголках мира побывали 150 миллионов туристов из Китая.
Когда была основана Китайская Народная Республика, никакой социальной защиты не было. В настоящее время действует крупнейшая в мире система социальных гарантий, охватывающая пенсии по возрасту, здравоохранение, выплаты по минимальному прожиточному уровню и поддержку на приобретение жилья.
Базовое пенсионное страхование охватывает более 900 миллионов человек, а медицинское страхование - более 1,3 миллиарда человек.
Средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 лет в 1949 году до 77 лет в настоящее время. Здоровье китайцев даже лучше, чем у большинства жителей в странах со средним и высоким уровнем дохода.
Уровень образования населения Китая также вырос. Когда была основана Китайская Народная Республика, уровень неграмотности составлял 80 процентов. К 2018 году 94,2 процента детей получают обязательное 9-классное образование. Общий уровень охвата высшим образованием составляет 48,1 процента, что выше среднего уровня в странах со средним и высоким уровнем дохода.
Будучи большой страной с населением 1,3 миллиарда человек, Китай является одной из самых безопасных государств в мире.
Китай уважает принцип жизнеобеспечения и развития как основополагающее право человека и способствует полной реализации всех прав человека, таких как право граждан на собственность, право знать и участвовать, осуществляет политику свободы религиозных убеждений, в соответствии с законами защищает религиозную деятельность и религиозные убеждения.
Основными религиями, исповедуемыми в Китае, являются буддизм, даоизм, ислам, а также христианский католицизм и протестантизм, насчитывающие около 200 миллионов верующих и более 380 000 священнослужителей.
В настоящее время в Китае зарегистрировано около
144 000 зарегистрированных мест отправления религиозных культов и 91 религиозная школа.
Люди всех национальностей имеют одинаковый статус, в соответствии с законом пользуются одними и теми же правами и имеют одинаковые обязанности.
Однако развитие Китая сталкивается также с различными рисками и вызовами. Враждебные силы включаются в сепаратистскую, инфильтративную, разрушительную деятельность, направленную на сдерживание мирного развития страны. Например, демонстрации этого года в Гонконге являются вызовом суверенитету, безопасности и развитию страны со стороны враждебных Китаю сил. При столкновении с такой сложной ситуацией, прекращение насилия и восстановление порядка стало основным стремлением и консенсусом среди различных слоев общества Гонконга.
Центральное правительство усилит свой контроль над такими проблемами, как нарушения принципа «одно государство, две системы» и Основного закона, испытание принципов центрального правительства и нанесение ущерба интересам Особого административного района Гонконг.
Центральное правительство будет оказывать поддержку правительству Гонконга в разрешении ситуации в соответствии с законом и на основе принципа «одно государство, две системы», но не потерпит продвижение концепции, пропагандирующей «независимость Гонконга».
Благодаря единству и настойчивым усилиям китайский народ преодолеет все трудности и вызовы и достигнет новых успехов на долгом пути к «социализму с китайскими особенностями».
Китай находится на пути мирного развития, поощряет создание сообщества одной судьбы, интегрируется в международную систему, активно участвует в международном управлении и борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и изменением климата, а также увеличивает поддержку международного развития и способствует более справедливой системе мирового управления.
Развитие Китая продолжает приносить пользу многим другим странам и нациям. Его будут углублять реформы и дальнейшая открытость, способствуя развитию высокого качества.
Ворота в Китай не закроются - наоборот, они будут открываться только шире. Поскольку Китай стремится к взаимному успеху в сотрудничестве с другими странами, он предложил миру выгодную всем инициативу «Пояса и пути», которая придерживается общего принципа совместного творчества и совместного использования, вводит модель международного сотрудничества нового типа и способствует глобальному процветанию.
Более открытый Китай сформирует более благоприятное взаимодействие с другими государствами, принесёт больше прогресса и процветания себе и миру.
Хотя Китай и Литву разделяют тысячи километров, у жителей обеих стран - общие чаяния и надежды на лучшую жизнь. В последние годы обе страны поддерживают хорошие отношения.
Сотрудничество Китая, Центральной и Восточной Европы в различных областях и инициатив «Пояса и пути», а также двусторонняя торговля достигли новых высот. Мы рады, что литовские компании хотят участвовать во 2-й Китайской международной выставке импорта. Облегчён экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница и говядина.
В Китае с успехом выступают литературные и художественные коллективы, артисты балета и оперные солисты.
Сельскохозяйственные продукты, отличные промышленные товары и прекрасные произведения искусства хорошо известны и любимы в Китае.
Проблемы современного мира бесконечны, а риски растут - судьбы стран всего мира тесно связаны. Китай надеется на сотрудничество с Литвой, планируя и развивая дружественное двустороннее сотрудничество с более широким видением и более сильным доверием, а также с твёрдой приверженностью многосторонности, свободной торговле и основанному на правилах международному порядку, на взаимовыгодной основе для обоих народов. Это стало бы вкладом в общее будущее человечества и в созидание процветающего и более красивого мира.