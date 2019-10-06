70 чудесных лет воплотили мечту о богатом народе и сильном государстве 🔊 Воспроизвести 1 октября этого года исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. В потоке человеческой истории семь десятилетий проносятся быстро, как мгновение ока. Всего за семь десятилетий - вначале бедное и слабое - это государство стало таким, каким оно является сегодня. Это вторая по величине экономика в мире, крупнейшее в мире промышленно развитое государство, крупнейший участник торгового рынка, имеющий крупнейшие в мире валютные резервы. Условия жизни людей значительно улучшились благодаря демонстрируемому духу открытости, уверенности в себе и энергии.



Такое резкое изменение истории, такое чудо человечества действительно происходит на востоке мира - в Китае.



Президент Си Цзиньпин торжественно заявил, что «стремление к лучшей жизни для людей является нашей целью». Такое резкое изменение истории, такое чудо человечества действительно происходит на востоке мира - в Китае.Президент Си Цзиньпин торжественно заявил, что «стремление к лучшей жизни для людей является нашей целью». В течение последних семи десятилетий Коммунистическая партия Китая и правительство следовали принципу «в первую очередь - люди», ставя во главу угла право человека на жизнь и развитие.



Предпринимались усилия для решения наиболее чувствительных вопросов, имеющих непосредственное отношение к людям, проблем их реальных интересов, прилагались усилия по улучшению благосостояния и условий жизни китайского народа, делая упор на уход за детьми и их образование, вознаграждение за труд, на здравоохранение, заботу о пожилых людях и обеспечение равных прав всем членам общества.



Качество жизни граждан значительно улучшилось, а их ощущение финансовой выгоды, счастья и безопасности постоянно усиливалось. Именно жители Китая чувствуют наибольшую пользу от развития своей страны.



За 70 лет Китай уменьшил численность бедных жителей более чем на 850 миллионов человек. Внося вклад в размере более 70 процентов в борьбу с бедностью во всём мире, Китай стал первой страной, которая достигла поставленной в программе «Цели развития тысячелетия» Организации Объединённых Наций цели -сокращения бедности.



В следующем году Китай будет стремиться к достижению цели создания всесторонне достаточно хорошо живущего общества; добиться, чтобы считающиеся бедными по нынешним стандартам люди выбрались из нищеты.



Это произойдёт впервые за 5000 лет истории Китая и станет важным вкладом в достижение «Целей гармоничного развития ООН на период до 2030 года».



Средний доход, каким располагают китайцы, увеличился со 100 юаней в 1949 году до 28 тысяч юаней в настоящее время, и число людей со средним уровнем дохода в Китае растёт.



Последние 70 лет ознаменовались огромными изменениями уровня жизни людей – началось с населения, живущего в условиях абсолютной нищеты, а сейчас достигнут уровень, когда китайцы не только имеют достаточно одежды и еды, но и живут в достатке.



Китай создал крупнейшую в мире сеть мобильной широкополосной связи с более чем 1,3 млрд пользователей и является лидером в развитии автомагистралей, высокоскоростных поездов и владении частными автомобилями. Растут современные информационные технологии, такие как «большие данные», облачная компьютерия, искусственный интеллект, сеть 5G, а гаджеты, используемые, например, для осуществления мобильных платежей, проката велосипедов или экспресс-доставки, делают повседневную жизнь людей проще и полнее.



От очередей на покупку вещей по талонам до нажатия «купить» на телефоне; от толкотни в поезде зелёного цвета, медленно едущем домой, до использования удобных скоростных поездов для экскурсионных поездок; от невозможности даже мечтать о поездке за границу к возможности путешествовать за границей в любой момент. В 2018 году в различных уголках мира побывали 150 миллионов туристов из Китая.



Когда была основана Китайская Народная Республика, никакой социальной защиты не было. В настоящее время действует крупнейшая в мире система социальных гарантий, охватывающая пенсии по возрасту, здравоохранение, выплаты по минимальному прожиточному уровню и поддержку на приобретение жилья.



Базовое пенсионное страхование охватывает более 900 миллионов человек, а медицинское страхование - более 1,3 миллиарда человек.



Средняя продолжительность жизни увеличилась с 35 лет в 1949 году до 77 лет в настоящее время. Здоровье китайцев даже лучше, чем у большинства жителей в странах со средним и высоким уровнем дохода.



Уровень образования населения Китая также вырос. Когда была основана Китайская Народная Республика, уровень неграмотности составлял 80 процентов. К 2018 году 94,2 процента детей получают обязательное 9-классное образование. Общий уровень охвата высшим образованием составляет 48,1 процента, что выше среднего уровня в странах со средним и высоким уровнем дохода.



Будучи большой страной с населением 1,3 миллиарда человек, Китай является одной из самых безопасных государств в мире.



Китай уважает принцип жизнеобеспечения и развития как основополагающее право человека и способствует полной реализации всех прав человека, таких как право граждан на собственность, право знать и участвовать, осуществляет политику свободы религиозных убеждений, в соответствии с законами защищает религиозную деятельность и религиозные убеждения.



Основными религиями, исповедуемыми в Китае, являются буддизм, даоизм, ислам, а также христианский католицизм и протестантизм, насчитывающие около 200 миллионов верующих и более 380 000 священнослужителей.



В настоящее время в Китае зарегистрировано около



144 000 зарегистрированных мест отправления религиозных культов и 91 религиозная школа.



Люди всех национальностей имеют одинаковый статус, в соответствии с законом пользуются одними и теми же правами и имеют одинаковые обязанности.



Однако развитие Китая сталкивается также с различными рисками и вызовами. Враждебные силы включаются в сепаратистскую, инфильтративную, разрушительную деятельность, направленную на сдерживание мирного развития страны. Например, демонстрации этого года в Гонконге являются вызовом суверенитету, безопасности и развитию страны со стороны враждебных Китаю сил. При столкновении с такой сложной ситуацией, прекращение насилия и восстановление порядка стало основным стремлением и консенсусом среди различных слоев общества Гонконга.



Центральное правительство усилит свой контроль над такими проблемами, как нарушения принципа «одно государство, две системы» и Основного закона, испытание принципов центрального правительства и нанесение ущерба интересам Особого административного района Гонконг.



Центральное правительство будет оказывать поддержку правительству Гонконга в разрешении ситуации в соответствии с законом и на основе принципа «одно государство, две системы», но не потерпит продвижение концепции, пропагандирующей «независимость Гонконга».



Благодаря единству и настойчивым усилиям китайский народ преодолеет все трудности и вызовы и достигнет новых успехов на долгом пути к «социализму с китайскими особенностями».



Китай находится на пути мирного развития, поощряет создание сообщества одной судьбы, интегрируется в международную систему, активно участвует в международном управлении и борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и изменением климата, а также увеличивает поддержку международного развития и способствует более справедливой системе мирового управления.



Развитие Китая продолжает приносить пользу многим другим странам и нациям. Его будут углублять реформы и дальнейшая открытость, способствуя развитию высокого качества.



Ворота в Китай не закроются - наоборот, они будут открываться только шире. Поскольку Китай стремится к взаимному успеху в сотрудничестве с другими странами, он предложил миру выгодную всем инициативу «Пояса и пути», которая придерживается общего принципа совместного творчества и совместного использования, вводит модель международного сотрудничества нового типа и способствует глобальному процветанию.



Более открытый Китай сформирует более благоприятное взаимодействие с другими государствами, принесёт больше прогресса и процветания себе и миру.



Хотя Китай и Литву разделяют тысячи километров, у жителей обеих стран - общие чаяния и надежды на лучшую жизнь. В последние годы обе страны поддерживают хорошие отношения.



Сотрудничество Китая, Центральной и Восточной Европы в различных областях и инициатив «Пояса и пути», а также двусторонняя торговля достигли новых высот. Мы рады, что литовские компании хотят участвовать во 2-й Китайской международной выставке импорта. Облегчён экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница и говядина.



В Китае с успехом выступают литературные и художественные коллективы, артисты балета и оперные солисты.



Сельскохозяйственные продукты, отличные промышленные товары и прекрасные произведения искусства хорошо известны и любимы в Китае.



Проблемы современного мира бесконечны, а риски растут - судьбы стран всего мира тесно связаны. Китай надеется на сотрудничество с Литвой, планируя и развивая дружественное двустороннее сотрудничество с более широким видением и более сильным доверием, а также с твёрдой приверженностью многосторонности, свободной торговле и основанному на правилах международному порядку, на взаимовыгодной основе для обоих народов. Это стало бы вкладом в общее будущее человечества и в созидание процветающего и более красивого мира. Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве ШэнЬ ЖифЭй , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 140 раз Комментарии