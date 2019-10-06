Даже дождь не испортил праздник 🔊 Воспроизвести Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



В Вильнюсском районе в двадцать четвёртый раз отметили завершение земледельческого сезона – Дожинки.



В минувшую субботу в посёлке Пикелишкес Вильнюсского района состоялся ежегодный Праздник урожая, вновь собравший тысячи жителей Вильнюсского края, а также гостей из соседних городов и государств.



Приверженность добрым традициям была видна не только в месте, выбранном для торжества земледельцев, но и в традиционном лозунге Дожинок Вильнюсского района - «Делимся хлебом, культурой и традициями».



Хотя минувшая суббота не могла похвастаться хорошей погодой – солнышко с праздником разминулось буквально на один день, надоедливый дождь не смог испортить праздничную атмосферу в Пикелишкес. Удивительно было наблюдать, как вокруг центра торжества собралось несколько тысяч гостей и участников праздника, а люди всё подъезжали да подходили. Совершенно непонятно было, как организаторам удалось разместить без ущерба для людей и природы несколько сотен машин. Не зря говорят, что опыт – великое дело! В минувшую субботу в посёлке Пикелишкес Вильнюсского района состоялся ежегодный Праздник урожая, вновь собравший тысячи жителей Вильнюсского края, а также гостей из соседних городов и государств.Приверженность добрым традициям была видна не только в месте, выбранном для торжества земледельцев, но и в традиционном лозунге Дожинок Вильнюсского района - «Делимся хлебом, культурой и традициями».Хотя минувшая суббота не могла похвастаться хорошей погодой – солнышко с праздником разминулось буквально на один день, надоедливый дождь не смог испортить праздничную атмосферу в Пикелишкес. Удивительно было наблюдать, как вокруг центра торжества собралось несколько тысяч гостей и участников праздника, а люди всё подъезжали да подходили. Совершенно непонятно было, как организаторам удалось разместить без ущерба для людей и природы несколько сотен машин. Не зря говорят, что опыт – великое дело! Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



Также негласно соревнуются мастера на все руки и в кулинарном деле: разговоры о том, чей повар сумел превзойти конкурентов из других сянюний, не умолкают порой годами.



Дожинки нынешнего года, как и предшествующие мероприятия, открылись красочным шествием представителей сянюний, украшенных праздничным венком, что вручался впоследствии вместе с дарами нынешней осени мэру Вильнюсского района Марии Рексть.



Неукоснительно соблюдается ещё одна традиция: в ходе особой Мессы поблагодарить Бога и земледельцев за хлеб на столе.



«Сердечно приветствую всех собравшихся на этом Празднике урожая Вильнюсского района. Бог нынешним дождём решил нам показать, как нелёгок труд земледельцев, которые должны работать и в дождь, и в зной. Очень важно, что мы поддерживаем эти прекрасные традиции Вильнюсского края, и я очень надеюсь, что они сохранятся и впредь», - сказала, открывая праздник, мэр Вильнюсского района.



Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



Затем она поделилась хлебом с гостями праздника, среди которых были европарламентарий, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, министр внутренних дел Рита Тамашунене, староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванда Кравчёнок, председатель Союза поляков Литвы Михал Мацкевич, член Сейма Чеслав Ольшевский, мэр Шальчининкского района Здзислав Палевич, заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте, члены руководства Тракайского и Швянчёнского районных самоуправлений, а также представители правительства Литвы в Вильнюсском округе и различных организаций и ведомств.



Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



О праздновании Дожинок в Вильнюсском крае прекрасно осведомлены и в соседней Польше, откуда каждый год на торжества приезжает немало журналистов и просто старых друзей. Приветственное письмо участникам праздника направил и президент Польши Анджей Дуда.



«Почти четверть века польская общественность собирается на традиционном Празднике урожая в Вильнюсском крае. Каждый год вы сохраняете столетние традиции хлеборобства в этом крае и традиции польской культуры, которые живут здесь и переходят из поколения в поколение», - написал президент Польши в своём письме, которое зачитал представитель польского посольства в Литве Гжегож Познаньски.



Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



Европарламентарий Вальдемар Томашевский, обращаясь к земледельцам со словами благодарности за их нелёгкий повседневный труд, сообщил, что уже в следующем году литовские фермеры станут получать прямые выплаты в бОльшем объёме.



«К сожалению, наши фермеры получают меньшие субсидии, но размер выплат будет уравнен», - сказал лидер ИАПЛ-СХС.



Министр внутренних дел Рита Тамашунене, напомнив собравшимся слова знаменитого польского поэта Циприана Норвида, подчеркнула, что в нашей стране уважение оказывается каждой крошке хлеба, что подарила нам земля. За века сформировалась традиция уважать хлеб, благодарить Бога и земледельцев за возможность встретиться на традиционном Празднике урожая, во время которого собравшиеся делятся не только хлебом, но и теплом своих сердец.



Фото: Марлена Пашковска/L24.lt



На празднике, как и всегда, было много песен и танцев, исполняемых народными коллективами, представляющими не только Вильнюсский край и Польшу, но и Панявежис, например.



Фото: Марлена Пашковска/L24.lt Дожинки встречали гостей нарядными двориками сянюний, принимавших участие в праздновании. К слову, это неформальное соревнование – какая из сянюний превзойдёт соседей творческой выдумкой при оформлении своего дворика – также стало одним из замечательных традиций, которыми обзавёлся этот праздник за прошедшие почти четверть века.Также негласно соревнуются мастера на все руки и в кулинарном деле: разговоры о том, чей повар сумел превзойти конкурентов из других сянюний, не умолкают порой годами.Дожинки нынешнего года, как и предшествующие мероприятия, открылись красочным шествием представителей сянюний, украшенных праздничным венком, что вручался впоследствии вместе с дарами нынешней осени мэру Вильнюсского района Марии Рексть.Неукоснительно соблюдается ещё одна традиция: в ходе особой Мессы поблагодарить Бога и земледельцев за хлеб на столе.«Сердечно приветствую всех собравшихся на этом Празднике урожая Вильнюсского района. Бог нынешним дождём решил нам показать, как нелёгок труд земледельцев, которые должны работать и в дождь, и в зной. Очень важно, что мы поддерживаем эти прекрасные традиции Вильнюсского края, и я очень надеюсь, что они сохранятся и впредь», - сказала, открывая праздник, мэр Вильнюсского района.Затем она поделилась хлебом с гостями праздника, среди которых были европарламентарий, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, министр внутренних дел Рита Тамашунене, староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванда Кравчёнок, председатель Союза поляков Литвы Михал Мацкевич, член Сейма Чеслав Ольшевский, мэр Шальчининкского района Здзислав Палевич, заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте, члены руководства Тракайского и Швянчёнского районных самоуправлений, а также представители правительства Литвы в Вильнюсском округе и различных организаций и ведомств.В праздновании также принимали участие руководители дипломатических представительств Республики Беларусь, Российской Федерации, Азербайджана и Украины, бывший посол Польши в Литве Януш Сколимовски, которому многие из собравшихся в Пикелишкес спешили высказать слова признательности за то, что он успел сделать, возглавляя польское посольство в Литве.О праздновании Дожинок в Вильнюсском крае прекрасно осведомлены и в соседней Польше, откуда каждый год на торжества приезжает немало журналистов и просто старых друзей. Приветственное письмо участникам праздника направил и президент Польши Анджей Дуда.«Почти четверть века польская общественность собирается на традиционном Празднике урожая в Вильнюсском крае. Каждый год вы сохраняете столетние традиции хлеборобства в этом крае и традиции польской культуры, которые живут здесь и переходят из поколения в поколение», - написал президент Польши в своём письме, которое зачитал представитель польского посольства в Литве Гжегож Познаньски.В своём послании А.Дуда также подчеркнул, что люди Вильнюсского края являются своеобразным мостом, обеспечивающим дружественные связи Польши и Литвы.Европарламентарий Вальдемар Томашевский, обращаясь к земледельцам со словами благодарности за их нелёгкий повседневный труд, сообщил, что уже в следующем году литовские фермеры станут получать прямые выплаты в бОльшем объёме.«К сожалению, наши фермеры получают меньшие субсидии, но размер выплат будет уравнен», - сказал лидер ИАПЛ-СХС.Министр внутренних дел Рита Тамашунене, напомнив собравшимся слова знаменитого польского поэта Циприана Норвида, подчеркнула, что в нашей стране уважение оказывается каждой крошке хлеба, что подарила нам земля. За века сформировалась традиция уважать хлеб, благодарить Бога и земледельцев за возможность встретиться на традиционном Празднике урожая, во время которого собравшиеся делятся не только хлебом, но и теплом своих сердец.Министр, высказав слова признательности властям Вильнюсского края и земледельцам за подаренное торжество и прекрасную атмосферу, зачитала письмо премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса, в котором отмечается вклад властей и общественности региона в реализацию социальных и культурных инициатив, крепость общественных устоев и уважительное отношение к культуре представителей разных национальностей.На празднике, как и всегда, было много песен и танцев, исполняемых народными коллективами, представляющими не только Вильнюсский край и Польшу, но и Панявежис, например.Нынешние Дожинки вновь подтвердили, что здесь живут поистине мастера, способные удивлять изделиями народного творчества даже сейчас, когда любую диковинку в любой точке мира мы можем приобрести с помощью интернет-магазинов. Любую, но не такие, какие продаются каждую осень в Пикелишкес во время замечательного праздника, который не может омрачить даже занудный дождь. Адольфас РУДЗЯНСКИС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: праздник Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 123 раза Комментарии