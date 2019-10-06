Даже дождь не испортил праздник

В Вильнюсском районе в двадцать четвёртый раз отметили завершение земледельческого сезона – Дожинки.
В минувшую субботу в посёлке Пикелишкес Вильнюсского района состоялся ежегодный Праздник урожая, вновь собравший тысячи жителей Вильнюсского края, а также гостей из соседних городов и государств.
Приверженность добрым традициям была видна не только в месте, выбранном для торжества земледельцев, но и в традиционном лозунге Дожинок Вильнюсского района - «Делимся хлебом, культурой и традициями».
Хотя минувшая суббота не могла похвастаться хорошей погодой – солнышко с праздником разминулось буквально на один день, надоедливый дождь не смог испортить праздничную атмосферу в Пикелишкес. Удивительно было наблюдать, как вокруг центра торжества собралось несколько тысяч гостей и участников праздника, а люди всё подъезжали да подходили. Совершенно непонятно было, как организаторам удалось разместить без ущерба для людей и природы несколько сотен машин. Не зря говорят, что опыт – великое дело!
Также негласно соревнуются мастера на все руки и в кулинарном деле: разговоры о том, чей повар сумел превзойти конкурентов из других сянюний, не умолкают порой годами.
Дожинки нынешнего года, как и предшествующие мероприятия, открылись красочным шествием представителей сянюний, украшенных праздничным венком, что вручался впоследствии вместе с дарами нынешней осени мэру Вильнюсского района Марии Рексть.
Неукоснительно соблюдается ещё одна традиция: в ходе особой Мессы поблагодарить Бога и земледельцев за хлеб на столе.
«Сердечно приветствую всех собравшихся на этом Празднике урожая Вильнюсского района. Бог нынешним дождём решил нам показать, как нелёгок труд земледельцев, которые должны работать и в дождь, и в зной. Очень важно, что мы поддерживаем эти прекрасные традиции Вильнюсского края, и я очень надеюсь, что они сохранятся и впредь», - сказала, открывая праздник, мэр Вильнюсского района.
Затем она поделилась хлебом с гостями праздника, среди которых были европарламентарий, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, министр внутренних дел Рита Тамашунене, староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванда Кравчёнок, председатель Союза поляков Литвы Михал Мацкевич, член Сейма Чеслав Ольшевский, мэр Шальчининкского района Здзислав Палевич, заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте, члены руководства Тракайского и Швянчёнского районных самоуправлений, а также представители правительства Литвы в Вильнюсском округе и различных организаций и ведомств.
О праздновании Дожинок в Вильнюсском крае прекрасно осведомлены и в соседней Польше, откуда каждый год на торжества приезжает немало журналистов и просто старых друзей. Приветственное письмо участникам праздника направил и президент Польши Анджей Дуда.
«Почти четверть века польская общественность собирается на традиционном Празднике урожая в Вильнюсском крае. Каждый год вы сохраняете столетние традиции хлеборобства в этом крае и традиции польской культуры, которые живут здесь и переходят из поколения в поколение», - написал президент Польши в своём письме, которое зачитал представитель польского посольства в Литве Гжегож Познаньски.
Европарламентарий Вальдемар Томашевский, обращаясь к земледельцам со словами благодарности за их нелёгкий повседневный труд, сообщил, что уже в следующем году литовские фермеры станут получать прямые выплаты в бОльшем объёме.
«К сожалению, наши фермеры получают меньшие субсидии, но размер выплат будет уравнен», - сказал лидер ИАПЛ-СХС.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене, напомнив собравшимся слова знаменитого польского поэта Циприана Норвида, подчеркнула, что в нашей стране уважение оказывается каждой крошке хлеба, что подарила нам земля. За века сформировалась традиция уважать хлеб, благодарить Бога и земледельцев за возможность встретиться на традиционном Празднике урожая, во время которого собравшиеся делятся не только хлебом, но и теплом своих сердец.
На празднике, как и всегда, было много песен и танцев, исполняемых народными коллективами, представляющими не только Вильнюсский край и Польшу, но и Панявежис, например.