В лидерах по самоубийствам

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счёты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.
Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого в сентябре.
Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам всё той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем «удавшиеся» самоубийства.
Россия в этой печальной статистике занимает третье место, Литва – четвёртое. Они входят в пятёрку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу случаев суицида среди мужчин и вовсе являются мировыми лидерами.
«Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчёркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств».
На сегодняшний день из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению случаев суицида есть только у 38 (в их числе Австралия, Израиль и США) - то есть примерно у каждой пятой.
ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.
В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случая на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.
Практически во всём мире мужчины сводят счёты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.
Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма.
Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.
Среди молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространённая причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.
При этом в целом количество случаев суицида во всём мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.
ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.
В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случая на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.
Практически во всём мире мужчины сводят счёты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.
Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма.
Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.
Среди молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространённая причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.
При этом в целом количество случаев суицида во всём мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.