В лидерах по самоубийствам 🔊 Воспроизвести



Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счёты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.



Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого в сентябре.



Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам всё той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем «удавшиеся» самоубийства.



Россия в этой печальной статистике занимает третье место, Литва – четвёртое. Они входят в пятёрку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу случаев суицида среди мужчин и вовсе являются мировыми лидерами.



«Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчёркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств». Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого в сентябре.Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам всё той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем «удавшиеся» самоубийства.Россия в этой печальной статистике занимает третье место, Литва – четвёртое. Они входят в пятёрку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу случаев суицида среди мужчин и вовсе являются мировыми лидерами.«Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчёркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств». На сегодняшний день из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению случаев суицида есть только у 38 (в их числе Австралия, Израиль и США) - то есть примерно у каждой пятой.



ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.



В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случая на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.



Практически во всём мире мужчины сводят счёты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.



Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма.



Больше половины всех само­убийств совершают люди в возрасте до 45 лет.



Среди молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространённая причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.



При этом в целом количество случаев суицида во всём мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть. bbcrussian.com, ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 117 раз Комментарии