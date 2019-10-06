Новые обещания пенсионерам 🔊 Воспроизвести



Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис поздравил литовских пенсионеров с Международным днем пожилых людей и рассказал о планах на следующий год, которые улучшат жизнь пенсионеров в Литве. По словам министра, планируется, что пенсии по старости в Литве в 2020 г. будут расти быстрее, чем средняя зарплата, кроме того, увеличатся самые низкие пенсии.



«Вместе с организациями, которые представляют интересы пенсионеров, мы работаем над разными проблемами, приняли немало важных для пенсионеров решений, однако мы видим главную проблему – низкие пенсии по старости, которые ежегодно стараемся повышать. По нашим подсчётам, в следующем году пенсии увеличатся на 8,11%, а получателям небольших пенсий увеличим их так, чтобы у людей с необходимым стажем пенсии не были ниже минимального прожиточного уровня», – сказал Кукурайтис. «Вместе с организациями, которые представляют интересы пенсионеров, мы работаем над разными проблемами, приняли немало важных для пенсионеров решений, однако мы видим главную проблему – низкие пенсии по старости, которые ежегодно стараемся повышать. По нашим подсчётам, в следующем году пенсии увеличатся на 8,11%, а получателям небольших пенсий увеличим их так, чтобы у людей с необходимым стажем пенсии не были ниже минимального прожиточного уровня», – сказал Кукурайтис. Согласно прогнозам, в 2020 г. пенсии по старости в Литве увеличатся более чем на 8%, впервые пенсии вырастут больше, чем средние зарплаты. Согласно прогнозам, средняя зарплата в следующем году увеличится на 7,4%.



Коэффициент индексации пенсий зависит от размера средней зарплаты в Литве за последние 7 лет.



Из бюджета Фонда социального страхования («Содры») на повышение пенсий дополнительно потребуется 240 млн евро. Согласно подсчётам, средняя пенсия в



2020 г. составит 374 евро, а средняя пенсия у людей с полным стажем – 395 евро.



В 2016 г. средняя пенсия была 255 евро, а средняя пенсия у людей с полным стажем – 266 евро.



В этом году впервые ввели надбавки для людей с минимальным и превышающим минимальный стаж: их получают люди со стажем от 15 лет и больше.



По данным Соцмина, в 2020 г. максимум надбавок планируют увеличить с 238 до 256 евро – это значит, что человек с необходимым стажем не может получать пенсию ниже установленного, а люди с меньшим стажем могут получать надбавки в зависимости от стажа, превышающего минимальный.



256 евро – таков минимальный прожиточный уровень в 2020 году. Он подсчитан с учётом минимальной потребности в продуктах, прогноза инфляции и прогноза бюджета домашних хозяйств.



В следующем году будут увеличены и пенсионные пособия, которые получают люди без минимального стажа. Их поднимут со 132 до 142 евро. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: депортация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 125 раз Комментарии