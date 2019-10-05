Дорогие учителя! 🔊 Воспроизвести архивное фото



От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!



Школьные годы – это самая замечательная пора в жизни каждого человека, это детство и юность, знания и опыт, первые удачи и неудачи, самый любимый первый учитель, верные друзья и первая любовь.



Вы шаг за шагом ведёте молодое поколение к вершинам Страны знаний, щедро одаривая своим вниманием, теплом и заботой.



Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете!



Желаем вам ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения!



Пусть нелёгкое, но благородное учительское ремесло приносит вам счастье, радость и истинное удовлетворение!



Всех вам благ!



Ольга ГОРШКОВА,



председатель Координационного совета российских соотечественников Литвы,



Элла КАНАЙТЕ,



председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!Школьные годы – это самая замечательная пора в жизни каждого человека, это детство и юность, знания и опыт, первые удачи и неудачи, самый любимый первый учитель, верные друзья и первая любовь.Вы шаг за шагом ведёте молодое поколение к вершинам Страны знаний, щедро одаривая своим вниманием, теплом и заботой.Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете!Желаем вам ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения!Пусть нелёгкое, но благородное учительское ремесло приносит вам счастье, радость и истинное удовлетворение!Всех вам благ! Инф. «Обзора» Категории: общество, образование Ключевые слова: школа, День учителя Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 135 раз Комментарии