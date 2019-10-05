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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Школьные годы – это самая замечательная пора в жизни каждого человека, это детство и юность, знания и опыт, первые удачи и неудачи, самый любимый первый учитель, верные друзья и первая любовь.
Вы шаг за шагом ведёте молодое поколение к вершинам Страны знаний, щедро одаривая своим вниманием, теплом и заботой.
Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете!
Желаем вам ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения!
Пусть нелёгкое, но благородное учительское ремесло приносит вам счастье, радость и истинное удовлетворение!
Всех вам благ!
Ольга ГОРШКОВА,
председатель Координационного совета российских соотечественников Литвы,
Элла КАНАЙТЕ,
председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы
Инф. «Обзора»
Категории: общество, образование
Ключевые слова: школа, День учителя
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186
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