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Дорогие учителя!

архивное фото


От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Школьные годы – это самая замечательная пора в жизни каждого человека, это детство и юность, знания и опыт, первые удачи и неудачи, самый любимый первый учитель, верные друзья и первая любовь.

Вы шаг за шагом ведёте молодое поколение к вершинам Страны знаний, щедро одаривая своим вниманием, теплом и заботой.

Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете!

Желаем вам ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения!

Пусть нелёгкое, но благородное учительское ремесло приносит вам счастье, радость и истинное удовлетворение!

Всех вам благ!

Ольга ГОРШКОВА,

председатель Координационного совета российских соотечественников Литвы,

Элла КАНАЙТЕ,

председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы
Инф. «Обзора»
Категории: общество, образование
Ключевые слова: школа, День учителя
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186
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добавлена сегодня, 5 октября, 09:00

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