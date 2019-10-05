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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Уважаемые учителя, преподаватели и работники системы просвещения!
Выражаю слова признательности за вашу активную общественную позицию, что помогло нам защитить права национальных меньшинств в области просвещения. Особенно трудной была баталия за сохранение гимназий с 12-летним циклом обучения, но её удалось выиграть благодаря единству наших позиций и действий. Из 360 гимназий в Литве – 36 польских (10 %), 28 русских (8 %) и одна белорусская. Радует всех нас также факт, что в этом учебном году значительно выросло количество учеников в польских и русских школах.
Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, отдачи от вашего нелёгкого труда и простого человеческого счастья! Пусть вас окружают уважение, забота и благодарность ваших учеников, их родителей и всего общества!
Вальдемар ТОМАШЕВСКИЙ,
председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, депутат Европейского парламента
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: школа, День учителя
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186
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