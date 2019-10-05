Уважаемые учителя, преподаватели и работники системы просвещения! 🔊 Воспроизвести



Выражаю слова признательности за вашу активную общественную позицию, что помогло нам защитить права национальных меньшинств в области просвещения. Особенно трудной была баталия за сохранение гимназий с 12-летним циклом обучения, но её удалось выиграть благодаря единству наших позиций и действий. Из 360 гимназий в Литве – 36 польских (10 %), 28 русских (8 %) и одна белорусская. Радует всех нас также факт, что в этом учебном году значительно выросло количество учеников в польских и русских школах.



Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, отдачи от вашего нелёгкого труда и простого человеческого счастья! Пусть вас окружают уважение, забота и благодарность ваших учеников, их родителей и всего общества!



Вальдемар ТОМАШЕВСКИЙ,



председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, депутат Европейского парламента От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Высоко ценим ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам и студентам. Щедрость ваших любящих сердец не знает границ, её хватает на всех!Выражаю слова признательности за вашу активную общественную позицию, что помогло нам защитить права национальных меньшинств в области просвещения. Особенно трудной была баталия за сохранение гимназий с 12-летним циклом обучения, но её удалось выиграть благодаря единству наших позиций и действий. Из 360 гимназий в Литве – 36 польских (10 %), 28 русских (8 %) и одна белорусская. Радует всех нас также факт, что в этом учебном году значительно выросло количество учеников в польских и русских школах.Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, отдачи от вашего нелёгкого труда и простого человеческого счастья! Пусть вас окружают уважение, забота и благодарность ваших учеников, их родителей и всего общества! Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: школа, День учителя Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 110 раз Комментарии