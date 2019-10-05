Не просто профессия 🔊 Воспроизвести



Уж не знаю, действительно ли это сказал сам Сократ… Конфуций в своё время по этому поводу как-то заметил: «Не верьте всему тому, что написано в интернете».



Но Сократ, согласитесь, мог это сказать, поскольку таких мудрецов, как он, в истории человечества, не так уж много.



Вот только представители судейского сословия немножко испортили всю глубину мудрости приведённой цитаты. И я в данном случае имею в виду не только представителей самого справедливого суда в мире – литовского – и его места в рейтингах доверия со стороны общества, а судейской системы в целом за последние несколько сотен лет. На днях в одной из социальных сетей прочитал такое высказывание Сократа: «Все профессии – от людей, и только три – от бога: педагог, судья и врач».Уж не знаю, действительно ли это сказал сам Сократ… Конфуций в своё время по этому поводу как-то заметил: «Не верьте всему тому, что написано в интернете».Но Сократ, согласитесь, мог это сказать, поскольку таких мудрецов, как он, в истории человечества, не так уж много.Вот только представители судейского сословия немножко испортили всю глубину мудрости приведённой цитаты. И я в данном случае имею в виду не только представителей самого справедливого суда в мире – литовского – и его места в рейтингах доверия со стороны общества, а судейской системы в целом за последние несколько сотен лет. Но педагоги с Сократом в этом, согласитесь, меньше всего виноваты. Хотя, с другой стороны, кто-то же воспитывал будущих судей и будущих политиков!..



Да и вообще – всех будущих.



С третьей стороны, педагоги – это часть всё того же общества, со всеми его особенностями и тенденциями.



Вот, например, в последнее время на различных экранах в Литве крутят ролик, рассказывающий о том, как подросток собирается перебежать дорогу на красный свет, а никто из находящихся рядом взрослых даже не пытается его остановить. Ну, почти никто…



Социальный посыл авторов этого ролика очевиден: как же это так, дорогая общественность, почему ты не воздействуешь на малолетку силой своего опыта и разумным словом?!



А, может, потому и не воздействует, что в ответ от этого самого малолетки может получить трёхэтажный мат и предложение не соваться не в своё дело? А если ещё и свои слова взрослый выскажет не на том языке!..



Вчерашние ученики, ставшие нынешними политиками и прочими властителями дум человеческих, все последние десятилетия в поте лица своего доказывали, что ничего, достойного внимания, в нашем недавнем прошлом нет и быть не может. Это просто чёрная дыра, абсолютный ноль, стремящийся к бесконечному минусу (уж не знаю, возможно ли такое в математике, но в нашей нынешней жизни такое приходится видеть сплошь и рядом).



И как-то в порядке вещей стало видеть в автобусах и троллейбусах школяров, уткнувшихся в мобильники и не видящих стоящих рядом стариков. И редко кто призовёт это младое поколение уважить старших, поскольку, как уже сказано выше, ответная реакция может быть самой непредсказуемой.



Нечто подобное и в школе можно увидеть: далеко не каждый родитель займётся воспитанием своего сына-оболтуса или дочки-оторвы после беседы с учителем. Несладко придётся как раз педагогу, пытающемуся обратить внимание родителей на пробелы в воспитании их потомка.



А в итоге получается, что в рядах учителей – всё больше работников, излагающих только азы своего предмета, уже отказавшихся от желания учить детей жизни, донести до них главное: мы все пришли в этот мир, чтобы сделать его хотя бы чуточку добрее.



Этим летом, к слову, я со своим двоюродным братом, моим ровесником, заговорил как-то о наших школьных годах. Мы с ним много лет назад учились в одной школе, в параллельных классах. И он вспомнил, как однажды пришёл домой и пожаловался отцу на учителя. Мол, тот то ли линейкой по рукам дал, то ли ещё какое-то воспитательное «средство» использовал (брат сказал, да я уже и не помню подробностей).



- Баловался? – уточнил отец.



- Угу, - признался пострадавший.



После этого родитель отвесил хороший подзатыльник сыну, и на том разговор закончился.



Понятное дело, что сегодня никто в здравом уме не будет призывать вернуться к воспитанию линейкой или чему-нибудь подобному.



Но то, что авторитет педагога в последние десятилетия на постсоветском пространстве сильно изъеден молью пренебрежения, вряд ли кто-то будет оспаривать. И что этот авторитет нуждается нынче в укреплении как моральном, так и материальном, тоже вряд ли может стать темой дискуссий.



Те, кто называет себя элитой нации, могли бы первыми показать пример согражданам, поздравив, скажем, наиболее достойных педагогов из своего школьного прошлого с Днём учителя. Да и с днём рождения – тоже не лишним будет.



Хотя, вполне допускаю, что не всякий учитель обрадуется звонку какого-нибудь нынешнего или вчерашнего правителя, который до этого ничего хорошего учителям не сделал, да и не собирался делать.



И всё же при любом раскладе стоит прислушаться к Сократу и отдать должное тем, чьи профессии – от бога. И поэтому «Обзор» от чистого сердца поздравляет всех педагогов, бывших и нынешних, с Днём учителя и желает всем вам только одного: постоянно убеждаться в том, что ваш труд не пропадает даром и обязательно взойдёт добрыми ростками. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: День учителя, школа Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1186 — статья прочитана 117 раз Комментарии