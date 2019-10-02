Премьер Литвы - о налоге на автомобили, банки и отношениях с Беларусью 🔊 Воспроизвести премьер Литвы Саулюс Сквернялис фото: bns.lt



Министерство экологии Литвы предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его напрямую с выбрасываемым количеством двуокиси углерода.



Согласно проекту, который видело агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будут в несколько раз больше, чем на бензиновые автомобили.



Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля.



Премьер Саулюс Сквернялис в среду сказал журналистам, что кабмин обсудит налог на следующей неделе.



Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. В сопроводительному документе к законопроекту указано, что в бюджет будет поступать 29 млн евро в год. Министерство экологии Литвы предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его напрямую с выбрасываемым количеством двуокиси углерода.Согласно проекту, который видело агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будут в несколько раз больше, чем на бензиновые автомобили.Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля.Премьер Саулюс Сквернялис в среду сказал журналистам, что кабмин обсудит налог на следующей неделе.Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. В сопроводительному документе к законопроекту указано, что в бюджет будет поступать 29 млн евро в год. * * *



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что Литва должна поддерживать диалог с Беларусью, защищая свои интересы, а претензии консерваторов связывает с приближающимися выборами.



"Это сосед, с которым мы должны общаться и разговаривать. Мы должны обеспечить защиту и охрану своих интересов в сотрудничестве и общении", – сказал журналистам в правительстве в среду С. Сквернялис.



Он утверждал, что правительство не меняет фундаментальные установки относительно Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако упомянул, что диалог может помочь уравновесить влияние России в Беларуси.



"Правительство не меняет никакие свои фундаментальные установки в плане БелАЭС. Несмотря на то, что у нас есть эта проблема, нам следует разговаривать и искать пути решений, как мы будем общаться с соседом", – сказал С. Сквернялис.



"Есть ли у нас интерес, чтобы это государство было демократическим государством, было ориентировано на западную демократию, или просто отдать и оставить его на произвол судьбы, чтобы восточный сосед сделал его союзным государством или филиалом?" – сказал премьер.



"Интерес России – приблизить к себе максимально, интегрировать, наш (интерес) – чтобы Беларусь как наш сосед была демократическим дружественным государством", – сказал С. Сквернялис.



Он заявил, что подписанные правительством консерватора Андрюса Кубилюса соглашения с Беларусью способствовали появлению БелАЭС, а нынешняя риторика предназначена мобилизовать электорат перед выборами сейма в следующем году.



"Если говорить о консерваторах, то ничего нового – приближаются выборы и извлекается карта запугивания русскими. Жаль, что обвинения в адрес министра иностранных дел заявляются совершенно необоснованно", – сказал премьер.



"Тот коллаборационизм правительства А. Кубилюса с Беларусью в области атомной станции дал результат, что эта станция стоит. Это выглядит неискренне, искусственно и предназначено только для выборов", – сказал С. Сквернялис.



Консерваторы выражают обеспокоенность тем, что диалог с Беларусью может означать непозволительные уступки в плане БелАЭС. Они утверждают, что правительство правых пыталось остановить строительство АЭС в Беларуси, развивая проект Висагинской АЭС.



Литовские должностные лица говорят, что БелАЭС вблизи границы с Литвой строится с нарушениями требований безопасности. Минск обвинения отклоняет.



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После заявления Литовской ассоциации банков (ЛАБ) о том, что в случае введения налога на банковское имущество подорожают услуги банков, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что риторика ассоциации достойна сожаления.



"По сути это достойная сожаления риторика. Видимо, мы возвращаемся на пару десятилетий назад, когда в форме шантажа заявлялось, что все налоги, которые могут появиться, будут перекладываться на плечи потребителей", – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.



"Хотелось бы напомнить, какие прибыли у действующих в Литве банков или их филиалов – это почти 258 млн евро (прибыль банков за 2018 год была 358 млн евро – BNS), и это самая большая прибыль с 2009 года", – сказал премьер.



По его словам, банки в Литве действуют по сути в условиях олигополии, им недостает конкуренции.



"Отсутствие дискуссии или заявление сразу, ультиматумы и запугивание потребителей – это непохоже на социально ответственный бизнес, это, на мой взгляд, достойно сожаления", – сказал С. Сквернялис.



ЛАБ предварительно проанализировала влияние налога на банковское имущество и утверждает, что в результате услуги банков могут подорожать на 8% – примерно на 60 центов в месяц для каждого клиента. По подсчетам ЛАБ, годовые по ипотечным кредитам могут повыситься до 2,8–4,6%, годовые по займам для бизнеса повысятся с 3% до 3,8%.



Представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей еще в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки к законам, в которых предлагали превышающее 100 млн евро имущество финансовых учреждений и превышающее 50 млн евро имущество страховых предприятий обложить налогом с месячным тарифом 0,0334% или годовым налогом 0,4%. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: премьер, Беларусь, налог, автомобили, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии