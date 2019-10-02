Посол Литвы в ЕС: в ответственности В. Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы 🔊 Воспроизвести Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс



В сфере ответственности делегируемого Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы, говорит посол Литвы в Евросоюзе (ЕС) Йовита Нелюпшене.



По словам дипломата, комиссар по вопросам охраны окружающей среды должен будет осуществлять надзор за проведением в жизнь права ЕС и представлять Сообщество на переговорах с третьими странами.



"Мы не знаем и не видим той большой работы, которую выполняет комиссар, ответственный за охрану окружающей среды, утилизацию мусора, очистку, проведение в жизнь директив и регламентов, которые принимает ЕС. Мы не видим, что это каждодневная работа со странами-членами по надзору и обеспечению того, чтобы все мы одинаково понимали эти регламенты и директивы, которые принимаются", – сказала журналистам в Брюсселе Й. Нелюпшене. В сфере ответственности делегируемого Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы, говорит посол Литвы в Евросоюзе (ЕС) Йовита Нелюпшене.По словам дипломата, комиссар по вопросам охраны окружающей среды должен будет осуществлять надзор за проведением в жизнь права ЕС и представлять Сообщество на переговорах с третьими странами."Мы не знаем и не видим той большой работы, которую выполняет комиссар, ответственный за охрану окружающей среды, утилизацию мусора, очистку, проведение в жизнь директив и регламентов, которые принимает ЕС. Мы не видим, что это каждодневная работа со странами-членами по надзору и обеспечению того, чтобы все мы одинаково понимали эти регламенты и директивы, которые принимаются", – сказала журналистам в Брюсселе Й. Нелюпшене. "Другая работа, которой мы подчас, возможно, не замечаем, но которая видна в международной перспективе – это огромная область ответственности, разговаривать с третьими странами, странами, которые не являются членами ЕС, но чтобы мир был чище, устойчивее, чтобы окружающая среда была здоровее, этому должны способствовать не только ЕС и его структуры, но и другие страны. Это огромная международная работа", – добавил он.



По словам Й. Нелюпшене, В. Синкявичюсу также придется уделять много внимания проблемам Балтийского моря – загрязненности, интенсивному судоходству и рыболовным квотам, которые важны для рыбаков Балтики. В. Синкявичюсу предстоит обеспечивать баланс между возможностью лова рыбы и чистотой Балтийского моря.



В. Синкявичюсу предлагается пост комиссара по вопросам охраны окружающей среды, однако формирование повестки дня по вопросам изменений климата доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу – именно от его слова будет зависеть, какой объем ответственности получит В. Синкявичюс.



По словам В. Нелюпшене, вопросы изменений климата и охраны окружающей среды неизбежно связаны и с транспортом, энергетикой, сельским хозяйством, поэтому В. Синкявичюсу придется находить компромиссы и с комиссарами по другим сферам.



"В настоящее время этот портфель, охрана окружающей среды и вообще вся группа по вопросам изменений климата, эти вопросы в ЕС являются одними из приоритетных, нужно (...) прикладывать больше усилий к обеспечению безопасной и устойчивой окружающей среды, устойчивого мира. Охрана окружающей среды является самым большим вопросом во всей группе вопросов. Наряду с этим мы говорим об очистке океанов, об устойчивом лове рыбы, это огромная рабочая группа, в которой работает не один комиссар или кабинет, а более 1000 сотрудников Еврокомиссии (ЕК)", – сказала Й. Нелюпшене.



Слушания В. Синкявичюса пройдут в Европарламенте (ЕП) в четверг. Они рассчитаны на три часа, В. Синкявичюсу будет задано 25 вопросов из разных областей, попадающих в рамки его портфеля.



Слушания проведут Комитет по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания, а также Комитет по рыболовству.



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Завершающий работу в Еврокомиссии (ЕК) Витянис Андрюкайтис говорит, что посоветовал делегированному на новый срок полномочий в ЕК Виргиниюсу Синкявичюсу не давать невзвешенных обещаний, которые могут попытаться выбить из него европарламентарии.



"Я посоветовал ему хорошо подготовиться к слушаниям, всем домашним заданиям, изучить представленный Директоратом материал, перечитать и постараться ответить. Посоветовал вслушиваться в вопросы, не давать преждевременных обещаний, так как это невероятно опасно", – сказал В. Андрюкайтис журналистам в Брюсселе в среду.



"Если видишь, что вопросы хитрые, с подвохом и провоцируют тебя сказать что-то, что ты обязательно должен будешь сделать, это будет очень опасно (...) нужно очень обдуманно и дальновидно отвечать, ни в коем случае не попадаться на крючок парламентария выбить как можно больше обещаний", – добавил он.



По его словам, литовский кандидат должен знать свою компетенции и то, что намечается в Комиссии, не забегая вперед расследованиям или выводам. В. Андрюкайтис сказал, что "механизмы в Комиссии коллективные, и если, дав обещание, не добьешься большинства, это будет пустым".



Министра экономики Литвы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого нужно одобрение европарламентариев.



Европарламент (ЕП) проведет слушания В. Синкявичюса в четверг. Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.



В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории.



Нынешний еврокомиссар В. Андрюкайтис отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами от Литвы были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, Синкявичюс — статья прочитана 168 раз Комментарии