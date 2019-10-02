В.Рупшис новому военкому США выразил надежду на укрепление сотрудничества 🔊 Воспроизвести командующий Вооружёнными силами Литвы Валдемарас Рупшис



На церемонии смены командующих Вооружённых сил США командующий Вооружёнными силами Литвы Валдемарас Рупшис поблагодарил его за партнёрство и выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.



Как в среду сообщило военное ведомство, находящийся в США В.Рупшис на церемонии смены военачальников выразил благодарность уходящему генералу Джозефу Данфорду за присутствие американских военнослужащих в регионе и поддержку в развитии недостающих воинских сил.



"Я желаю новому председателю, генералу Марку А.Милли, удачи на новой должности и надеюсь, что военное сотрудничество между США и Литвой будет расти, укрепляться, станет взаимно выгодным и будет способствовать общим целям безопасности и обороны", - сказал командующий Вооружёнными силами Литвы. На церемонии смены командующих Вооружённых сил США командующий Вооружёнными силами Литвы Валдемарас Рупшис поблагодарил его за партнёрство и выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.Как в среду сообщило военное ведомство, находящийся в США В.Рупшис на церемонии смены военачальников выразил благодарность уходящему генералу Джозефу Данфорду за присутствие американских военнослужащих в регионе и поддержку в развитии недостающих воинских сил."Я желаю новому председателю, генералу Марку А.Милли, удачи на новой должности и надеюсь, что военное сотрудничество между США и Литвой будет расти, укрепляться, станет взаимно выгодным и будет способствовать общим целям безопасности и обороны", - сказал командующий Вооружёнными силами Литвы. Генерал армии США Марк А. Милли стал 20-м председателем Объединённого комитета начальников штабов страны, т.е. командующим армией.



В.Рупшис имел возможность лично поздравить и пожелать генералу успехов, а среди прочих встреч намечено вместе с командующим Национальной гвардии Пенсильвании планируют посетить корпорацию Oshkosh Corporation, которая будет производить бронированные внедорожники боевой поддержки для Литовской армии.



США разрешили Литве приобрести в общей сложности 500 автомобилей, и Литва планирует приобрести 200 таких транспортных средств. По словам военных, большим количеством внедорожников решили перестраховаться, если Литва решит купить их больше.



Вашингтон заявляет, что сумма сделки составит 170,8 млн долларов (154 млн евро). Ранее Литва указывала, что намерена выделить на покупку 142 млн евро.



США активно способствуют укреплению обороны Литвы и других стран Балтии, направляя туда войска и технику, и возглавляют боевую группу батальона передовых сил войск НАТО, дислоцированных в Польше.



В дополнение к планам по приобретению бронированных внедорожников, Литва покупает зенитные ракеты, башни для боевой техники, противотанковые системы Javelin и другое оборудование от американских производителей. Литва поддерживает США, участвуя в их военных операциях и миссиях. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, главком, рапорт География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии