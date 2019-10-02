Министр иностранных дел Л.Линкявичюс направляется в Минск 🔊 Воспроизвести



На этой неделе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправится с визитом в Минск.



Министр отмечает, что это не двусторонний визит, а совместный визит министров иностранных дел Европейского союза, но часть повестки дня будет посвящена отношениям между Литвой и Беларусью.



"Это встреча Восточного партнёрства Европейского союза на высшем уровне министров, коллективная поездка и встреча в пятницу с премьер-министром Беларуси, а в субботу - наша собственная повестка дня, вопросы о Восточном партнёрстве, приоритетах", - заявил Линкявичюс журналистам в среду.



В среду он принял участие в организованном оппозиционными консерваторами внеочередном заседании комитета Сейма по иностранным делам для обсуждения отношений Литвы и Беларуси. На этой неделе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправится с визитом в Минск.Министр отмечает, что это не двусторонний визит, а совместный визит министров иностранных дел Европейского союза, но часть повестки дня будет посвящена отношениям между Литвой и Беларусью."Это встреча Восточного партнёрства Европейского союза на высшем уровне министров, коллективная поездка и встреча в пятницу с премьер-министром Беларуси, а в субботу - наша собственная повестка дня, вопросы о Восточном партнёрстве, приоритетах", - заявил Линкявичюс журналистам в среду.В среду он принял участие в организованном оппозиционными консерваторами внеочередном заседании комитета Сейма по иностранным делам для обсуждения отношений Литвы и Беларуси. Консерваторы критикуют инициативу президента Гитанаса Науседы и министра Линаса Линкявичюса о более широком диалоге с Беларусью из-за опасений, что позиция в отношении Островецкой АЭС будет смягчена.



После встречи Линкявичюс заявил, что "наше отношение к Острвцу точно не изменится, и будет негативным", но, отказываясь от диалога с соседом, Литва в то же время откажется от возможности оказывать влияние.



"Я бы не назвал это смягчением, я бы сказал, что должна быть конструктивная позиция, она остается твёрдой, но реалистичной и осуществимой", - сказал Л.Линкявичюс.



Представители консерваторов после заседания комитета возмущались тем, что Сейм оказался в стороне от возобновления диалога с Беларусью.



"Плохо, что он (Л.Линкявичюс - BNS) едет, в сущности, без своей позиции, без красных линий. У него есть что-то, может быть, хорошее, а может и нет, но у нас не было возможности это обсудить. Очень важно обеспечить эмбарго электроэнергии с атомной электростанции, но эта важная деталь почему-то не отражена в позиции министерства", - сказал консерватор Жигимантас Павилёнис.



Его коллега Аудронюс Ажубалис заявил, что "ценой диалога не может быть безопасность людей Литвы".



"Я против любого диалога, если он угрожает государству и его людям. В течение десяти лет Литва пыталась начать диалог с Беларусью, но что мы получили в конце дня? То же самое, т.е. они не говорят с нами, или присылают нам такие документы, как исследования по оценке влияния на окружающую среду, стресс-тесты, которые являются ничтожными", - заявил консерватор.



А.Ажубалис также указал, что "Сейм о начавшихся консультациях между ЕС и Беларусью, о повестке дня и позиции Литвы по этим вопросам обошли".



"Никого не проинформировали о том, какова позиция Литвы. В данном случае львиная доля вины ложится на администрацию этого министерства, потому что Сейм, ни комитеты по иностранным делам и европейским делам ничего не знали", - сказал он.



Партия консерваторов заявила, что "Островецкая АЭС постепенно легитимизируется официальными лицами, формирующими и осуществляющими внешнюю политику Литвы".



Президент Науседа отвергает консервативную критику, заявляя, что Литва не меняет свою позицию в отношении Острова, но существует риск того, что отказ от любого сотрудничества с Беларусью не сможет вообще повлиять на международные стандарты ядерной безопасности.



В последние годы Литва была единственной страной ЕС, которая заблокировала соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью. Консерваторы говорят, что Литва должна продолжать не подписывать договор. Президент и министр говорят, что они примут договор только в том случае, если в него будут включены положения об уважении демократических ценностей и требования ядерной безопасности.



Президент Литвы критику консерваторов отметает, говоря, Литва свою позицию по Островецкой АЭС не меняет, но возникает угроза, что если мы будем воздерживаться от любого взаимодействия с Беларусью, то вовсе не сможем оказывать на неё влияние, чтобы международные стандарты ядерной безопасности были осуществлены.



В последние годы Литва была единственной страной ЕС, которая блокировала соглашение о приоритетах партнёрства между ЕС и Беларусью. Консерваторы говорят, что Литва должна и впредь не подписывать этот документ. Президент и глава МИД заявили, что они одобрили бы соглашение только в том случае, если бы он предусматривал условия уважения демократических ценностей и требования соблюдения ядерной безопасности. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Беларусь, визит, МИД, Линкявичюс — статья прочитана 83 раза Комментарии