История одного школьного сторожа 🔊 Воспроизвести







90-летний сторож из Екатеринбурга превратил школу в картинную галерею. Валерий Храмов рисовал бесплатно в каникулы и по ночам.



Рассказ об этом - на одной из страниц социальной сети "ВКонтакте".



– Я последние три месяца провёл в школе. Все рисовал и рисовал. Было такое, что 10 суток практически не спал – нужно было успеть всё закончить к началу учебного года.



Валерию Храмову - 90 лет. Последние 25 он работает в 168-й школе. Сначала преподавал изобразительное искусство, а потом устроился сторожем, но рисовать не бросил. Расписал на всех трех этажах учебного заведения стены, превратив школу в сказочный мир. Да так, что первоклашкам иногда проводят экскурсию по его "галереям". – Я последние три месяца провёл в школе. Все рисовал и рисовал. Было такое, что 10 суток практически не спал – нужно было успеть всё закончить к началу учебного года.Валерию Храмову - 90 лет. Последние 25 он работает в 168-й школе. Сначала преподавал изобразительное искусство, а потом устроился сторожем, но рисовать не бросил. Расписал на всех трех этажах учебного заведения стены, превратив школу в сказочный мир. Да так, что первоклашкам иногда проводят экскурсию по его "галереям".



Валерий Александрович говорит, что рисовать начал с детства. В 16 лет уже написал на стенах трехкомнатной квартиры эпизоды Советско-финской войны. Но учиться решил на лётчика, одновременно занимался борьбой. Перед соревнованиями тренировался, подскочило давление, и к экзаменационным полетам молодого Храмова не допустили, дали два года на отдых.











– Шёл я как-то по улице, думал уже о том, что к полётам не вернусь. И случайно встретил моего товарища с этюдником. Он сказал, что учится в художественном училище. А я всегда рисовал, и мне так обидно стало, что он посвятил жизнь любимому делу, а я забросил. Нашёл адрес училища и в декабре пошел поступать, а директор мне сказал, что поздно – надо приходить на следующий год. Я так хотел стать художником, что ходил вместе со студентами на пары и рисовал то, что там происходило. Когда закончил, пришёл опять к директору и принёс работы. Тот посмотрел их и сразу оформил приказ о создании экзаменационной комиссии для меня. Думаю, это был единственный подобный случай в истории училища. Меня взяли. А моя дипломная работа была одной из лучших на курсе.



Второй этаж школы Храмов посвятил географии, начиная от Северного Ледовитого океана и заканчивая тропиками. Здесь ребята вообще могут путешествовать по миру, не выходя из здания школы. Дальше – морская фауна.



– Каждая рыба чем-то занята, каждая участвует в каком-то сюжете. И это ведь всё продумано, вы не представляете, сколько времени мне понадобилось, чтобы кpaсками создать целый мир. Детишки, бывало, писали мне зaписки на вахту: "Я рисую лучше, чем ты". Я не обижался, но oбъяснял, что срисовать – одно, а придумать из ничего сюжеты, связи между героями – это другое.











В нaчальной школе Валерий Александрович нарисовал героев сказок – Царевну-Лягушку, Царя Салтана, 33 богатырей и других. В том же блоке он изобразил Сибирский тракт. Рассказывая об этом фрагменте, указывает на мужчину за рулём красного автомобиля.



– Он её сам собрал, из немецких запчастей, а потом покрасил, – для Храмова все герои его картин живые, с историей.



Ещё одна часть работы сторожа-художника посвящена apхитектуре. Изoбражены на стенах сооружения разных времен, начиная с Древнего мира и до современности – египетские пирамиды, Великая китайская стена, Тадж Махал, Храм Василия Блаженного.



Все сюжеты Валерий Храмов придумывал сам. Он никогда не рисовал эскизы на бумаге. Брал кисти и краски и сразу наносил штрихи на стену. Раньше развешивал на стенах небольшие картины в рамках, но, после того как дети повредили несколько, решил все снять и перевезти в детский дом.











– Для того чтобы сделать человека культурным, нужно прививать ему любовь к искусству и природе с детства. Этим я и занимался последние годы. Я все эти работы сделал для того, чтобы воспитывать в детях чувство прекрасного. Чтобы у них появилось желание почитать книгу, сходить в музей, театр, съездить на природу или заняться спортом.



К сожалению, рисунки со временем "стареют" – стены трескаются, и краска осыпается. А восстанавливать их скоро будет некому – Валерий Александрович увольняется. Но, говорит, если его пригласят, он обязательно придёт и нарисует. Не только в этой школе. В любой.







– Вот, работа на первом этаже посвящена временам года, – рассказывает нам Храмов. – Она учит школьников беречь природу. Я через эти рисунки говорю им: "Любите природу, она – источник нашей жизни". Показывал взаимодействие человека и природы. Вот, например, лесничий дежурит, следит за чистотой и сохранностью леса, выращивает животных. Вот мама-медведица ловит рыбу и кормит своих медвежат. А вот про меня сюжет: я работал в школе искусств и воспитывал молодых художников. Здесь изобразил наши занятие на пленэре.Валерий Александрович говорит, что рисовать начал с детства. В 16 лет уже написал на стенах трехкомнатной квартиры эпизоды Советско-финской войны. Но учиться решил на лётчика, одновременно занимался борьбой. Перед соревнованиями тренировался, подскочило давление, и к экзаменационным полетам молодого Храмова не допустили, дали два года на отдых.– Шёл я как-то по улице, думал уже о том, что к полётам не вернусь. И случайно встретил моего товарища с этюдником. Он сказал, что учится в художественном училище. А я всегда рисовал, и мне так обидно стало, что он посвятил жизнь любимому делу, а я забросил. Нашёл адрес училища и в декабре пошел поступать, а директор мне сказал, что поздно – надо приходить на следующий год. Я так хотел стать художником, что ходил вместе со студентами на пары и рисовал то, что там происходило. Когда закончил, пришёл опять к директору и принёс работы. Тот посмотрел их и сразу оформил приказ о создании экзаменационной комиссии для меня. Думаю, это был единственный подобный случай в истории училища. Меня взяли. А моя дипломная работа была одной из лучших на курсе.Второй этаж школы Храмов посвятил географии, начиная от Северного Ледовитого океана и заканчивая тропиками. Здесь ребята вообще могут путешествовать по миру, не выходя из здания школы. Дальше – морская фауна.– Каждая рыба чем-то занята, каждая участвует в каком-то сюжете. И это ведь всё продумано, вы не представляете, сколько времени мне понадобилось, чтобы кpaсками создать целый мир. Детишки, бывало, писали мне зaписки на вахту: "Я рисую лучше, чем ты". Я не обижался, но oбъяснял, что срисовать – одно, а придумать из ничего сюжеты, связи между героями – это другое.В нaчальной школе Валерий Александрович нарисовал героев сказок – Царевну-Лягушку, Царя Салтана, 33 богатырей и других. В том же блоке он изобразил Сибирский тракт. Рассказывая об этом фрагменте, указывает на мужчину за рулём красного автомобиля.– Он её сам собрал, из немецких запчастей, а потом покрасил, – для Храмова все герои его картин живые, с историей.Ещё одна часть работы сторожа-художника посвящена apхитектуре. Изoбражены на стенах сооружения разных времен, начиная с Древнего мира и до современности – египетские пирамиды, Великая китайская стена, Тадж Махал, Храм Василия Блаженного.Все сюжеты Валерий Храмов придумывал сам. Он никогда не рисовал эскизы на бумаге. Брал кисти и краски и сразу наносил штрихи на стену. Раньше развешивал на стенах небольшие картины в рамках, но, после того как дети повредили несколько, решил все снять и перевезти в детский дом.– Для того чтобы сделать человека культурным, нужно прививать ему любовь к искусству и природе с детства. Этим я и занимался последние годы. Я все эти работы сделал для того, чтобы воспитывать в детях чувство прекрасного. Чтобы у них появилось желание почитать книгу, сходить в музей, театр, съездить на природу или заняться спортом.К сожалению, рисунки со временем "стареют" – стены трескаются, и краска осыпается. А восстанавливать их скоро будет некому – Валерий Александрович увольняется. Но, говорит, если его пригласят, он обязательно придёт и нарисует. Не только в этой школе. В любой. Категории: образование Ключевые слова: Екатеринбург, Валерий Храмов — статья прочитана 157 раз Комментарии