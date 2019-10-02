«Реал» отстал от репутации 🔊 Воспроизвести Полузщитник "Баварии" Серж Гнабри. Фото: ru.uefa.com







Второй тур группового этапа Лиги чемпионов начался в минувший вторник матчами «Реал» – «Брюгге» и «Аталанта» – «Шахтёр», исход которых оказался далёк от предыгровых прогнозов.



Мало кто сомневался, что мадридский «Реал» покажет, наконец-то, всю свою мощь, но хозяева ушли на перерыв, проигрывая 0:2. Сравнять счёт им, в конце концов, удалось, но теперь даже ленивый не говорит, что «сливочные» в этом сезоне далеки от своей высокой многолетней репутации.



Сюрпризом стала и победа донецкого «Шахтёра» в Италии.



Хватало неожиданных результатов и в других матчах вторника. Чего стоит унижение финалиста Лиги чемпионов «Тоттенхэма» на его поле «Баварией»! Мало кто сомневался, что мадридский «Реал» покажет, наконец-то, всю свою мощь, но хозяева ушли на перерыв, проигрывая 0:2. Сравнять счёт им, в конце концов, удалось, но теперь даже ленивый не говорит, что «сливочные» в этом сезоне далеки от своей высокой многолетней репутации.Сюрпризом стала и победа донецкого «Шахтёра» в Италии.Хватало неожиданных результатов и в других матчах вторника. Чего стоит унижение финалиста Лиги чемпионов «Тоттенхэма» на его поле «Баварией»!



Может, «Тоттенхэму» вообще не стоило счёт открывать?



Лига чемпионов сезона 2019/2020



Групповой этап



2-й тур



Группа «А»



«Галатасарай» (Турция) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (гол: М.Икарди, 52).



«Реал» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия) – 2:2 (С.Рамос, 55, Каземиро, 85 – Э.Деннис, 11, 39). Удаление: Р.Вормер, 84 - «Брюгге».



Турнирное положение: 1. ПСЖ – 6 очков, 2. «Брюгге» – 2, 3. «Галатасарай» – 1, 4. «Реал» (Испания) – 1.



Группа «В»



«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:7 (С.Х.Мин, 12, Г.Кейн, 61, с пенальти – Й.Киммих, 15, Р.Левандовски, 45, 87, С.Гнабри, 53, 55, 83, 88).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция) – 3:1 (М.Вулич, 62, Н.Милунович, 87, Р.Боакье, 90 – Р.Семеду, 37). Удаление: Я.Бензия, 57 – «Олимпиакос».



Турнирное положение: 1. «Бавария» (Германия) – 6, 2. «Црвена Звезда» – 3, 3. «Тоттенхэм» – 1, 4. «Олимпиакос» – 1.



Группа «С»



«Манчестер Сити» (Англия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:0 (Р.Стерлинг, 66, Ф.Фоден, 90+5).



«Аталанта» (Италия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:2 (Д.Сапата, 28 – Ж.Мораес, 41, М.Соломон, 90+5). Незабитый пенальти: Й.Иличич, 16 - «Аталанта».



Турнирное положение: 1. «Манчестер Сити» – 6, 2. «Динамо» – 3, 3. «Шахтёр» – 3, 4. «Аталанта» – 0.



Группа «D»



«Ювентус» (Италия) – «Байер» (Леверкузен) – 3:0 (Г.Игуаин, 17, Ф.Бернардески, 61, К.Роналду, 88).



«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 0:2 (Ж.Фелиш, 48, Т.Парти, 58).



Турнирное положение: 1. «Ювентус» - 4, 2. «Атлетико» – 4, 3. «Локомотив» - 3, 4. «Байер» - 0. «Тоттенхэм» открывает счёт, а в ответ получает от гостей четыре гола. Потом хозяева отправляют ещё один мяч в ворота «Баварии», возрождая, казалось бы, интригу в поединке. Но немцы тут же выдают «сдачу» в виде ещё трёх голов!Может, «Тоттенхэму» вообще не стоило счёт открывать?«Галатасарай» (Турция) – ПСЖ (Франция) – 0:1 (гол: М.Икарди, 52).«Реал» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия) – 2:2 (С.Рамос, 55, Каземиро, 85 – Э.Деннис, 11, 39). Удаление: Р.Вормер, 84 - «Брюгге».1. ПСЖ – 6 очков, 2. «Брюгге» – 2, 3. «Галатасарай» – 1, 4. «Реал» (Испания) – 1.«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:7 (С.Х.Мин, 12, Г.Кейн, 61, с пенальти – Й.Киммих, 15, Р.Левандовски, 45, 87, С.Гнабри, 53, 55, 83, 88).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Олимпиакос» (Греция) – 3:1 (М.Вулич, 62, Н.Милунович, 87, Р.Боакье, 90 – Р.Семеду, 37). Удаление: Я.Бензия, 57 – «Олимпиакос».1. «Бавария» (Германия) – 6, 2. «Црвена Звезда» – 3, 3. «Тоттенхэм» – 1, 4. «Олимпиакос» – 1.«Манчестер Сити» (Англия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:0 (Р.Стерлинг, 66, Ф.Фоден, 90+5).«Аталанта» (Италия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:2 (Д.Сапата, 28 – Ж.Мораес, 41, М.Соломон, 90+5). Незабитый пенальти: Й.Иличич, 16 - «Аталанта».1. «Манчестер Сити» – 6, 2. «Динамо» – 3, 3. «Шахтёр» – 3, 4. «Аталанта» – 0.«Ювентус» (Италия) – «Байер» (Леверкузен) – 3:0 (Г.Игуаин, 17, Ф.Бернардески, 61, К.Роналду, 88).«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 0:2 (Ж.Фелиш, 48, Т.Парти, 58).1. «Ювентус» - 4, 2. «Атлетико» – 4, 3. «Локомотив» - 3, 4. «Байер» - 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, результаты матчей — статья прочитана 124 раза Комментарии