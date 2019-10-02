Главная >> Новости >> политика, в странах Балтии >> Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Гитанас Науседа и Эгилс Левитс


Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Вильнюс в четверг, сообщила Администрация президента Литвы.

Э.Левитс прибывает в Литву с ответным визитом и с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудит вопросы двусторонних отношений.

Сообщается, что в повестку дня глав государств войдут и предложенные Г.Науседой трёхсторонние встречи балтийских лидеров, и обсуждение вопросов сохранения наследия балтийских народов.

Ожидается, что в ходе встреч основное внимание будет сосредоточено на вопросах региональной безопасности в странах Балтии и подготовке к предстоящему саммиту НАТО.

"Президенты также обсудят инфраструктурные проекты: синхронизацию электросетей, ход реализации Rail Baltica. Главы государств также обсудят энергетическую независимость, общий ответ на строительство Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой и укрепление трансатлантического сотрудничества в области энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.
Будут также обсуждены и позиции стран по новой финансовой перспективе Европейского союза, Восточного партнёрства, по пакету последствий Brexit и мобильности.

В Вильнюсе Э.Левитс почтит память погибших за свободу Литвы, возложит венок к памятнику Защитникам свободы на кладбище Антакальнис.

Это ответный визит латвийского лидера в Литву по прошествии почти двух с половиной месяцев после визита Г.Науседы в Ригу. Оба лидера также встречались 23 августа на литовско-латвийской границе по случаю 30-й годовщины Балтийского пути.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: президент, встреча, визит, Науседа, Левитс
География: Литва
статья прочитана 117 раз
добавлена сегодня, 2 октября, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка