Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа и Эгилс Левитс



Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Вильнюс в четверг, сообщила Администрация президента Литвы.



Э.Левитс прибывает в Литву с ответным визитом и с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудит вопросы двусторонних отношений.



Сообщается, что в повестку дня глав государств войдут и предложенные Г.Науседой трёхсторонние встречи балтийских лидеров, и обсуждение вопросов сохранения наследия балтийских народов.



Ожидается, что в ходе встреч основное внимание будет сосредоточено на вопросах региональной безопасности в странах Балтии и подготовке к предстоящему саммиту НАТО.



"Президенты также обсудят инфраструктурные проекты: синхронизацию электросетей, ход реализации Rail Baltica. Главы государств также обсудят энергетическую независимость, общий ответ на строительство Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой и укрепление трансатлантического сотрудничества в области энергетической безопасности", - отмечается в сообщении. Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Вильнюс в четверг, сообщила Администрация президента Литвы.Э.Левитс прибывает в Литву с ответным визитом и с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудит вопросы двусторонних отношений.Сообщается, что в повестку дня глав государств войдут и предложенные Г.Науседой трёхсторонние встречи балтийских лидеров, и обсуждение вопросов сохранения наследия балтийских народов.Ожидается, что в ходе встреч основное внимание будет сосредоточено на вопросах региональной безопасности в странах Балтии и подготовке к предстоящему саммиту НАТО."Президенты также обсудят инфраструктурные проекты: синхронизацию электросетей, ход реализации Rail Baltica. Главы государств также обсудят энергетическую независимость, общий ответ на строительство Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой и укрепление трансатлантического сотрудничества в области энергетической безопасности", - отмечается в сообщении. Будут также обсуждены и позиции стран по новой финансовой перспективе Европейского союза, Восточного партнёрства, по пакету последствий Brexit и мобильности.



В Вильнюсе Э.Левитс почтит память погибших за свободу Литвы, возложит венок к памятнику Защитникам свободы на кладбище Антакальнис.



Это ответный визит латвийского лидера в Литву по прошествии почти двух с половиной месяцев после визита Г.Науседы в Ригу. Оба лидера также встречались 23 августа на литовско-латвийской границе по случаю 30-й годовщины Балтийского пути. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: президент, встреча, визит, Науседа, Левитс География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии