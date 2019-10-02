Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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European Merchant Bank, лицензированный как специализированный банк, утверждает, что активно готовится к запланированному на осень началу работы в Литве.



Предоставляющий регулярные банковские услуги банк сообщил, что после присоединения к Единой зоне платежей в евро SEPA он стал лицензированным членом Mastercard.



"Мы постоянно увеличиваем количество сотрудников, станоли лицензированными членами Mastercard, присоединились к Единой зоне платежей в евро SEPA и активно проводим другие подготовительные работы. Точную дату сообщим позднее", - сказал BNS глава администрации банка и председатель правления Миндаугас Кигуолис.



По его словам, в банке в настоящее время работают 16 человек, и вскоре к ним присоединятся ещё несколько. European Merchant Bank, лицензированный как специализированный банк, утверждает, что активно готовится к запланированному на осень началу работы в Литве.Предоставляющий регулярные банковские услуги банк сообщил, что после присоединения к Единой зоне платежей в евро SEPA он стал лицензированным членом Mastercard."Мы постоянно увеличиваем количество сотрудников, станоли лицензированными членами Mastercard, присоединились к Единой зоне платежей в евро SEPA и активно проводим другие подготовительные работы. Точную дату сообщим позднее", - сказал BNS глава администрации банка и председатель правления Миндаугас Кигуолис.По его словам, в банке в настоящее время работают 16 человек, и вскоре к ним присоединятся ещё несколько. По сообщению банка, наблюдательный совет и совет директоров Европейского торгового банка были обновлены этой осенью.



Европейский центральный банк (ЕЦБ) выдал European Merchant Bank лицензию специализированного банка в декабре прошлого года, а с июня этого года банк стал членом Ассоциации банков Литвы.



В Литве банк будет обслуживать, прежде всего, юридических лиц, а с 2020 года - и физических лиц. Приоритетом Банка является малый и средний бизнес.



100% European Merchant Bank принадлежит гражданину Норвегии Озану Озерку.



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Производительность труда, рассчитанная на основе созданной за час отработанного времени валовой добавленной стоимости, в экономике Литвы в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 1,8%.



Департамент статистики Литвы сообщил, что в прошлом году национальная экономика за один час отработанного времени произвела среднюю добавленную стоимость в размере 15,6 евро в час при ценах того периода.



По последним данным, на одного работника в прошлом году приходилось добавленной ​​стоимости на 29,5 тыс. евро в текущих ценах - что на 2,2% в сравниваемых ценах больше, чем в 2017 году.



Самая высокая производительность - 36,9 евро в час - в 2018 году была зафиксирована у компаний по операциям с недвижимостью. Финансовые и страховые (27,4 евро) компании, а также информационные и коммуникационные фирмы (24,4 евро) тоже имели высокую производительность, в то время как в сельском, лесном и рыбном хозяйстве были самые низкие показатели - 6,8 евро.



Низкая производительность была также установлена в сфере искусств, организации досуга и отдыха, ремонта бытовых товаров и других услуг (8,2 евро), государственного управления и обороны, образования, здравоохранения и социальной работы (10,7 евро).



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Планирующее в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) построить завод пластмассового литья предприятие автоэлектронных компонентов Continental Automotive Lithuania начинает его проектирование, пишет деловое издание Verslo zinios.



Строительство должно быть завершено в первой половине 2021 года, планируется, что на заводе будет работать около 140 человек.



Кроме того, Continental Automotive Lithuania для собственных нужд соорудит газовую ТЭЦ с комбинированной выработкой тепла мощностью 1,3 МВт и электрической мощностью 1,1 МВт.



Continental строительство завода стоимостью 95 млн евро в Каунасской СЭЗ начал в июле прошлого года, и это является крупнейшей инвестицией в производственный сектор в Литве за последние 20 лет.



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Американский производитель медицинского оборудования Hollister в среду открывает новый завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ).



Hollister в завод в Литве инвестировал около 50 млн евро и планирует трудоустроить около 500 человек.



Как ранее на этой неделе писало деловое издание Verslo zinios, 50-миллионые инвестиции могут быть только начальным этапом развития.



Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, сказал, что если производство окажется успешным, в будущем планируется использовать возможности, выходящие за рамки производства.



Строительство завода Hollister в Каунасской СЭЗ) было начато в ноябре 2017 года.



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Литовская группа по развитию парков солнечных электростанций Modus grupe намерена инвестировать в парк таких установок в Испании до конца 2020 года как минимум 38 млн евро, сообщила группа.



Первые парки солнечных установок компании Green Genius этой группы в Испании будут оборудованы в южном регионе Андалузия. В течение пяти лети контролируемый компанией портфель в Испании должен увеличиться до 560 мегаватт.



"Испания – очень привлекательная страна для развития проектов в сфере солнечной энергетики. Рынок зрелый, на этапе активного развития. Это обуславливает и более высокую конкуренцию", – сказал для пресс-релиза член правления Modus grupe Русланас Склеповичюс.



По его словам, для инвестиций будут использованы и собственные, и заимствованные средства.



Modus grupe до начала 2020 года строит в Польше парк солнечных установок мощностью 41 мегаватт и вложит в него около 36 млн евро.



Завершив в этом году в Польше строительство 49 солнечных электростанций мощностью 45,5 мегатватт, „Modus grupe в июле продала их управляемому английским предприятием по управлению имуществом Aberdeen Standard Investments фонду SL Capital Infrastructure II.



100% акций Modus grupe через зарегистрированное в Нидерландах предприятие MG NL Holding принадлежит Кястутису Мартинкенасу.



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В Вильнюс приходит польское платежное предприятие Autopay.



По данным Реестрового центра, компания Autopay Europe учреждена 1 октября, ее глава – Бартоломей Гаст, уставный капитал – 50 тыс. евро.



Единственным акционером Autopay указана действующая в городе Сопот компания Blue Media, созданная в 1999 году, она входит в 500 крупнейших польских предприятий.



У Blue Media около 160 наемных работников, оборот предприятия за год не превышает 600 млн злотых (около 137 млн евро).



Компания предлагает различные услуги автоматизации платежей и помогает клиентам с оплатой счетов или при покупке страховых услуг.



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Контролируемый датской компанией Royal Unibrew литовский производитель пива Kalnapilio-Tauro grupe в прошлом году получил 58,694 млн евро выручки – на 4,2% больше, чем в 2017 году (56,345 млн евро).



Компания понесла за год 113,5 тыс. евро чистых убытков (в 2017 она получила 780,9 тыс. евро чистой прибыли), указано в отчете для Реестрового центра.



"Несмотря на то, что компании удалось улучшить, как выручку, так и показатели эффективности производства, все равно отрицательный результат предприятия обусловлен дополнительно сформированным резервом для налога на отходы упаковки", – говорится в годовом сообщении.



В этом году группа планирует увеличить свою часть рынка, предлагая новые продукты, а также оптимизируя процессы продаж и поставок.



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Контролируемый датской компанией Royal Unibrew литовский производитель пива Kalnapilio-Tauro grupe в прошлом году получил 58,694 млн евро выручки – на 4,2% больше, чем в 2017 году (56,345 млн евро).



Компания понесла за год 113,5 тыс. евро чистых убытков (в 2017 она получила 780,9 тыс. евро чистой прибыли), указано в отчете для Реестрового центра.



"Несмотря на то, что компании удалось улучшить, как выручку, так и показатели эффективности производства, все равно отрицательный результат предприятия обусловлен дополнительно сформированным резервом для налога на отходы упаковки", – говорится в годовом сообщении.



В этом году группа планирует увеличить свою часть рынка, предлагая новые продукты, а также оптимизируя процессы продаж и поставок. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии