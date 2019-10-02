Символичное начало

Символичной была не только связь места мероприятия и тема концерта, но и то, что многие члены клуба «Светоч» - бывшие педагоги, для которых каждый новый учебный год, каждый новый День учителя – это новая страница в их жизни.Участникам вокального ансамбля клуба, отдельных его солистов и поэтов музыкально-поэтическрй студии «Родник» не пришлось испытывать трудности с программой концерта. Единственной проблемой было лишь то, что прекрасных произведений, посвящённых Учителю и школе, создано немало, но какое из них больше всего подошло бы в данный момент?Собравшиеся также поздравили с юбилеем известного поэта, председателя клуба «Антология авторской песни» Виктора Райчева и Грету Федорченко - с днём рождения.