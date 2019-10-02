Символичное начало

Клуб «Светоч» (руководитель Грета Федорченко) вильнюсского Дома учителя открыл новый сезон концертом «Встречаем День учителя».
Символичной была не только связь места мероприятия и тема концерта, но и то, что многие члены клуба «Светоч» - бывшие педагоги, для которых каждый новый учебный год, каждый новый День учителя – это новая страница в их жизни.
Участникам вокального ансамбля клуба, отдельных его солистов и поэтов музыкально-поэтическрй студии «Родник» не пришлось испытывать трудности с программой концерта. Единственной проблемой было лишь то, что прекрасных произведений, посвящённых Учителю и школе, создано немало, но какое из них больше всего подошло бы в данный момент?
Собравшиеся также поздравили с юбилеем известного поэта, председателя клуба «Антология авторской песни» Виктора Райчева и Грету Федорченко - с днём рождения.
Публика тепло приняла музыкально-литературную композицию «Простились мы со школой навсегда, но не забудем никогда», авторские песни, стихи, известные лирические песни, чему во многом способствовала атмосфера дружелюбия, созданная в зале Дома учителя ведущими концерта – Гретой Федорченко и Анной Самокиной.
Фоторепортаж и полный видеоотчёт об этом концерте подготовлены корреспондентом «Обзора» Владимиром Клоповским.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: дом учителя, Грета Федорченко, Клуб «Светоч», студия «Родник»