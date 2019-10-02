Китай отметил юбилей 🔊 Воспроизвести







1 октября Китайская Народная Республика отметила своё 70-летие. По этому случаю в Пекине прошёл грандиозный военный парад (15 тысяч военных, 580 танков, множество единиц другой техники, включая пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также более 150 военных самолётов и вертолётов). Парад на лимузине «Красное знамя» принимал глава КНР Си Цзинь Пин.



Юбилею КНР в Вильнюсе, в отеле «Radisson Blu SAS», был также посвящён официальный приём дипломатического представительства Китая в Литве, атмосферу которого не смогли испортить ни ненастная осенняя погода, ни группка протестовавших у входа, осуждавших «китайский террор» и высказывавшихся в поддержку «свободного Тибета».



Аккредитованные в Литве дипломаты, а также местные политики и бизнесмены в беседах с корреспондентом «Обзора» указывали на необходимость и пользу развития конструктивных деловых отношений и взаимовыгодной торговли. К тому же, по их словам, «Китай является большой страной, достойной такого же уважения, как и все другие государства мира». Юбилею КНР в Вильнюсе, в отеле «Radisson Blu SAS», был также посвящён официальный приём дипломатического представительства Китая в Литве, атмосферу которого не смогли испортить ни ненастная осенняя погода, ни группка протестовавших у входа, осуждавших «китайский террор» и высказывавшихся в поддержку «свободного Тибета».Аккредитованные в Литве дипломаты, а также местные политики и бизнесмены в беседах с корреспондентом «Обзора» указывали на необходимость и пользу развития конструктивных деловых отношений и взаимовыгодной торговли. К тому же, по их словам, «Китай является большой страной, достойной такого же уважения, как и все другие государства мира».



Не следует забывать и о том, что Литва усиленно рекламирует себя в качестве транзитного государства, в связи с чем в Вильнюсе усиленно интересуются китайским проектом «Нового шёлкового пути».











Всё изменилось в том же 2018-м году, когда власти США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии ввели меры по ограничению использования оборудования китайской компании Нuawei, объяснив это тем, что руководство компании может быть связано с разведкой Китая. А ещё в 2016-м году региональное бюро Huawei Consumer Business Group в странах Балтии перебралось из Риги в Вильнюс.



По словам руководителя филиала Янь Фей, за полтора года компании удалось добиться увеличения доли рынка в Литве с 4 до 10%. С Huawei активно сотрудничала Telia Lietuva (внедрение сети 5G). Тем не менее, использование китайского оборудования и технологий вдруг стало угрожать национальной безопасности республики.



В январе 2019 г. депутаты Сейма Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис потребовали проверить надежность Huawei; по словам Ажубалиса, «не исключено, что в технологическом оборудовании Huawei есть «лазейки», которые могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа».



В феврале Вашингтон «посоветовал» странам Евросоюза воздержаться от покупки техники у Huawei. Совет активно подхватили в Литве – притом, что незадолго до этого канцелярия литовского МИД решила закупить большую партию смартфонов именно у Huawei!



Дальше – больше: департамент госбезопасности и военная разведка Литвы сообщили, будто бы китайские шпионы ищут симпатизирующих Китаю граждан Литвы: на них стараются воздействовать с помощью подарков и бесплатных поездок. Естественно, что КНР назвал эти утверждения «непрофессиональными, необъективными и безответственными».











Не так давно я проезжал мимо нового офиса литовской компании «Avia Solutions Group». Интересно, что на её фирменном логотипе соседствуют надписи как на английском, так и на китайском языках.



Минувшим летом «Avia Solutions Group» подписала соглашение о создании совместного предприятия с «China Aircraft Leasing» (это вторая по величине частная компания по аренде самолётов, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже). Планируется совместное развитие авиаремонтной базы в Харбине.







Есть соглашение и о создании совместного предприятия с китайской госкомпанией по развитию и инвестициям в области гражданской авиации «Henan Civil Aviation Development & Investment» (HNCA) в Хэнани.



Во второй половине 2020 г. группа компаний по подготовке авиационных специалистов BAA Training планирует открыть свой учебный центр в экономической зоне терминала китайского аэропорта Чжэнчжоу. По словам главы компании Гядиминаса Жемялиса, он готов выйти на биржи Китая и Японии.







Фоторепортаж Владимира Клоповского, «Обзор»



А ведь ещё совсем недавно Литва называла КНР одним из своих важнейших партнёров; в 2017 г. объём двусторонней торговли вырос на 20% и составил 1 млрд евро. Экспорт в Китай из Литвы вырос почти на 50%, а в ноябре 2018 г. президент Даля Грибаускайте лично ездила в Пекин с тем, чтобы ускорить сертификацию литовской мясной продукции (в своё время по литовским аграриям больно ударили российские «контрсанкции», заставившие бизнесменов Литвы искать альтернативные рынки сбыта в других странах мира).Не следует забывать и о том, что Литва усиленно рекламирует себя в качестве транзитного государства, в связи с чем в Вильнюсе усиленно интересуются китайским проектом «Нового шёлкового пути».Всё изменилось в том же 2018-м году, когда власти США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии ввели меры по ограничению использования оборудования китайской компании Нuawei, объяснив это тем, что руководство компании может быть связано с разведкой Китая. А ещё в 2016-м году региональное бюро Huawei Consumer Business Group в странах Балтии перебралось из Риги в Вильнюс.По словам руководителя филиала Янь Фей, за полтора года компании удалось добиться увеличения доли рынка в Литве с 4 до 10%. С Huawei активно сотрудничала Telia Lietuva (внедрение сети 5G). Тем не менее, использование китайского оборудования и технологий вдруг стало угрожать национальной безопасности республики.В январе 2019 г. депутаты Сейма Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис потребовали проверить надежность Huawei; по словам Ажубалиса, «не исключено, что в технологическом оборудовании Huawei есть «лазейки», которые могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа».В феврале Вашингтон «посоветовал» странам Евросоюза воздержаться от покупки техники у Huawei. Совет активно подхватили в Литве – притом, что незадолго до этого канцелярия литовского МИД решила закупить большую партию смартфонов именно у Huawei!Дальше – больше: департамент госбезопасности и военная разведка Литвы сообщили, будто бы китайские шпионы ищут симпатизирующих Китаю граждан Литвы: на них стараются воздействовать с помощью подарков и бесплатных поездок. Естественно, что КНР назвал эти утверждения «непрофессиональными, необъективными и безответственными».Не так давно я проезжал мимо нового офиса литовской компании «Avia Solutions Group». Интересно, что на её фирменном логотипе соседствуют надписи как на английском, так и на китайском языках.Минувшим летом «Avia Solutions Group» подписала соглашение о создании совместного предприятия с «China Aircraft Leasing» (это вторая по величине частная компания по аренде самолётов, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже). Планируется совместное развитие авиаремонтной базы в Харбине.Есть соглашение и о создании совместного предприятия с китайской госкомпанией по развитию и инвестициям в области гражданской авиации «Henan Civil Aviation Development & Investment» (HNCA) в Хэнани.Во второй половине 2020 г. группа компаний по подготовке авиационных специалистов BAA Training планирует открыть свой учебный центр в экономической зоне терминала китайского аэропорта Чжэнчжоу. По словам главы компании Гядиминаса Жемялиса, он готов выйти на биржи Китая и Японии. Владас ЛЮБАРТАС , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Huawei, Китайская Народная Республика, «Avia Solutions Group» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 160 раз Комментарии