За спикера Сейма вступилась экс-президент 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что стремление правящих "крестьян" отправить в отставку спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - это месть, и так в парламенте создаётся "фиеста политической ничтожности".



"Если смотреть со стороны, то видны элементы мести за политическую лояльность, как бы и выяснение отношений. Конкретных обвинений против него нет, это - порядочный человек. Глядя со стороны, мы видим фиесту политической ничтожности в Сейме", - сказала Д.Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.



По её словам, Пранцкетис должен сам для себя решить, "как долго участвовать в этой политической ничтожности».



"В любом случае, то, что сейчас происходит в Сейме, обескураживает", - добавила она.



В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным в июле Союзом крестьян и "зелёных" Литвы, Социал-демократической рабочей партией Литвы, Избирательной акцией поляков Литвы- Союзом христианских семей и партией Порядок и справедливость, должность спикера Сейма должна быть передана "социал-трудовикам". "Если смотреть со стороны, то видны элементы мести за политическую лояльность, как бы и выяснение отношений. Конкретных обвинений против него нет, это - порядочный человек. Глядя со стороны, мы видим фиесту политической ничтожности в Сейме", - сказала Д.Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.По её словам, Пранцкетис должен сам для себя решить, "как долго участвовать в этой политической ничтожности»."В любом случае, то, что сейчас происходит в Сейме, обескураживает", - добавила она.В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным в июле Союзом крестьян и "зелёных" Литвы, Социал-демократической рабочей партией Литвы, Избирательной акцией поляков Литвы- Союзом христианских семей и партией Порядок и справедливость, должность спикера Сейма должна быть передана "социал-трудовикам". Однако вопрос застрял в самом начале его срока, поскольку делегированный на эту должность "крестьянами" Пранцкетис не согласился добровольно уйти в отставку. В сентябре он вышел из рядов Союза крестьян и "зелёных".



В.Пранцкетис призывает не проводить против него процедуру импичмента, а правящие "крестьяне" всё ещё тянут с окончательным решением этого вопроса.



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Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис отправляется с визитом в Армению для обсуждения двусторонних отношений и обмена передовым опытом.



"После новых выборов и революции это уже новая Армения, и отношения должны быть перезагружены. Мы хотели бы более интенсивного международного сотрудничества на парламентском уровне", - сказал BNS перед визитом Вайдотас Верба, советник главы парламента по внешней политике.



"Мы хотели бы активизировать парламентское сотрудничество между Литвой и Арменией, так как последний визит спикера Сейма был только в 2005 году", - добавил он.



Планируется, что он будет участвовать в пленарном заседании парламента в Ереване, встретится с руководством Национального собрания, также намечены встречи с президентом Армении Арменом Саргсяном, премьер-министром Николой Пашиняном, главой Армянской церкви.



По словам В.Вербы, армянам очень интересен опыт Литвы в области стартапов, управления отходами, создания залоговой системы одноразовой упаковки, солнечной энергетики, безопасности дорожного движения, борьбы с коррупцией.



Спикер Сейма, со своей стороны, хочет выяснить, каковы ожидания Армении от программы "Восточное партнёрство", каков прогресс страны в проведении реформ внутри страны, положение в регионе.



Этот визит вызвал сомнения в Сейме Литвы. По инициативе лидера правящего Союза "крестьян" и "зелёных" Литвы Рамунаса Карбаускиса, поездку спикера пытались заблокировать, но всё же правление парламента проголосовало за то, чтобы визит состоялся. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, отставка, Грибаускайте, Спикер, Карбаускис, Викторас Пранцкетис География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии