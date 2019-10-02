Навязчивые просьбы: кого еще Трамп просил помочь разобраться? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Телефонные разговоры любого президента США с лидерами иностранных государств слушают сразу несколько человек из дипломатического и военного ведомств



Стало известно, что скандальный звонок президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому был не единственной его попыткой привлечь иностранных лидеров к решению проблем, возникших у президентской администрации в Вашингтоне, сообщает



К кому еще президент Трамп и представители его администрации обращались с настойчивыми просьбами?



Австралия



Дональд Трамп звонил премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и просил его помочь выяснить, что стало причиной появления расследования спецпрокурора Мюллера о возможном российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. Стало известно, что скандальный звонок президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому был не единственной его попыткой привлечь иностранных лидеров к решению проблем, возникших у президентской администрации в Вашингтоне, сообщает ВВС К кому еще президент Трамп и представители его администрации обращались с настойчивыми просьбами?Дональд Трамп звонил премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и просил его помочь выяснить, что стало причиной появления расследования спецпрокурора Мюллера о возможном российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. Американские и австралийские СМИ также утверждают, что президент США просил оказать содействие в поиске информации, которая помогла бы дискредитировать расследование или самого спецпрокурора.



Австралийские чиновники подтвердили, что такой звонок состоялся и что премьер согласился помочь.



Ранее расследование Мюллера подтвердило, что Австралия сыграла центральную роль в появлении расследования ФБР о возможном российском вмешательстве в выборы.



Великобритания



Газеты Washington Post сообщила, что генеральный прокурор США Уильям Барр провел частные встречи с представителями британской разведки, чтобы выяснить причины начала расследования расследования Мюллера.



Миниюст США отчасти подтвердил сообщение газеты, сообщив, что прокурор собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран.



Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли также заявил, что Трамп действовал по просьбе минюста и хотел лишь установить связи между должностными лицами США и других стран.



Италия



Как стало известно журналистам, на прошлой неделе генпрокурор Барр вместе с прокурором Джоном Даремом побывал в Италии. Главная задача Дарема - провести проверку обоснованности расследования о "российском вмешательстве".



По данным Washington Post, в Италии Дарем и Барр встретились с занимающимися вопросами разведки высокопоставленными официальными лицами. Американские прокуроры просили их содействовать Дарему в его проверке.



Личные встречи Барра с иностранными спецслужбами могут стать дополнительным поводом для недовольства демократов, которые добиваются импичмента Трампа.



Откуда взялись разговоры об импичменте?



Первоначальной причиной для запуска процедуры импичмента президента США стал телефонный разговор главы Белого дома с Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля.



Во время этой беседы президент США настойчиво попросил украинского лидера начать раследование в отношении своего возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.



Также стало известно, что Трамп задержал выделение военной помощи Украине примерно на два месяца.



Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой сейчас принадлежит демократам. Но последнее слово остается за Сенатом, контролируемом республиканцами. bbc.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: помощь, выборы, импичмент, Трамп — статья прочитана 125 раз Комментарии