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Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы посторонним

© Flickr/ Latvijas armija / SG Ēriks Kukutis


В сообщениях содержалась информация о солдатах, попавших в ДТП или найденных пьяными, об объявлении боевой готовности и иностранной военной технике. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии несколько месяцев рассылали оперативную информацию посторонним лицам, пишет Sputnik.

Латвийские вооруженные силы допустили утечку информации о полетах беспилотников над военными объектами, об объявленных тревогах, а также о солдатах, попавших в ДТП или задержанных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — при этом с указанием даты и времени.
Ежедневно по ошибке эти файлы рассылались не только сотрудникам ведомства, но и посторонним людям.

Многие сообщения касались иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.

Кроме того, по ошибке неизвестным людям были отправлены сообщения о военных, которые попали в какие-либо происшествия, и об объявлении повышенной боевой готовности в рядах НВС.

Так общественность узнала о военном, который попал в ДТП с гражданскими в Риге, и о гражданском сотруднике регионального центра снабжения, в крови которого нашли наркотики.

Также благодаря разосланным сообщениям стало известно, что латвийская армия не может справиться даже с беспилотниками, которые летают совсем рядом с военными объектами. Например, у военной базы в Адажи были замечены два беспилотника, однако выяснить, кто ими управлял, а тем более задержать их военным не удалось.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пока никак не прокомментировал информацию об утечках. Глава Службы военной разведки и безопасности, которая должна отвечать за сохранность информации, Индулис Крекис также не оставил комментариев.
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lt.sputniknews.ru
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: документы, нацбезопасность, секретность, рассылка
География: Латвия
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добавлена сегодня, 2 октября, 16:00

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